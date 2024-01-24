长平观察: 小粉红遭到英国钢琴家种族歧视了吗？

（德国之声中文网）一群强烈要求不要曝光肖像的中国人，在近几日获得了超乎寻常的曝光量。当事人之一英国网红钢琴家卡瓦纳（Brendan Kavanagh）发布的几条相关视频，已经超过七百万次浏览。加上多家主流媒体和自媒体的跟踪报道，观看/阅读人次远远超过一千万。几位被称为“小粉红”的当事中国人身份被曝光，其中一位在自己的“小红书”账号公开回应。

事情发生在上周五（1月19日）的英国伦敦圣潘克拉斯（St. Pancras）火车站，卡瓦纳在一架公共钢琴上进行直播表演，走来几个手持中国五星红旗的中国人（其中一位自称华裔英国人），以肖像权为理由，要求卡瓦纳停止拍摄包含他们的画面，并删除已经拍摄的此类影像。卡瓦纳回应说这是公共场所，英国法律允许拍摄，倘若不愿入镜，走开即可。但这几位中国人/华人声仍然坚持自己的要求，随后试图指控卡瓦纳种族歧视和性骚扰。随后来了一男一女两位警察，男警察支持了卡瓦纳的意见；女警察试图说服他停止拍摄，遭到拒绝，悻悻然走开。

单就这一事件来说，它只是每天发生的成千上万的街头纷争之一，也没有造成严重后果。成为舆论广泛关注的公共事件，是因为它背后隐含着近年来一再引人注目的政治现象：中国“小粉红”对西方公共空间的侵蚀，以及西方人应该怎样对待中国人。

五星红旗是中共旗子吗？

“小粉红“是指倾向中国民族主义立场、拥护中共统治并为之进行辩护或者参加中共宣传活动的年轻人。根据公开视频中这几位中国人/华人的言行举止，以及其中一位的公开回应，他们显然属于“小粉红”群体。

卡瓦纳显然对政治并不陌生，明白英国公众对于中共普遍反感。他一再强调小粉红们手中的五星红旗，称之为“共产主义小红旗”或者“中共小红旗”（The communist flag），并询问他们是否来自中国。小粉红指控他“种族歧视”，是一个“种族分子”。

从表面上看，他称五星红旗为“中共小红旗”是一个错误。但事实上，作为中国国旗的五星红旗，其图案是四颗小五角星环绕一颗大五角星，大五角星象征着中共，四颗小五角星象征着社会各阶级，是“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”的形象阐释。因此，可以说五星红旗是比党旗还要党旗的“中共红旗”。对此，小粉红也从不否认。面对卡瓦纳如此明显的“错误”，攻防精明的小粉红们并没有予以更正。因为他们也不敢强调“国旗”不等于“党旗”，那无异于宣称“爱国不等于爱党”。

小粉红们举着国旗，希望打造“爱国”形象。然而，从他们的本意来说，他们支持的是中共政权，并不在乎国家和人民。比如，中共和俄罗斯签订秘密协议，出让了大批争议领土，他们不会去抗议；中共的“大跃进”政策饿死数千万人，他们不会去抗议；中共实施荒唐的“清零”政策大规模关押民众，他们不会去抗议；中共把经济搞垮了，股市一蹶不振，他们不会去抗议。如果有人要批评中共，他们反倒要去抗议了。因此，卡瓦纳称他们手中的五星红旗为“中共小红旗”，可谓恰如其分。

种族身份与政治身份的差异

那么这位钢琴表演艺人有没有对小粉红进行种族歧视呢？

种族歧视（Racial Discrimination）是因为肤色、人种或是其他种族原因有关的歧视。从这个意义上说，卡瓦纳强调小粉红来自中国，是一种涉嫌基于种族特征表达偏见与歧视的言语。

不过从上下文看，他更多是强调的是小粉红的政治身份，因此说得最多的还是“他们手持中共小红旗”，并对此表达了明显的厌恶——反复强调英国是尊重自由的民主国家，意指中共领导下的中国是一个可怕的专制国家。

