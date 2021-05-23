 《长津湖》:“票房口碑双丰收”的背后 | 文化经纬 | DW | 04.10.2021

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文化经纬

《长津湖》:“票房口碑双丰收”的背后

反映朝鲜战争历史上重要战役的中国国产电影《长津湖》在“国庆黄金档”风头正劲，据称上映4天票房就突破18亿元人民币。与此同时，质疑电影制作水平和历史还原度的影评被删除，相关公众号被封禁，也引发人们对于“主旋律”作品是否不容许批评的讨论。

China | Film The Battle at Lake Changjin

9月20日，《长津湖》部分主创人员参加北京国际电影节

（德国之声中文网）根据“新浪电影”报道的统计数据，电影《长津湖》在10月4日票房已经突破18亿元人民币。这部历史战争题材的电影于9月30日正式上映，赶在“国庆黄金周”期间助力“主旋律”宣传，一时间在票房和讨论度上都风头无两。

这部电影由陈凯歌、徐克、林超贤三位导演联合执导，主演阵容既包括“战狼”风格“专业户”吴京，又有在年轻一代中人气极高的青年演员易烊千玺。影片时长接近3个小时，据称耗资高达13亿元人民币，拍摄团队超过7千人，动用的群众演员也多达7万人次，可谓是中国电影史上在投资和制作方面都规模空前的一部电影。

China | Jackson Yee chinesischer Schauspieler

年轻演员易烊千玺近年参演的几部电影均成为票房热门

这部电影主要讲述的是1950年朝鲜战争期间中国人民志愿军和美军在长津湖的一场激烈战役。中国将此战役视为一场大捷，虽然付出了巨大的伤亡，但扭转了朝鲜战争的局面。该片据悉也是为了向中国共产党成立一百年“献礼”。

官方新华社也发文对《长津湖》的“口碑票房双丰收”予以肯定，称赞该片因为“打破常规、情感共振、有效探索”三大特点而取得成功。文章还援引北京师范大学教授王一川指出：“最重要的是，这部影片回答了我们为什么一定要打那场仗，因为‘我们不打，就是我们的下一代要打’。”

“主旋律”只能赞扬不许批评？

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新冠肺炎疫情形势严峻，除了医疗救治第一线之外，舆论场也是中国政府所面临的另一条“战线”：在撤换不得民心的地方官员同时，当局也在努力宣传前线医护工作者的英雄事迹，以试图转移公众因为防疫工作不力而对政府产生的愤怒。

一起小学生跳楼事件激发中国民众对于“传递正能量”的抗议。时评人长平认为，“正能量”将政治高压合理化，但它无法改变统治者对民众进行精神残害的事实。

习近平和金正恩在《中朝友好合作互助条约》签署60周年纪念日到来之际互致贺电，对外彰显两国“兄弟般的传统友谊”。然而从金正恩最近的表态来看，朝鲜这个“兄弟”已经陷入重大危机。

联合国儿童基金会周三（９月１日）透露，朝鲜已拒绝国际Covax疫苗协调项目提供的300 万剂中国科兴疫苗（Sinovac），称应先提供给疫情严重的国家。

在社交媒体上，这部电影也成为热议焦点。与《长津湖》相关的话题也不断登上“微博热搜榜”，在热门帖文下面的热门评论，大多是对电影的赞誉之言或者是抒发“爱国感情”。不过也有网友指出，对于这部电影的批评声音其实是被审查机制屏蔽了。

据悉，影评类公众号“深焦DeepFocus”因为发表批评《长津湖》的文章《粗制滥造的主旋律，到底献给谁看？》，被微信平台封禁两周，相关文章也被删除。

从“中国数字时代”（chinadigitaltimes.net）网站上分享的这篇被删除的影评来看，文章其实只是从影片制作质量、历史还原度和票房是否具有水分等角度对这部电影提出了质疑，并未触及真正“敏感”的政治话题。

在其它社交平台上，关于这部电影的讨论已经扩展到长津湖战役的真实历史、中国当时该不该派兵到朝鲜战场。有推特用户发帖抱怨道：“捂嘴删评炸号一条龙又如何，就是要说，讨厌虚假的燃爆了看哭了，讨厌致敬xx这种做作的话术，不想看到有一个人为了保家卫国的谎言在零下40度被冻死，不会为了这种歌颂人道灾难的片子贡献一分钱。”

“深焦编辑部”在告知读者的声明中确认了公众号被暂时封禁的消息，并在结尾表示：“电影没那么可怕，影评更没那么可怕。”

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    七十年前的朝鲜战争

    越过冷战下的三八线

    1950年6月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

  • 2.WK Besetzung Koreas Flash-Galerie

    七十年前的朝鲜战争

    战争之前

    1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

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    七十年前的朝鲜战争

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    在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

  • Korea Krieg 1950 US General Douglas MacArthur

    七十年前的朝鲜战争

    “仁川登陆”

    1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    毛泽东派兵入朝

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  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    七十年前的朝鲜战争

    麦克阿瑟失宠

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  • Korea Krieg 1950 US Soldaten

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    1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

  • Korea Krieg 1950 Nordkorea Soldaten

    七十年前的朝鲜战争

    两个体制间的战争

    朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

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  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    七十年前的朝鲜战争

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    七十年前的朝鲜战争

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  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

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  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

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