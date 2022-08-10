长江流域大旱 中国发布今年首个气象干旱预警

在连续8天发布高温红色预警之后，中国中央气象台周四（8月18日）发布气象干旱黄色预警。中国水利部已启动干旱防御应急响应，实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”，加大水库出库流量为下游补水。
（德国之声中文网）中国中央气象台周四（8月18日）发布气象干旱黄色预警，这是该机构今年发布的首个气象干旱预警。受灾地区正在组织扑灭森林火灾，组织专家团队保护长江流域的农作物免受高温炙烤。
中央气象台称，今年7月1日以来，江南、江淮、江汉及川渝等地降水偏少，气温偏高，高温天气持续时间长、极端性强，气象干旱迅速发展。其原因在于全球气候变化。
中国气象灾害预警信号总体上分为蓝色、黄色、橙色和红色四个等级，分别代表一般、较重、严重和特别严重。
官方通讯社新华社周四报道，位于中国中部江西省长江重要流域之一的鄱阳湖，是中国最大的淡水湖，其面积正快速缩减。截至8月18日10时，鄱阳湖通江水体面积为737平方公里，比去年同期减少2203平方公里，约为去年同期鄱阳湖通江水体面积的25%。
官方电视台央视（CCTV）周五报道，位于中国西南地区的重庆市已有66条河流断流，34个区县遭受旱灾。
央视援引当地政府的数据说，今年重庆的降雨量比正常季节下降了60%，多个地区的土壤严重缺乏水分。
根据中国气象局的数据，重庆市北碚区周四的气温达到45摄氏度。
周五上午的数据显示，在全国最热的10个地方中，重庆占了6个，璧山区的温度已经接近39摄氏度。上海市已经达到37摄氏度。
重庆地区的基础设施和应急服务面临越来越大的压力。随着整个地区各地爆发山林大火，消防员处于高度警惕状态。官方媒体也报道了中暑病例的增加。
重庆市涪陵区的天然气公司也在周五告诉用户，将切断天然气供应，直到进一步通知为止，因为要处理"严重的安全隐患"。
重庆市农业局也成立了专家小组，以保护脆弱的农作物，并扩大种植面积，以弥补秋收前的损失。
中国水利部已启动干旱防御应急响应，实施"长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动"，加大水库出库流量为下游补水。
根据中国应急管理部周四发布的数据，7月份仅干旱灾害已造成552.7万人受灾，直接经济损失27.3亿元。
与此同时，中国国家气象中心（NMC）在其微博账号再次发布高温红色预警。这是自7月21日发布高温预警以来的第30天，也是高温红色预警连续鸣响的第8天。官方气候预报员预测，目前的热浪将在8月26日才开始减弱。
中央气象台公布，过去一个月，35℃以上的高温天气覆盖中国450万平方公里的面积，几乎是国土总面积的一半。超过200个国家观测站突破最高气温历史极值。
（路透社）
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