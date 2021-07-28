 长平观察: “河南郑州，真帮忙了半年不黑你们” | 评论分析 | DW | 16.07.2022

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评论分析

长平观察: “河南郑州，真帮忙了半年不黑你们”

河南村镇银行暴雷事件中，大量中国网民向美国驻华大使馆留言求救。时评人长平指出，从辱骂“境外势力”到主动求救，需要跨越的沟壑并没有想象中那么大。

7月10日，大量储户聚集在河南省郑州市人民银行门口，举着标语、拉着横幅、高呼口号进行维权抗议

7月10日，大量储户聚集在河南省郑州市人民银行门口，举着标语、拉着横幅、高呼口号进行维权抗议

（德国之声中文网）如果我们不了解上世纪纳粹德国和军国主义日本的国民舆情，或者不知道当下朝鲜和俄罗斯民众对于“外国势力”的憎恨，可能会对中国网民的价值观扭曲感到不可思议。美国驻华大使馆官方微博几乎每一条信息下面的留言里，都充满了夸张的嘲笑和辱骂。

阴谋论者可以演绎说，美国驻华大使馆的“忍辱负重”也是一种别有用心，因为他们静静地等待时机，让中国民众上门求救，自打耳光，主动“递刀子”，刺向自己的政府。

最近他们等到了一次机会，目睹了来自河南村镇银行储户的哀求。

“你们他妈不是最喜欢这种东西吗，快救一下啊”

自今年4月起，河南、安徽等若干村镇银行先后以系统维护为由，关闭线上取款通道，引起大规模焦虑、骚动、挤兑和抗议活动。

近年来，这些村镇银行提供比四大银行更高的利率，打着“存款产品”的旗号借着互联网平台面向全国吸储。据报道，河南省 “四家村行在各大互联网平台的存续互联网存款规模上百亿，涉及客户近百万人”。

7月10日，来自全国各地的储户聚集在河南省郑州市人民银行门口，举着标语、拉着横幅、高呼口号进行维权抗议。

观看视频 02:32

中国河南储户维权现场爆发冲突

和香港反送中运动中发生的情况极为类似：政府雇佣了身份不明人士袭击抗议民众。因此，有人讽刺支持香港警察镇压民主运动的大陆网民语气说：“我支持河南警察，你们可以打我了”， “受了委屈不是闹事的理由，支持河南警察执法”。

不知道有多少河南村镇银行储户能够听懂这种讽刺，但是他们中的很多人以及他们的支持者做了另外一件似乎更为讽刺的事情——去“向境外势力递刀子“。

这些民众首先向国内媒体求救，但是没有回应；随后，他们在国内的社交媒体微博、视频号、朋友圈等平台上发布抗争信息，但是很快遭到删除。微博已将“#河南人民银行门前数千储户被打”、“#河南省郑州市人民银行打人”、“#河南人民银行门口数千名储户被白衣人殴打”、“#河南郑州人民银行”、“#郑州710事件”等多个话题屏蔽。

接下来，大量网民涌入美国驻华大使馆官方微博下留言，希望美国政府及媒体关注河南村镇银行储户维权事件，帮助那些身陷绝境而无法发声的人们。

很多留言属于正常的求救信息，比如“快派记者前往河南银行门口采访吧，救救我们”，“麻烦关注一下河南事件，谢谢！”

另外一些留言显示，留言者显然属于曾经批评甚至辱骂美国政府和媒体的人，比如“你们他妈不是最喜欢这种东西吗，快救一下啊”，“河南郑州，真帮忙了半年不黑你们”。

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一则以广告形式发布的朗诵《后浪》在中国社交网络引发热议。时评人长平指出，大凡专制国家，年轻人都被鼓励要懂得感恩与赞美。

围绕河南储户维权所暴露的种种，说明中国一个时代已经在结束，六四镇压后那种用允许人们发财致富，靠钱换取社会支持，维系稳定的中国模式已经很难为继。

数千储户聚集中国人民银行郑州分行外举行维权抗议之后，河南宣布了垫付方案。与此同时，有参加集会的储户表示受到警告，或者被约谈。

河南村镇银行“取款难”弊案持续发酵，数千名储户周日聚集在中国人民银行郑州分行外抗议，并与警方发生冲突。抗议者高举横幅并高喊“李克强查河南”。网上视频显示，抗议者遭到身份不明的白衣人拳打脚踢。

中国官媒称提高劳工待遇是西方国家的阴谋。时评人长平回顾了中国政府剥夺工人权利的历史。

人们注意到，抗议民众中有人举着英文标语，这显然就是做给“境外反华媒体”的记者看的。在中国的群体抗议活动中，这是比较少见的行为。

外媒报道没有解决问题，新闻自由是否仍然重要？

不用说，这些留言者在推特等海外社交媒体上遭到了很多人的讽刺。还有人联想到去年河南水灾的时候，前往报道的外媒记者受到民众的围攻和驱赶。

民众的“愚昧无知”是专制体制结构的一部分，这并非是中国人的民族特质。更不用说，围攻和驱赶记者的“群众”中，有多少是袭击抗议民众的“黑衣人”、“白衣人”等不明人士，没有人知道。我们可以知道的是，从辱骂“境外势力”到主动求救，其间需要跨越的沟壑并没有想象中那么大。

事实上，若干家外媒都报道了河南村镇银行储户抗议事件。但是在中国统治者越来越“制度自信”的今天，这些报道对于事件的解决恐怕并没有立竿见影的作用。不知道求救者是否仍然会认为新闻自由至关重要？

也不知道有多少人会想到，在若干年前，当外媒报道对中国政府还颇具压力的时候，香港社会也总是在为内地民众的疾苦发声，而且也往往能助推事件的公正解决？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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