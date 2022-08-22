长江水位骤降 古代佛像重见天日

中国四川甘肃等地强降雨引发洪灾

连日强降雨在中国西南和西北地区造成洪涝灾害，已经有至少12人死亡，数以万计的民众被转移避险，而东部多省仍然面临酷热高温。与此同时，欧洲和美国民众也受到今夏极端天气的困扰。