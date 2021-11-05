中国知名作家。曾在中国大陆及香港参与创办及主编多份报纸、杂志及电子媒体。

从2010年底开始，他被禁止在中国大陆媒体发表任何文章。2011年，长平在香港创办时事杂志《阳光时务》，但香港政府拒绝为他签发工作签证。长平也是德国之声的专栏作者。