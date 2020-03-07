长沙一餐馆为“光盘行动”过激道歉

（德国之声中文网）中国长沙一家餐馆为了响应习近平制止餐饮浪费的指示，要求食客点餐前先称体重，引起争议。目前，该餐馆为此措施向食客道歉。

本周五，长沙的这家牛肉餐馆推出这项措施后，立即遭到来自中国社交媒体的激烈批评。

根据中新社报道，这家餐馆要求食客入店前可先称体重，然后根据店家推荐的食物热量配比菜单进行点餐。该餐饮店表示，此举是为引导食客适量点餐，杜绝浪费。

新冠疫情和严重的洪灾导致中国粮食价格上涨，中国国家主席习近平指示制止餐饮浪费。

为了响应号召，各地餐饮行业敦促顾客点餐的餐盘数量少于食客人数，试图消灭根深蒂固的多点多食的餐饮习俗。

根据当地媒体发布的照片，长沙这家牛肉餐馆的提示牌上写着"厉行节约，杜绝浪费"，让大家将"光盘"成为自觉行为。"光盘行动"是民间对于官方制止餐饮浪费这场全国运动的戏称。

在社交媒体新浪微博上，与此事件相关的主题标签被迅速浏览超过3亿次。

这家餐馆周六发声明道歉。声明称：此事经报道后，引起了很大的社会反响，未能如期助力推动制止餐饮浪费的倡议，并且占用了公共资源，我们深表歉意。

声明还说，"我们的初衷是要倡议杜绝浪费，健康点餐，并且没有要求强制称体重。"

中国官方媒体还对被称为"大胃王"的暴饮暴食网络直播视频发动舆论批评，各直播平台已承诺关闭这类视频的账号。

张平/张筠青（法新社）

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