长江2号洪水来袭 中国防汛形势严峻

（德国之声中文网）据中国官媒新华社周四（7月17日）报道，受强降雨影响，近日长江上游干流及三峡区间来水明显增加，三峡水库入库流量快速上涨，7月17日10时达到50000立方米/秒。该通讯社的报道指出"长江2020年第2号洪水"在长江上游形成，预计17日20时三峡水库最大入库流量在55000立方米/秒左右。目前，三峡水库已动用防洪库容约70亿立方米，还剩约150亿立方米。

被问及长江2号洪水对汛情的影响时，中国工程院院士、长江保护与绿色发展研究院院长张建云在接受官媒央视网采访时表示："因为1号洪峰还是缓退的过程，长江中下游的水位整体是偏高的，我个人认为现在防汛比较紧张的、危险的地区仍然是两湖地区，鄱阳湖、洞庭湖和一些支流，第1号洪峰在两湖地区形成了有10个站超过了历史最高水位，这些地区还是由于长江洪水的顶托和区间的降雨，形势可能会进一步的加剧。"他补充说："此外在一些支流，比如说像江苏的秦淮河，安徽的巢湖水系，现在水位都是高的，超过或者接近历史最高水位，超过了保证水位，这些防洪形势也是严峻的，要给予高度重视。"

多地启动一级应急响应

据南京市委宣传部新闻发布官方微博18日发布的消息，南京主要江河湖水位全线超警，当天8时，长江南京站水位10.23米，超历史最高水位。据气象、水文预报，预计长江、水阳江、石臼湖高水位将维持一段时间。南京市防指决定，启动全市防汛一级应急响应。江苏省水利厅及江苏省预警信息发布中心同时发布，将长江南京段洪水升级为红色预警。

继无为市和芜湖市防汛抗旱指挥部于17日分别启动全市防汛I级应急响应后，安徽省水利厅决定， 18日15时起启动全省水旱灾害防御一级应急响应。央视新闻消息网的记者从安徽省水利厅了解到，7月17日至18日，安徽大别山区、江淮东部部分地区再降暴雨、大暴雨。7月18日12时，包括长江、淮河干流，安徽全省有35条河湖超警戒水位。未来三日安徽仍有强降雨。

水利部和中国气象局联合发布橙色山洪灾害气象预警

中新社17日报道称，太湖发生流域性大洪水。7月17日10时，太湖平均水位4.67米，超保0.02米。水利部预计，后期太湖水位仍将持续缓涨。水利部太湖流域管理局于当天启动水旱灾害防御一级应急响应。

同一天，湖北恩施水利防汛抗旱分指挥部发布通知，将该市防洪应急响应由II级提升为一级。武汉市江岸区、东西湖区、黄陂区也相继启动防汛应急一级响应。

四警齐发

目前中国中央气象台网站上的四个黄底红字的气象预警尤为醒目。16日晚，中央气象台继续发布暴雨蓝色预警，同时发布高温黄色预警，水利部和中国气象局联合发布橙色山洪灾害气象预警，自然资源部与中国气象局联合发布地质灾害气象风险预警。

中央气象台18日继续发布暴雨黄色预警。预计18日8时至19日8时，黄淮东部和南部、江淮、江汉南部和东部、湖南北部、西南地区东部、云南北部等地的部分地区有大到暴雨。其中，安徽中北部、河南东南部、湖北东部和西南部、湖南西北部以及贵州中北部和云南东北部等地的部分地区有大暴雨。

据中央气象台预计，7月20日以后，雨区北移，长江中下游强降水趋于结束。不过，20-23日，四川盆地东部、西北地区东南部、江汉西部、黄淮、江淮预计仍有大到暴雨、局部大暴雨。

本周初，中国应急管理部副部长郑国光在国务院政策例行吹风会介绍，6月以来，全国有433条河流发生超警以上洪水，汛情灾情已致27省3789万人次受灾，141人死亡失踪，倒塌房屋2.8万间，累计紧急转移224.6万人次。





疫情刚过 洪灾又来 南方洪涝数千万人受灾 中国数周来的强降雨造成洪灾肆虐，境内共有27个省区近3000万人受灾，安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、广东、广西、贵州等地都出现严重灾情。中国国家防汛抗旱总指挥部7月7日将防汛应急响应从四级提升至三级。

疫情刚过 洪灾又来 严重经济损失 中国媒体报道，自6月初以来，安徽、湖北、重庆、浙江累计降雨量达到1961年以来同期最多，安徽、湖北的平均降雨量超过500毫米。由于长江一带连日来暴雨不断，许多建筑物、房屋以及农田被冲毁，至今中国各地已有逾百人死亡或失踪。中国官方统计，此次的洪灾造成超过490亿元的经济损失。

疫情刚过 洪灾又来 多灾多难的武汉 刚经历严重新冠疫情的武汉，如今又遭遇特大洪灾，全市多处路段严重淹水。7月5日，武汉的单日降雨量创下426毫米记录。7月6日，当地的防汛应急响应级别更提升至二级，有关当局呼吁民众尽量不要外出。

疫情刚过 洪灾又来 黄河之水天上来 为了预防夏季洪涝，六月底开始黄河上游的班多、龙羊峡、拉西瓦、李家峡等9座水电站相继泄洪。河南省洛阳市的黄河小浪底水利枢纽因受到上游洪水影响水位升高，大坝开闸泄洪。三峡大坝上游水位则一度超出防洪限制水位。六月底，长江三峡枢纽今年度首次开启泄洪深孔泄洪以调整水库水位。

疫情刚过 洪灾又来 大量文物受损 新华社引述中国国家文物局指出，自6月洪灾爆发以来，南方省份有130余处不可移动文物因洪灾受到损失，其中部分文物受损严重，包括安徽黄山市的镇海桥、宣城乐成桥、四川阿坝州的达维会师桥等多座桥梁被洪水冲毁。图中位于江西婺源清华镇有800年历史的宋代古桥彩虹桥桥面被洪水淹没超过1米，部分桥面及廊亭遭洪水重创。

疫情刚过 洪灾又来 被洪涝耽误的高考 7月7日是中国全国高考的首日，气象局事先提醒家长注意天气预报并仔细安排接送路线。安徽省黄山歙县因50年一遇的严重洪涝，千余名考生无法及时赶赴考场，不得不取消高考首日考试。 作者: 张筠青



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