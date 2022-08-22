 长江水位骤降 古代佛像重见天日 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2022

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新闻广角

长江水位骤降 古代佛像重见天日

中国多地高温少雨导致严重干旱，长江重庆段位水位大跌。而水体面积大幅减少使得三尊有600年历史的佛像露出水面。与此同时，缺水也引发缺电问题，上海罕见暂时关闭外滩景观照明节省能源。

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