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中国多地高温少雨导致严重干旱，长江重庆段位水位大跌。而水体面积大幅减少使得三尊有600年历史的佛像露出水面。与此同时，缺水也引发缺电问题，上海罕见暂时关闭外滩景观照明节省能源。
在连续8天发布高温红色预警之后，中国中央气象台周四（8月18日）发布气象干旱黄色预警。中国水利部已启动干旱防御应急响应，实施“长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动”，加大水库出库流量为下游补水。
因旱情加重，电站水库水量不足，中国西南地区一些工厂已暂停生产。习近平主席试图延长其执政期之时，经济压力增加。
连日强降雨在中国西南和西北地区造成洪涝灾害，已经有至少12人死亡，数以万计的民众被转移避险，而东部多省仍然面临酷热高温。与此同时，欧洲和美国民众也受到今夏极端天气的困扰。
“上海副市长哽咽发言”见诸多家媒体的同时也登上了新浪微博的热搜榜，但是这番景象似乎并没有博来中国网民的同情。同时，美国国务院就疫情提醒本国公民中国当地“任意执法”。
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