为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

长平

中国知名作家。曾在中国大陆及香港参与创办及主编多份报纸、杂志及电子媒体。

从2010年底开始，他被禁止在中国大陆媒体发表任何文章。2011年，长平在香港创办时事杂志《阳光时务》，但香港政府拒绝为他签发工作签证。长平也是德国之声的专栏作者。

epa04381234 Shuai Peng of China (R) and Belinda Bencic of Switzerland shake hands at the net after their quarterfinals match on the ninth day of the 2014 US Open Tennis Championship at the USTA National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 01 September 2014. The US Open runs through 08 September, a 15-day schedule. EPA/JUSTIN LANE

长平观察：彭帅指控张高丽 改写中国宫斗戏 05.11.2021

网球名将彭帅公开指控中国前任副总理张高丽性胁迫，引发舆论震动。时评人长平认为，彭帅的抗争让人们得以透过受害女性的讲述，而不是中纪委的通报或者宫斗剧去了解官场腐败和社会不公。
The founder and publisher of Caixin Media Hu Shuli delivers a speech during the 10th Caixin Summit in Beijing, China, 8 November 2019. The Caixin Summit, launched in 2009, is Caixin Media's annual flagship event. The 10th anniversary, during which the Caixin Summit is going to initiate a new agenda featuring a variety of panels, workshops, and interactive sessions, is held in Beijing from 7 to 10 November 2019. *** Local Caption *** fachaoshi

长平观察：荒诞的媒体管制越来越紧 24.10.2021

从市场准入负面清单，到90小时 “继续教育”，再到新闻信息稿源“白名单”，中国媒体管控频频“亮剑”。时评人长平认为，这些都是一再重复。正是一本正经的荒诞，让大家习惯了荒诞。

Spokesperson of Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, Richard Tsoi speaks to media after the group announced that it's disbanded in Hong Kong, Saturday, Sept. 25, 2021. (AP Photo/Kin Cheung)

长平观察：支联会解散，历史记忆再遭屠戮 02.10.2021

香港支联会被迫宣布解散。时评人、六四记忆‧ 人权博物馆总策展人长平认为，这是针对六四历史记忆的又一场屠杀。
Meng Wanzhou, chief financial officer of Huawei, reads a statement outside B.C. Supreme Court in Vancouver, British Columbia, Friday, Sept. 24, 2021. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

长平观察：“如果信念有颜色，那明明是枫叶红！” 26.09.2021

孟晚舟获释回国受到“民族英雄”待遇的盛大欢迎。时评人长平认为，熟练表演时装秀和政治秀的孟晚舟，和大多中国权贵一样，对“枫叶红”的热爱远甚于“中国红”。

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 07.06.21 *** A student hugs her friend before entering the exam venue to take part in the annual national college entrance exam, or gaokao, in Beijing, China June 7, 2021. REUTERS/Tingshu Wang TPX IMAGES OF THE DAY

长平观察：专制社会为什么要管性生活？ 17.09.2021

中国高校禁止学生发生婚前性行为引发热议。时评人长平认为，专制者从来都是通过操控“性“来运作权力，管制社会，并赶女人回家生“二胎”、“三胎“。

6.2.2017, HANGZHOU, CHINA - FEBRUARY 6, 2017 - Actor Nicholas Tse attends a roadshow of his new film at a cinema in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, Feb 6, 2017. On the evening of September 5, 2021, actor Nicholas Tse said that he was applying to withdraw his Canadian nationality.

长平观察：谢霆锋和赵薇的距离有多远？  10.09.2021

演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。 
Auf einem TV-Gerät, der in einer Touristenunterkunft unter einem Foto von Staats- und Parteichef Xi steht, ist ein Mann in einer Talkshow zu sehen. Chinas Regierung hat feminin aussehende Männer aus dem Fernsehen verbannt. Die staatliche Fernseh- und Radioverwaltung (NRTA) in Peking hat TV-Anbieter am 02.09.2021 aufgefordert, keine männlichen Darsteller «mit einem weiblichen Stil und andere abnormale Ästhetik» zu zeigen. +++ dpa-Bildfunk +++

长平观察：二次“文革”从批斗赵薇开始吗？ 03.09.2021

对赵薇和高晓松的查禁是二次“文革”的开始吗？时评人长平认为，李光满声嘶力竭的叫喊和胡锡进心平气和的宣示都同样可怕，而且二者互为因果，同构着“文革”的真正原因。

epa04371952 Chinese actress/cast member Zhao Wei poses during a photocall for the movie 'Dearest' (Qin'Ai De) during the 71st annual Venice Film Festival at the Lido in Venice, Italy, 28 August 2014. The movie is presented in the Out of Competition selection at the festival running from 27 August to 06 September. +++ (C) picture-alliance/dpa/C. Onorati

