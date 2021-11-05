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中国知名作家。曾在中国大陆及香港参与创办及主编多份报纸、杂志及电子媒体。
从2010年底开始，他被禁止在中国大陆媒体发表任何文章。2011年，长平在香港创办时事杂志《阳光时务》，但香港政府拒绝为他签发工作签证。长平也是德国之声的专栏作者。
网球名将彭帅公开指控中国前任副总理张高丽性胁迫，引发舆论震动。时评人长平认为，彭帅的抗争让人们得以透过受害女性的讲述，而不是中纪委的通报或者宫斗剧去了解官场腐败和社会不公。
从市场准入负面清单，到90小时 “继续教育”，再到新闻信息稿源“白名单”，中国媒体管控频频“亮剑”。时评人长平认为，这些都是一再重复。正是一本正经的荒诞，让大家习惯了荒诞。
香港支联会被迫宣布解散。时评人、六四记忆‧ 人权博物馆总策展人长平认为，这是针对六四历史记忆的又一场屠杀。
孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。
中国高校禁止学生发生婚前性行为引发热议。时评人长平认为，专制者从来都是通过操控“性“来运作权力，管制社会，并赶女人回家生“二胎”、“三胎“。
演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。
对赵薇和高晓松的查禁是二次“文革”的开始吗？时评人长平认为，李光满声嘶力竭的叫喊和胡锡进心平气和的宣示都同样可怕，而且二者互为因果，同构着“文革”的真正原因。
传言中国明星赵薇的各种影视作品在若干平台上都被下架。时评人长平认为，跟塔利班制造的混乱时局不同，在中国，通往“再教育营”的道路永远秩序井然。
在中文互联网上，那些塔利班的支持者被称为“精塔”——精神上的塔利班人。时评人长平认为，塔利班上台为中共“去正义化教育”提供了有力的最新证明。
从吴亦凡到阿里巴巴，中国官媒恍若站到了#MeToo运动的最前沿。时评人长平认为，官媒对#MeToo运动成果的收割恐怕难以奏效，因为女权主义和父权文化之间的冲突是不可调和的。
继整顿校外培训机构之后，中国又传出叫停民办学校的消息。时评人长平指出，如果说学校教育中将“习近平思想”作为必修课，那么学生课外补习英语就是一种私力救济。在这种情况下，对校外培训机构和民办教育的打击，就是在剥夺民众接受多元教育的权利。
《中国日报》宣布成立“新时代斯诺工作室”，遭到斯诺女儿的抗议。时评人长平认为，一旦成为“中国人民的老朋友”， 可能比其他人更不会受到中共的尊重。
香港旗帜鲜明的异议媒体《苹果日报》被迫停刊。时评人长平回顾了自己为该报撰稿的经历，认为没有《苹果日报》的香港，黑暗将会更加漫长。
“躺平主义”近日成为中国互联网流行词。时评人长平认为，“躺平”需要社会福利、司法独立和思想自由，中共不会容忍真正的社会反抗。
成都四十九中学生坠楼事件引发舆论风波。时评人长平认为，官媒垄断的“真相”，只对官方有利的“真相”，无论长得多么像真相，它们也只是一只“死老鼠”，显示了官方操控媒体这个真相。
因为主张对印度“高举人道主义大旗对国家有利”，胡锡进被骂为“外国舔狗”。时评人长平认为，胡锡进的安全并不是因为他自己维护专制政权，恰恰相反，是因为有人反对专制政权，一直在前面批评，为他挡住了唾沫和刀剑。
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