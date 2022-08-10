长江流域大旱 中国发布今年首个气象干旱预警

（德国之声中文网）中国中央气象台周四（8月18日）发布气象干旱黄色预警，这是该机构今年发布的首个气象干旱预警。受灾地区正在组织扑灭森林火灾，组织专家团队保护长江流域的农作物免受高温炙烤。

中央气象台称，今年7月1日以来，江南、江淮、江汉及川渝等地降水偏少，气温偏高，高温天气持续时间长、极端性强，气象干旱迅速发展。其原因在于全球气候变化。

中国气象灾害预警信号总体上分为蓝色、黄色、橙色和红色四个等级，分别代表一般、较重、严重和特别严重。

河湖干涸、断流

官方通讯社新华社周四报道，位于中国中部江西省长江重要流域之一的鄱阳湖，是中国最大的淡水湖，其面积正快速缩减。截至8月18日10时，鄱阳湖通江水体面积为737平方公里，比去年同期减少2203平方公里，约为去年同期鄱阳湖通江水体面积的25%。

官方电视台央视（CCTV）周五报道，位于中国西南地区的重庆市已有66条河流断流，34个区县遭受旱灾。

央视援引当地政府的数据说，今年重庆的降雨量比正常季节下降了60%，多个地区的土壤严重缺乏水分。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 长江流域旱情严重 持续高温少雨导致长江流域发生严重旱情，出现汛期反枯现象。比如在流经重庆市东部云阳县的长江上游河段，大片江滩裸露，土地龟裂。据重庆水利局的消息，截至8月15日8时，重庆市51条河流断流，24座水库干涸，2138眼机电井出水不足。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 部分地区生活用水出现困难 重庆市巫山县等地遭受旱灾，民众生活用水出现困难。这是送水车到巫山县骡坪镇救灾供水。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 四川工业用电企业停工6日 据官方消息，8月16日，长江汉口站水位较历年同期日均值已偏低6.7米以上，为历史同期最低水位。在四川省，极端高温、降雨量小以及江河来水量大减导致严重依赖水力发电的该省发电量严重不足。8月14日，四川省宣布工业用电企业将在8月15日—20日期间生产全停，“让电于民”。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 建筑制冷增加能耗 在上海，今年夏天的40度以上极端酷热天数已经突破了6天，创下了1873年有正式气象记录以来的新高。不论是企业，还是公共建筑，抑或民宅，空调设备都在全力制冷，显著推高了电力消耗。在中国，尽管新能源比重不断上涨，但是煤电比重依然居高不下。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 刷新极值 在北京，有6个国家级气象站在今年8月刷新了建站以来的高温极值记录。图为亮马河边一名市民正在试图纳凉。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 中国气象局：全国40摄氏度以上地区史上面积最大 中国气象局国家气候中心8月17日发布的数据显示，本轮高温已持续64天，为1961年来最长。40摄氏度以上地区覆盖范围历史最大，达136.5万平方公里。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 北半球集体发烧 由于拉尼娜现象等多方因素，北半球今年夏天普遍出现高温干旱。除了中国，欧洲也深受其害。在西班牙东南部地区，地方政府已经发布了高温红色警报。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 山火频发 伴随着极端高温而来的还有极度干旱，欧洲各地也因此频发森林火灾。许多村镇不得不被消防部门紧急撤离。图为7月中旬法国西南部的一场山火。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 农业歉收 高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 工业也受影响 高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。



根据中国气象局的数据，重庆市北碚区周四的气温达到45摄氏度。

周五上午的数据显示，在全国最热的10个地方中，重庆占了6个，璧山区的温度已经接近39摄氏度。上海市已经达到37摄氏度。

重庆应急压力大

重庆地区的基础设施和应急服务面临越来越大的压力。随着整个地区各地爆发山林大火，消防员处于高度警惕状态。官方媒体也报道了中暑病例的增加。

重庆市涪陵区的天然气公司也在周五告诉用户，将切断天然气供应，直到进一步通知为止，因为要处理"严重的安全隐患"。

重庆市农业局也成立了专家小组，以保护脆弱的农作物，并扩大种植面积，以弥补秋收前的损失。

中国水利部已启动干旱防御应急响应，实施"长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动"，加大水库出库流量为下游补水。

根据中国应急管理部周四发布的数据，7月份仅干旱灾害已造成552.7万人受灾，直接经济损失27.3亿元。

与此同时，中国国家气象中心（NMC）在其微博账号再次发布高温红色预警。这是自7月21日发布高温预警以来的第30天，也是高温红色预警连续鸣响的第8天。官方气候预报员预测，目前的热浪将在8月26日才开始减弱。

中央气象台公布，过去一个月，35℃以上的高温天气覆盖中国450万平方公里的面积，几乎是国土总面积的一半。超过200个国家观测站突破最高气温历史极值。

（路透社）

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