长平观察：从称颂塔利班到围观赵薇 27.08.2021

传言中国明星赵薇的各种影视作品在若干平台上都被下架。时评人长平认为，跟塔利班制造的混乱时局不同，在中国，通往“再教育营”的道路永远秩序井然。

MOSCOW, RUSSIA - MARCH 19: Taliban delegation headed by Abdul Ghani Baradar (R), the groupÄôs deputy leader, are seen leaving the hotel after attending the meeting on Afghan peace with the participation of delegations from Russia, China, the US, Pakistan, and Afghan parties and Qatar as an honorary guest in Moscow, Russia on March 19, 2021. Sefa Karacan / Anadolu Agency

长平观察: 中共“精塔”还是塔利班“精共”？ 19.08.2021

在中文互联网上，那些塔利班的支持者被称为“精塔”——精神上的塔利班人。时评人长平认为，塔利班上台为中共“去正义化教育”提供了有力的最新证明。

July 14, 2021, Shanghai: Chinese-Canadian actor, rapper, singer, record producer, and model Wu Yi Fan, known professionally as Kris Wu, attends a campaign for luxury brand Louis Vuitton in Shanghai, China, 8 July 2021. (Credit Image: © ChinaImages via ZUMA Press

长平观察：官媒如何收割MeToo运动？ 12.08.2021

从吴亦凡到阿里巴巴，中国官媒恍若站到了#MeToo运动的最前沿。时评人长平认为，官媒对#MeToo运动成果的收割恐怕难以奏效，因为女权主义和父权文化之间的冲突是不可调和的。

01/07/2021 Menschen nehmen an einer Zeremonie auf dem Platz des Himmlischen Friedens anlässlich des 100. Jubiläums der Kommunistischen Partei Chinas teil. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die absolute Führungsrolle der Kommunistischen Partei unterstrichen. Bei einer Massenveranstaltung zum 100. Geburtstag der KP Chinas auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking sagte Xi Jinping am Donnerstag: «Wir müssen die Führung der Partei aufrechterhalten. Chinas Erfolg hängt von der Partei ab.» +++ dpa-Bildfunk +++

长平观察：不准补习英语 专心学习近平思想？  05.08.2021

继整顿校外培训机构之后，中国又传出叫停民办学校的消息。时评人长平指出，如果说学校教育中将“习近平思想”作为必修课，那么学生课外补习英语就是一种私力救济。在这种情况下，对校外培训机构和民办教育的打击，就是在剥夺民众接受多元教育的权利。 
ARCHIV - 1970, China, Peking: US-Journalist Edgar Snow (l-r), Mao Tsetung, damaliger Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas, Lois Wheeler Snow, Witwe von Edgar Snow, Schauspielerin und China-Kritikerin, und Zhou Enlai, damaliger chinesischer Premierminister, unterhalten sich. Lois Wheeler Snow ist tot. (nur s/w, zu dpa China-Kritikerin Lois Wheeler Snow stirbt mit 97 Jahren vom 12.04.2018) Foto: -/CPA Media/Pictures From History/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

长平观察：斯诺留给西方记者的启发 25.07.2021

《中国日报》宣布成立“新时代斯诺工作室”，遭到斯诺女儿的抗议。时评人长平认为，一旦成为“中国人民的老朋友”， 可能比其他人更不会受到中共的尊重。

A staff member of Apple Daily and its publisher Next Digital works on the final edition of their newspaper in Hong Kong, China June 23, 2021. REUTERS/Tyrone Siu

长平观察：香港人能用眼瞎换来自由吗？ 24.06.2021

香港旗帜鲜明的异议媒体《苹果日报》被迫停刊。时评人长平回顾了自己为该报撰稿的经历，认为没有《苹果日报》的香港，黑暗将会更加漫长。
Menschenmassen auf der Lu Nanjing Road, größte Einkaufsstraße von Shanghai, China, Asien | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

长平观察：中国“屌丝”的“内卷”与“躺平“ 20.05.2021

“躺平主义”近日成为中国互联网流行词。时评人长平认为，“躺平”需要社会福利、司法独立和思想自由，中共不会容忍真正的社会反抗。
CHENGDU, CHINA - MAY 11, 2021 - A view of Chengdu No. 49 Middle School in Chengdu, Sichuan Province, China, May 11, 2021.

长平观察：官媒垄断的“真相” 14.05.2021

成都四十九中学生坠楼事件引发舆论风波。时评人长平认为，官媒垄断的“真相”，只对官方有利的“真相”，无论长得多么像真相，它们也只是一只“死老鼠”，显示了官方操控媒体这个真相。
A military band conductor rehearses ahead of the closing session of the annual National People's Congress held in the Great Hall of the People in Beijing, China, Wednesday, March 15, 2017. (AP Photo/Andy Wong) |

长平观察："胡锡进这种人比敌人更加有害！" 04.05.2021

因为主张对印度“高举人道主义大旗对国家有利”，胡锡进被骂为“外国舔狗”。时评人长平认为，胡锡进的安全并不是因为他自己维护专制政权，恰恰相反，是因为有人反对专制政权，一直在前面批评，为他挡住了唾沫和刀剑。
显示更多文章