长年关注中国人权 德国绿党议员遭北京抵制

（德国之声中文网）德国绿党议会党团对外表示，中国方面不接受绿党议员鲍泽（Margarete Bause）参加联邦议院数字化议程委员会访华团。

绿党议员鲍泽一直以来为生活在中国新疆的维吾尔族裔的人权发声。最近一两年来媒体不断对新疆"再教育营"的情况进行报道。今年5月，负责印度太平洋地区安全事务的美国国防部助理部长薛瑞福(Randall Schriver)曾对媒体表示，中国已经将超过100万名穆斯林押入新疆"集中营"。他说，中共当局正在动用安全力量把中国境内的穆斯林大规模关押，这一数字甚至可能逼近300万。北京方面指责维吾尔人在新疆地区制造袭击和骚乱。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



此外，近期在香港议题上，鲍泽也多次表态支持民主派示威者。

鲍泽在接受德新社采访时表示："中方表示，只要我在代表团的名单上，委员会就不能去中国访问。这种做法是完全不可接受的。"她说："我认为，这就是（中国方面）尝试用这种方式让那些为人权大声疾呼的议员都消声。"她还强调，德国联邦议院绝不应该接受中国的这种做法。

德国联邦议员数字化议程委员会原定计划于8月23日至9月1日访问北京和上海。行程安排中包括代表团参观初创公司以及智能科技园区 。而绿党议员鲍泽则是临时替代委员会负责人雅内则克（Dieter Janecek）加入了代表团。

鲍泽在一封写给委员会主席的信中明确表明，无论对于她本人还是议会党团联盟来说都没有理由放弃这次行程。她仍然会继续留在代表团里。她还说，绿党议会党团主席也支持她的做法。

洪沙/文山 （德新社）