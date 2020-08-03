长平观察：TikTok跳进黄河也洗不清

（德国之声中文网）美国是否禁止TikTok（中国公司经营的社交软件抖音海外版）尚无定论，但是在中国国内已经上演各种闹剧。按照网民时下用语，惊现多处"大型翻车现场"。首当其冲者，还是外交部发言人。新任外交部发言人汪文斌看上去文质彬彬，据称用来平衡面目狰狞的"战狼"外交。被问到TikTok事宜，汪文斌说，近期一些国家政府和媒体表示，不应在社交媒体领域搞"双重标准"。

用他来平衡战狼外交

假如他不是中国外交部发言人，这话可以直接理解为替美国政府辩护。众所周知，美国国内企业如雅虎、谷歌和facebook, 也要面临美国政府或者国会的有关言论自由、人权保护和国家安全方面对审查。大公司被质询、罚款、赔偿甚至拆分的新闻并不鲜见。可以说，正是因为不搞"双重标准"，TikTok和微信等中国媒体才是问题，而且是个很大的问题。

网民没有误解汪文斌，所以才更加惊诧莫名。"外交部发言人办公室"官方微博账号，竟然以"汪文斌：不应在社交媒体领域搞双重标准"作为标题来谴责美国政府。其下的中国网民留言中，有人惊问"怎么好意思这样说话"，"我怎么不能发推"，有人呼吁"赶快把墙给拆了，教教美国什么才是大国风范"，有人讽刺"美国太脆弱了，容不得一点点境外的声音"，有人担心自己神经错乱，请求网警来管一管。网警终于赶到，关闭了评论。

可见无论发言姿态多么和风细雨，为专制辩护的内容依然是而且只能是蛮不讲理。

美国政府手里的另外一把刀

TikTok引出的另外一个热点话题，是携程网董事长梁建章替政府出谋划策，具体落实"不搞双重标准"。他写了一篇文章《开放国际互联网 可以彻底打碎美国封锁TIKTOK的正当性》，认为面对美国对中国官员和企业的打压，"如果我们只是简单采取以牙还牙的策略，同样实施排外和封闭的策略，反而会正中美国的下怀"。他建议，中国的对策应当是进一步加大开放的力度。

具体说到美国WeChat和Tiktok的封锁，文章说： "我们也完全可以反其道而行之，开放谷歌和其他国际主流互联网网站，使得中国拥有更开放的国际互联网环境。""试想一下，如果中国开放了谷歌、Facebook、Line等网站，反倒是美国封锁了WeChat, 或者Tiktok，结论就是中国创造出比美国更开放的媒体环境，这对美国一向标榜的自由、开放和法治的国际形象会形成极大打击"。

不管梁建章先生是真诚地借此机会促进开放，还是假装自己人扮演低级红高级黑，他这篇文章广为流传，然后官方这样回应他的开放吁求：在多个平台删除这篇文章。

与其说梁建章文章是在"向美国人递刀"，不如说他在提醒国人注意，美国政府手里本来就有的另外一把刀。早已经有人指出这个明显的事实：美国政府不用国家安全的理由，也可以禁止中国互联网公司在美国运营。其中的道理，大概幼儿园小朋友也能明白：你不让我到你家里来玩，我也可以不让你到我家里来玩。用大人的话说，叫"对等市场开放原则"：中国长期禁止谷歌、推特、facebook等社交媒体，以及各种主流媒体，却还要抗议别人禁止WeChat和Tiktok，这逻辑的确有点侮辱人类智商。

难怪推特用户Hao Chen（@haoel）批评美国政府说："川普禁TikTok这事干的确不太地道，地道的作法应该是，说都不要说直接禁掉。"或者，他建议说，建个"云上密西西比"，发几篇社论，再把那些批评者训诫一下，抓几个架VPN的，这就没问题了。

蓬佩奥指控TikTok有证据吗？

此事的戏剧性还在于，TikTok面临美帝欺压，并没有在国内激起保护民族企业的舆论浪潮。相反，TikTok母公司字节跳动创始人张一鸣遭到网民围攻，说他在美国人面前太软弱，华为的骨气半分没有学到，丢了中国人的脸……一直骂到他关闭微博评论。

张一鸣的确没有说出给爱国网民"打鸡血"的豪言壮语，还不如性侵嫌疑犯刘强东先生"有骨气"。但是，毕竟TikTok也为党国做过一些见不得人的事情，比如多次移除"敏感"视频。其中一起发生在去年，一名美国少女在Tik Tok上贴出一边夹睫毛，一边批评中国政府关押新疆维吾尔人政策的视频，该视频很快被Tik Tok移除，该少女称其账号还被禁止发帖一个月。

美国国务卿蓬佩奥日前对媒体表示，"像TikTok、Wechat这些在美国营运的公司，都有可能直接把数据上缴给中国共产党。"他没有提供证据。但是也有人说，张一鸣和他的公司在国内的遭遇就是直接的证据。

2018年，字节跳动公司旗下的应用"内涵段子"由于出现网民线下聚集，被当局以存在"低俗"笑话和视频为理由被永久关停。不久后，TikTok的国内母版抖音平台又因为出现"侮辱英烈"的内容发表道歉声明，相关人员停职。所谓"侮辱英烈"的判定，并不是依据尊重任何死者的声誉和其他人权，而是扰乱了中共的爱国教育宣传。因此，道歉内容还包括要"在全公司发起一场英烈教育"。

尽管如此，人民日报还发表微博评论《不是一道歉就风轻云淡》： "犯这种错，抖音让人发抖。犯了改改了再犯，这样的道歉显得廉价，更让人怀疑道歉不过是金蝉脱壳的道具。"

如此苛严冷酷的政治环境，中国企业被怀疑向党国提供数据，或者按照党的要求行事，难道不是顺理成章吗？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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