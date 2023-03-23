 长平观察：TikTok为什么“吃美国的饭，砸美国的锅”？ | 评论分析 | DW | 25.03.2023

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评论分析

长平观察：TikTok为什么“吃美国的饭，砸美国的锅”？

周受资竭尽全力想要证明：字节跳动服从中共领导，但TikTok符合美国价值观；TikTok既遵守中国法律，又遵守美国法律。时事评论作家长平认为，这是一件不可能完成的任务。

Symbolfoto | TikTok - USA

（德国之声中文网）“关键是：美国的数据被储存在美国的土地上，由一家美国公司在美国人员的监督下进行。” 在23日举行的美国国会能源和商业委员会听证会上，TikTok的首席执行官周受资反复强调这一点。他想证明的是，TikTok不会受中国政府控制和操纵。听上去很有说服力，总不会这些人都是“美奸”吧？

更何况，TikTok在美国拥有1.5亿用户，而在中国（至少从理论上说）一个用户都没有。它每年上百亿美元的广告收益中，大头来自美国市场。按照中国政府的逻辑，它不能“吃美国的饭，砸美国的锅”。

周受资在开场白中还强调了一点：他出生在新加坡，妻子出生在美国弗吉尼亚州，两个孩子不是美国人就是新加坡人，反正不会是中国人。他还在美国读了商学院。这些掏心掏肺的话让听证会现场充满了感人的气息。中国政府的宣传也总是教导我们，没有人可以背叛“生我养我的国家”。

可是美国人似乎并不信任自己国家的这位女婿和学生，两党国会议员对周受资进行了言辞激烈的质询。听证会最主要的焦点是：作为一家中国公司，TikTok是否受中国政府控制和操纵，可能被用于为中国国安服务？

TikTok首席执行官周受资向美国当局强调自己和家人都不是中国人

TikTok首席执行官周受资向美国当局强调自己和家人都不是中国人

TikTok能够既遵守中国法律又遵守美国法律吗？

就这点而言，这个听证会似乎有些多余。中国国安法已明文规定：“中华人民共和国公民、一切国家机关和武装力量、各政党和各人民团体、企业事业组织和其他社会组织，都有维护国家安全的责任和义务”，“企业事业组织根据国家安全工作的要求，应当配合有关部门采取相关安全措施”。 TikTok从未宣布它拒绝服从这个法律。

听证会上，有议员也引用TikTok的母公司字节跳动的党委书记、总编辑张辅评的公开讲话，来证明该公司服从和配合中共政治需要。这些讲话在网上也随时可查，中国人不查也能知道。张辅评要求员工学习习近平的重要讲话，“把正确的政治方向、舆论导向、价值取向传递到每条业务线、每个产品中去，用价值观引领算法“。

周受资对美国议员证实，他直接向字节跳动的首席执行官梁汝波汇报工作，一些TikTok员工参加了字节跳动的股票期权激励计划。从任何公司的构架看，这个证实似乎也是多此一举。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

周受资竭尽全力想要证明：字节跳动服从中共领导，但TikTok符合美国价值观；TikTok既遵守中国法律，又遵守美国法律。

问题在于，如果中国的法律和美国的法律存在冲突，中共的价值观和美国的价值观互不相容，那么这就是一件不可能完成的任务。

周受资越是显得态度诚恳，议员们就越是感觉受到冒犯，这也是合乎逻辑的一个情景。

周受资出席听证会这件事情本身，对中共来说也是一个“高级黑”。在中国，要禁止或者处罚一家企业，甚至让这家企业的负责人人间蒸发——无论这家企业有多大，不仅不需要全国人大来开听证会，甚至不需要和任何人商量，一个电话通知就可以了。

听证会上，在涉及任何可能对中共提出批评的话题时，周受资都如履薄冰，竭力回避。听证会之后，TikTok立即发表声明谴责美国议员，称这场听证会“被政治哗众取宠所支配”。

这无疑是再一次现身说法：我们到底害怕谁、服从谁，你们还看不出来吗？

谁还记得特朗普的行政命令？

于是，问题的实质是这样的——“关键是：美国的数据被储存在美国的土地上，由一家美国公司在美国人员的监督下进行”，这家公司由在美国受教育、和美国人结婚的新加坡人主管，它的主要市场在美国，仍然要服从中国法律和中共纪律，为了中国国安需要“配合有关部门”采取措施。美国能怎么办？

周受资还指出，企业的所有权并不是国安风险的核心因素。TikTok发言人沙纳汉（Maureen Shanahan）也在一份声明中表示：“如果保护国家安全是目标，撤出股份并不能解决问题：所有权的变更不会对数据流动或获取施加任何新的限制。”

我相信，他们说的是事实。毕竟，脸书（Facebook）创始人扎克伯格曾经将习近平的书而不是奥巴马的书摆放在桌子上，他去北京长安街而不是华盛顿独立大道表演跑步。

美国两党齐心协力，大费周章之后，无论最后达成的是禁令还是出售股份的要求，TikTok和中国政府都有足够的耐心去斡旋和等待——人们似乎已经忘记了，在2020年8月，时任美国总统特朗普就曾签署了一项行政命令：如果45天内TikTok没有出售给美国买家，将禁止这款应用程序在美国的下载和更新。据称，经过多方谈判，最终达成了一份由美国公司沃尔玛和甲骨文将联合购买TikTok股份的协议框架。

然后呢？什么都没有发生。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。
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