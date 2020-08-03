 长平观察：TikTok跳进黄河也洗不清 | 专栏:长平观察 | DW | 04.08.2020

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长平观察

长平观察：TikTok跳进黄河也洗不清

TikTok面临美国政府安全审查。时评人长平认为，中国外交部发言人的蛮不讲理，中国大面积网络封禁，以及苛严冷酷的政治环境，都让中国企业在海外遭受质疑顺理成章。

Tik Tok (picture-alliance/F. May)

现在该跟微软怎么谈呢？

（德国之声中文网）美国是否禁止TikTok（中国公司经营的社交软件抖音海外版）尚无定论，但是在中国国内已经上演各种闹剧。按照网民时下用语，惊现多处"大型翻车现场"。首当其冲者，还是外交部发言人。新任外交部发言人汪文斌看上去文质彬彬，据称用来平衡面目狰狞的"战狼"外交。被问到TikTok事宜，汪文斌说，近期一些国家政府和媒体表示，不应在社交媒体领域搞"双重标准"。

China Sprecher Außenministerium Wang Wenbin (picture-alliance/dpa/A. Ivanov)

用他来平衡战狼外交

假如他不是中国外交部发言人，这话可以直接理解为替美国政府辩护。众所周知，美国国内企业如雅虎、谷歌和facebook, 也要面临美国政府或者国会的有关言论自由、人权保护和国家安全方面对审查。大公司被质询、罚款、赔偿甚至拆分的新闻并不鲜见。可以说，正是因为不搞"双重标准"，TikTok和微信等中国媒体才是问题，而且是个很大的问题。

网民没有误解汪文斌，所以才更加惊诧莫名。"外交部发言人办公室"官方微博账号，竟然以"汪文斌：不应在社交媒体领域搞双重标准"作为标题来谴责美国政府。其下的中国网民留言中，有人惊问"怎么好意思这样说话"，"我怎么不能发推"，有人呼吁"赶快把墙给拆了，教教美国什么才是大国风范"，有人讽刺"美国太脆弱了，容不得一点点境外的声音"，有人担心自己神经错乱，请求网警来管一管。网警终于赶到，关闭了评论。

可见无论发言姿态多么和风细雨，为专制辩护的内容依然是而且只能是蛮不讲理。

美国政府手里的另外一把刀

TikTok引出的另外一个热点话题，是携程网董事长梁建章替政府出谋划策，具体落实"不搞双重标准"。他写了一篇文章《开放国际互联网 可以彻底打碎美国封锁TIKTOK的正当性》，认为面对美国对中国官员和企业的打压，"如果我们只是简单采取以牙还牙的策略，同样实施排外和封闭的策略，反而会正中美国的下怀"。他建议，中国的对策应当是进一步加大开放的力度。

DW.COM

抖音海外版TikTok面临在美国被禁或被出售的风险，与此同时，《商报》注意到，其母公司字节跳动在中国的日子也不好过。中国网民指责其向美国政府让步。《法兰克福汇报》文章由TikTok风波谈到美中技术纠纷的升级以及美国政府在网络及高科技领域和中国"脱钩"的愿望。

据《华尔街日报》周六（8月1日）报道，在特朗普总统周五威胁将禁止TikTok(抖音海外版）并反对微软收购TikTok之后，微软已暂停有关收购谈判。同一天，TikTok的美国区总经理表示，该公司不会离开美国。

美国总统特朗普表示将禁止TikTok在美国的业务。而此前曾有消息传出，特朗普政府计划下令要求字节跳动公司出售Tiktok，而微软则有意收购该应用程序。

具体说到美国WeChat和Tiktok的封锁，文章说： "我们也完全可以反其道而行之，开放谷歌和其他国际主流互联网网站，使得中国拥有更开放的国际互联网环境。""试想一下，如果中国开放了谷歌、Facebook、Line等网站，反倒是美国封锁了WeChat, 或者Tiktok，结论就是中国创造出比美国更开放的媒体环境，这对美国一向标榜的自由、开放和法治的国际形象会形成极大打击"。

不管梁建章先生是真诚地借此机会促进开放，还是假装自己人扮演低级红高级黑，他这篇文章广为流传，然后官方这样回应他的开放吁求：在多个平台删除这篇文章。

与其说梁建章文章是在"向美国人递刀"，不如说他在提醒国人注意，美国政府手里本来就有的另外一把刀。早已经有人指出这个明显的事实：美国政府不用国家安全的理由，也可以禁止中国互联网公司在美国运营。其中的道理，大概幼儿园小朋友也能明白：你不让我到你家里来玩，我也可以不让你到我家里来玩。用大人的话说，叫"对等市场开放原则"：中国长期禁止谷歌、推特、facebook等社交媒体，以及各种主流媒体，却还要抗议别人禁止WeChat和Tiktok，这逻辑的确有点侮辱人类智商。

难怪推特用户Hao Chen（@haoel）批评美国政府说："川普禁TikTok这事干的确不太地道，地道的作法应该是，说都不要说直接禁掉。"或者，他建议说，建个"云上密西西比"，发几篇社论，再把那些批评者训诫一下，抓几个架VPN的，这就没问题了。

蓬佩奥指控TikTok有证据吗？

此事的戏剧性还在于，TikTok面临美帝欺压，并没有在国内激起保护民族企业的舆论浪潮。相反，TikTok母公司字节跳动创始人张一鸣遭到网民围攻，说他在美国人面前太软弱，华为的骨气半分没有学到，丢了中国人的脸……一直骂到他关闭微博评论。

张一鸣的确没有说出给爱国网民"打鸡血"的豪言壮语，还不如性侵嫌疑犯刘强东先生"有骨气"。但是，毕竟TikTok也为党国做过一些见不得人的事情，比如多次移除"敏感"视频。其中一起发生在去年，一名美国少女在Tik Tok上贴出一边夹睫毛，一边批评中国政府关押新疆维吾尔人政策的视频，该视频很快被Tik Tok移除，该少女称其账号还被禁止发帖一个月。

USA Mike Pompeo (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/R. Chiu)

"都有可能直接把数据上缴给中国共产党"

美国国务卿蓬佩奥日前对媒体表示，"像TikTok、Wechat这些在美国营运的公司，都有可能直接把数据上缴给中国共产党。"他没有提供证据。但是也有人说，张一鸣和他的公司在国内的遭遇就是直接的证据。

2018年，字节跳动公司旗下的应用"内涵段子"由于出现网民线下聚集，被当局以存在"低俗"笑话和视频为理由被永久关停。不久后，TikTok的国内母版抖音平台又因为出现"侮辱英烈"的内容发表道歉声明，相关人员停职。所谓"侮辱英烈"的判定，并不是依据尊重任何死者的声誉和其他人权，而是扰乱了中共的爱国教育宣传。因此，道歉内容还包括要"在全公司发起一场英烈教育"。

尽管如此，人民日报还发表微博评论《不是一道歉就风轻云淡》： "犯这种错，抖音让人发抖。犯了改改了再犯，这样的道歉显得廉价，更让人怀疑道歉不过是金蝉脱壳的道具。"

如此苛严冷酷的政治环境，中国企业被怀疑向党国提供数据，或者按照党的要求行事，难道不是顺理成章吗？

 

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

 

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