 长年与武汉合作 达斯扎克离开《柳叶刀》新冠委员会  | 科技环境 | DW | 23.06.2021

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科技环境

长年与武汉合作 达斯扎克离开《柳叶刀》新冠委员会 

世卫组织新冠病毒溯源小组成员达斯扎克退出了业界权威杂志《柳叶刀》的新冠病毒委员会。由于同武汉病毒实验室的合作关系，他离开后，寻找新冠病毒源头的工作可以减少一些杂音。

China WHO-Team in Wuhan

达斯扎克(前中)随世卫组织溯源小组2021年1月在武汉调查

DW.COM

世卫组织日前警告说，新冠溯源工作正受到政治影响。此前，美国总统拜登指令美国情报机构参与新冠病毒溯源调查，澄清起因是动物还是实验室事故。

随着世卫大会的召开，呼吁彻查新冠病毒源头的声浪再起。德国之声整理两位专家的说法，听听他们对于实验室泄露说理论的分析。

（德国之声中文网）《柳叶刀》新冠病毒委员会（The Lancet COVID-19 Commission）周二（6月22日）发表声明，证实达斯扎克博士（Peter Daszak）已退出该委员会。

该委员会有12名成员，其宗旨是，在最终报告发表前，仔细审查新冠病毒来源，为今后预防和遏制传染病爆发的提出政策性建议。委员会要求，其技术工作由独立专家进行，后者不应直接参与受到检查的美中研究活动。而达斯扎克恰恰参与了相关的科研。达斯扎克担任美国生态健康联盟主席（EcoHealth Alliance），据《自然》杂志的消息，这个位于纽约的非政府机构同武汉病毒研究所保持了15年的合作关系。自2014年以来，美国国家卫生院（NIH）拨款资助生态健康联盟在中国的项目，由此，武汉病毒研究所也是一个接受美国国家拨款进行蝙蝠病毒研究的次级单位。2020年4月生态健康联盟的国家拨款被特朗普政府叫停，拜登政府执政后，今年的拨款又得到恢复。

据彭博社报道，达斯扎克此前没有在《柳叶刀》新冠病毒委员会通报他曾经同武汉病毒研究所有过合作关系，“实验室泄漏”理论怀疑武汉病毒研究所因事故造成新冠病毒扩散。

达斯扎克是今年1月世界卫生组织新冠病毒溯源小组成员之一。那次调查报告的结论是，新冠病毒从蝙蝠经过动物中间宿主转跳至人的可能性最大，而来自实验室的可能性极其微小。但是，调查小组并没有获得中方的原始科研记录。世界卫生组织总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）表示，溯源工作还未有定论，所有理论都将继续追踪。上月，美国总统拜登下令情报机构对新冠病毒的源头进行调查并在3个月内交出结果。

2020年2月19日，数十名科学家在《柳叶刀》发表联署文章驳斥新冠病毒可能来自实验室的说法是“阴谋论”。那篇文章声称在新冠病毒溯源问题上，该文作者们没有利益冲突。达斯扎克是这篇文章的首批签署者之一。《柳叶刀》本周一（6月21日）发文指出，有读者质疑“没有利益冲突”的说法，尤其质疑达斯扎克的可信度。

达斯扎克承认曾参与了3篇先后发表在《柳叶刀》上的文章以及声明的写作，他在书面答复中写道，生态健康联盟在中国同多个大学、政府下属的卫生部门以及环境组织进行合作。他以及他领导的组织从未接受过中国方面的资助。

观看视频 01:09

病毒起源调查报告发布后争议持续

(综合报道)

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