长平观察：2020年的“五毛话语”

(德国之声中文网) 2020年度新名词：涨价，叫节日效应；失业，叫为社会输送人才；限电，叫有序用电；洪灾，叫水域面积扩大；破产，叫企业休眠；贫穷，叫待富人员；农民，叫新产业工人……

这是一位叫"@原罪（巡洋舰）"的网民的总结。这里漏掉了这一年里最重要的一件事，那就是从中国武汉开始爆发、导致全世界迄今已有170多万人死亡的新冠疫情。中国政府的掩盖真相、粗暴封城、强化管制和操弄世卫叫"正确集体记忆"。

曾在疫情初期发出预警却遭到训诫的李文亮医生

不管怎么说，这位网友说出了一个事实，那就是中共更加主动和频繁地重塑舆论。之所以说"更加主动"， 是因为它从建政开始就在做这件事情，而且从来没有停止过。比如把失业叫下岗，把批评中共叫伤害中国人民的感情。但是，在过去，很大程度上都是防御性的。现在则是更加主动而全面地进行话语的阵地战。

从"议程设置"到"舆论引导"

《纽约时报》和ProPublica查阅了数千份政府的机密指示和其它文件，其中包括这些命令。这些文件详细揭露了在疫情期间，帮助中国当局塑造网络舆论的体系。报道援引中国数字时代的创始人萧强先生的话指出，（中国的新闻审查）不仅仅是为了删除某些内容。他们还有一个强大的机制来创造叙事，并能有其庞大规模瞄准任何目标。

的确如此。外界更多看到中共通过对内地宣传禁令、对外的网络防火墙对信息进行组织，这当然非常重要。但是，与此同时， 中共从来没有放松言论控制的另一个重要功能，那就是议程设置（agenda setting）。

议程设置是指大众媒体通过提供信息及安排相关议题来有效地左右人们关注的事实及其先后。该理论认为，大众传播可能无法影响人们怎么想，却可以影响人们想什么。在中共宣传体系里，议程设置演变为舆论引导（public opinion guidance）。舆论引导不一样的地方是，它不仅决定人们想什么，而且要求人们怎么想。

通过舆论引导，舆论审查的要义，不再是信息的封锁，而是对信息解释权的争夺。夺得了信息的解释权，同时也进行信息的部分控制，中共并不像外界想象的那样害怕更多的信息进入。

同时中国也在输出对于信息的解释，关于中国特殊性和中国模式，关于生存权和发展权是首要的人权等人权理论，也被外国很多学者和普通民众所接受。

从"这鸡蛋真难吃"到"我觉得今天北京有点热"

本文作者长平

十多年前，一个讽刺"五毛话语"的帖子中网络广为流传：如果你说"这鸡蛋真难吃"，立即会遭到"五毛"的围攻："比前年的蛋已经进步很多了"；"五毛：你就是吃这鸡蛋长大的，你有什么权利说这蛋不好吃？"； "再难吃也是自己家的鸡下的蛋，凭这个就不能说难吃"；……

2020年，网民"荣大一姐"创造了另外一条段子，迅速传播开来。那就是：假如你说"我觉得今天北京有点热"，"五毛话语"变成这样："华盛顿热你怎么，双重标准"、"北京那么多积极正面的地方都不提，为什么只提天气热？我看你就是屁股坐歪了，说什么都别有用心"；"你这是给指控全球变暖递刀"……

这两个段子有相似之处，但是也有区别：前者说出一个"负面信息"，后者只是讲述一个"中性"的事实。前者呈现出防御心理，后者则是主动进攻。



长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。



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