长平观察: 昏招连连步步错，越是“勤政”越亡国

（德国之声中文网）1944年，郭沫若写了一篇《甲申三百年祭》，开篇就讲了明末崇祯皇帝的故事，然后论述李自成建政之后骄奢淫逸，很快“亡国”。毛泽东要求中共高级干部学习。今天，被认为崇拜毛泽东的习近平领导下的中共，崇祯的故事却不让讲了。最近，上海文汇出版社出版的新书《崇祯：勤政的亡国君》被要求全面下架。

据网友查证，这本书其实是2016年出版的《崇祯往事：明帝国最后的图景》（故宫出版社）的更名重印。尽管上海文汇出版社称下架原因为“印刷问题”，但是更为可信的说法是遭遇了新时代的“文字狱”——随着舆论中“今上”与明朝这位“亡国之君”的关联越来越多，这一话题也就越来越敏感，尤其是新版书名以及封面推广语让人浮想联翩：“勤政的亡国君昏招连连步步错，越是‘勤政’越亡国”，“看懂崇祯皇帝如何一步步把自己逼上绝路”。

“亡国之君”亡掉的到底是什么？

该书作者为已故明史专家陈梧桐。据报道，他的另外一本著作、河南文艺出版社今年8月出版的《崇祯传》也受到牵连，被迫下架。

至少从2015年开始，就有评论文章指“毛似洪武，习如崇祯”，并有网民总结习近平的内政外交模式是“崇祯模式”。据悉，近年来已有多篇谈论崇祯的文章遭到审查删除，进入“404档案馆”。

作为一个投机文人，郭沫若的历史考证不够严谨，但是他对崇祯皇帝的看法和陈梧桐先生大体一致：虽然他勤于政事，厉行反腐，但是独断专横，治国无能，昏招频出，最终葬送了大明江山，砍杀多名家人之后，自缢于皇宫后面的煤山（今北京景山）。

陈梧桐的书是为大众所写的学术著作，既没有做“国师”的投机之心，也没有政治进谏或者异议讥讽之意。但是，他笔下的崇祯皇帝，怀抱中兴之梦却无所作为，打压党争却按下葫芦起了瓢，喜欢“亲自部署亲自指挥”却又能力不足，无论如何很容易让人产生现实的联想。

现实联想者大体分为两类：一类更看重“歪脖树上吊”的结局，带有愤怒的诅咒性质。同样的情绪还见于“素女愿一生吃素”而“祈翠”等网络迷因。另一类则着重于历史镜鉴，期望当权者吸取血的教训，不要重蹈覆辙。

习近平似乎颇有一些“亡党亡国”的忧虑。据称他很看重所谓“苏联解体的教训”，曾在内部讲话中说：“为什么我们要毫不动摇地坚持党对军队的领导？就是从苏联解体汲取的教训。”还痛心疾首地说：“最后戈尔巴乔夫轻轻一句话，宣布苏联共产党解散，偌大一个党就没了”，“最后，竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。”

其实“亡党”和“亡国”是两回事。崇祯作为“亡国之君”，亡掉的也只是一个家族世袭政权而已。如果国家是指土地和人民的话，在这个意义上并不存在“亡国”之说。取而代之的清朝不也被认为是中国吗？而且还出现了令民族主义者骄傲的“康乾盛世”。

现代国家都经历过政权的更替和消亡，而且还一直在重复这个经历（比如每四年一次的大选），并没有什么“亡国之恨”。对民众来说，历史上的“亡国之恨”，除了“忠君爱国”的洗脑教育之外，还来自战乱带来的生灵涂炭。因此，人们盼望能够长治久安的“好皇帝”。

历史的纵向比较与现实的横向比较

然而，“好皇帝”的时代已经永远地过去了。按照现代人权标准，所谓汉唐盛世也充满了奴役和剥削。我们不必苛求于古人，但是更不必用古人的“低人权标准”来苛求现代人。

我之所以提到郭沫若的文章，是想说毛泽东是一个熟读历史的人，中共官方宣传说他把《资治通鉴》读了十七遍。结果又如何呢？他成为了一个“好皇帝”吗？他当然没有白读，因为他学到了各种权谋伎俩和冷酷无情。随便一说，崇祯皇帝也饱读诗书，他从中学到的大概也是这样的东西。

虽然没有迹象表明习近平也对古代历史有兴趣，但是他对中共党史和苏联历史的学习和总结，已经可以让我们发出疑问：用崇祯皇帝的故事提醒他有用吗？如果有用，会是什么样的作用？

历史的纵向比较远远不如现实的横向比较重要。陈梧桐先生在他的《崇祯往事：明帝国最后的图景》一书中，已经进行了这样的比较，得出了非常有价值的结论。他说：“晚明多元化的社会发展趋势，无疑是时代的进步。但是明朝最高统治阶层眼界狭窄，消息闭塞，没有看到15世纪末16世纪初世界地理大发现以后，西方殖民主义不断向世界各地扩张势力，世界各大洲已逐渐连为一体，世界市场的雏形已初具规模，全球化趋势已初露端倪”，“未能抓住这个基于，对政策进行必要的调整，大力推动社会的转型，使中国尽快走向世界，快速向前发展”。

在我看来，假如明朝统治者抓住了这样的机遇，让中国走上现代化发展之路，那么就跟西方民主国家的经历一样，世袭专制王朝那样的“国”也是必然要亡掉的。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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