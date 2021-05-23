《长津湖》:“票房口碑双丰收”的背后

（德国之声中文网）根据“新浪电影”报道的统计数据，电影《长津湖》在10月4日票房已经突破18亿元人民币。这部历史战争题材的电影于9月30日正式上映，赶在“国庆黄金周”期间助力“主旋律”宣传，一时间在票房和讨论度上都风头无两。

这部电影由陈凯歌、徐克、林超贤三位导演联合执导，主演阵容既包括“战狼”风格“专业户”吴京，又有在年轻一代中人气极高的青年演员易烊千玺。影片时长接近3个小时，据称耗资高达13亿元人民币，拍摄团队超过7千人，动用的群众演员也多达7万人次，可谓是中国电影史上在投资和制作方面都规模空前的一部电影。

年轻演员易烊千玺近年参演的几部电影均成为票房热门

这部电影主要讲述的是1950年朝鲜战争期间中国人民志愿军和美军在长津湖的一场激烈战役。中国将此战役视为一场大捷，虽然付出了巨大的伤亡，但扭转了朝鲜战争的局面。该片据悉也是为了向中国共产党成立一百年“献礼”。

官方新华社也发文对《长津湖》的“口碑票房双丰收”予以肯定，称赞该片因为“打破常规、情感共振、有效探索”三大特点而取得成功。文章还援引北京师范大学教授王一川指出：“最重要的是，这部影片回答了我们为什么一定要打那场仗，因为‘我们不打，就是我们的下一代要打’。”

“主旋律”只能赞扬不许批评？

在社交媒体上，这部电影也成为热议焦点。与《长津湖》相关的话题也不断登上“微博热搜榜”，在热门帖文下面的热门评论，大多是对电影的赞誉之言或者是抒发“爱国感情”。不过也有网友指出，对于这部电影的批评声音其实是被审查机制屏蔽了。

据悉，影评类公众号“深焦DeepFocus”因为发表批评《长津湖》的文章《粗制滥造的主旋律，到底献给谁看？》，被微信平台封禁两周，相关文章也被删除。

从“中国数字时代”（chinadigitaltimes.net）网站上分享的这篇被删除的影评来看，文章其实只是从影片制作质量、历史还原度和票房是否具有水分等角度对这部电影提出了质疑，并未触及真正“敏感”的政治话题。

在其它社交平台上，关于这部电影的讨论已经扩展到长津湖战役的真实历史、中国当时该不该派兵到朝鲜战场。有推特用户发帖抱怨道：“捂嘴删评炸号一条龙又如何，就是要说，讨厌虚假的燃爆了看哭了，讨厌致敬xx这种做作的话术，不想看到有一个人为了保家卫国的谎言在零下40度被冻死，不会为了这种歌颂人道灾难的片子贡献一分钱。”

“深焦编辑部”在告知读者的声明中确认了公众号被暂时封禁的消息，并在结尾表示：“电影没那么可怕，影评更没那么可怕。”

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