指认一个人或者一群人的政治身份，并对此表示厌恶，算不算种族歧视呢？显然不算。在美国，左右两派中有些人互相咒骂。在德国，无数人提到极右翼政党选项党（AfD）都感到痛心疾首。这些都不算种族歧视。

因此，要对中共政权表达厌恶和愤怒，最好的表达方式直接说出政治观点，比如告诉小粉红，他们支持的是一个残暴的专制政权，为人类文明所不齿；如果用国家或者种族来区分，比如说“小心啊他们来自中国”，则可能涉嫌种族歧视。

但是，当一个国家或者民族肆无忌惮地对另外的国家或者民族进行威胁、侵略和杀戮的时候，受压迫者的愤怒谴责可能另当别论。比如，1937年的南京人说“我痛恨日本人”，1939年的波兰人说“我痛恨德国人”和今天的乌克兰人说“我痛恨俄国人”，显然不应该被认为是种族歧视。

当中共在香港残酷地镇压民主抗议运动的时候，当中国军机频繁地飞到台湾周边进行战争威胁的时候，很多中国人前往香港和台湾，都感觉到自己不受欢迎，他们指控香港人和台湾人歧视中国大陆人，包括那些公开支持中共的镇压和威胁的中国大陆人。这种指控是否成立，恐怕要放进政治环境和政治身份中进行具体分析。

小粉红厉声呵斥背后的中共话术

现在我们来看看为什么说小粉红们攻防精明。在伦敦圣潘克拉斯火车站的这起事件中，一位男性小粉红对卡瓦纳的攻击尤其令人印象深刻。他首先以肖像权为由要求钢琴表演艺人停止直播并删除影像，然后用种族主义回应“中共小红旗”，随后厉声呵斥对方性骚扰，并一再要求道歉。在每一个环节，都有可能让对方陷入难以自证清白的处境之中。

首先需要说明的是，这主要不能“归功于”小粉红个人如何擅长灵机应变，而是来自来中共官方的整体话术。这套话术的核心就是挪用西方主流话语并加以扭曲，用这些旨在倡导民主自由的话语为专制辩护。《环球时报》是一个典型的例子，它反复引用西方的多元包容价值观，把自己打扮成多种声音中的一种，教育西方人要理解和包容中共专制政权。实施上，它对多元包容的政治毫无兴趣。在国内，“多元包容”正是他们所要抵制的普世价值之一，“定于一尊”是公开宣传的政治目标。

同样的逻辑，小粉红并不在乎民众的权利，自己在国内也不会一口一个权利，一口一个自我选择。但是，他们知道，在英国“权利”是一个响当当的词语，可以理直气壮地喊出来。

种族歧视和性骚扰，更是很多西方人都难以承受的两大指控。而在国内，小粉红们为中共对西藏、新疆的种族压迫唱赞歌，并参与围攻反对性骚扰和性别歧视的女权主义，导致很多倡导女权的社交媒体被关闭。

不过，小粉红们一不小心就会露出本色。比如，其中一位小粉红对同伴被当作日本人而感到愤怒，想要用狭隘的民族主义来收割国内民众的支持。那位厉声呵斥卡瓦纳不要碰触他的女同伴的小粉红，说出的理由竟然是“你跟她不是同龄人”（意思是“你是一个老头子，有什么资格碰这位年轻女性？”），暴露了年龄歧视，也扭曲了性别歧视的定义。

这位钢琴表演艺人没有往他挖的坑里跳，而是始终盯住他们的政治身份——“中共小红旗”，成功地获得路人的同情和支持，而且坚决抵制警察的试图劝阻他发布影像的和事佬作为——反复提醒警察不要成为小粉红们的私人保镖——小粉红们的话术终究未能奏效。

这起事件看上去以网红钢琴家卡瓦纳的胜利收场。然而，后续的信息显示，伦敦圣潘克拉斯火车站的这架据称由知名歌星埃尔顿·约翰（Elton John）捐赠的钢琴已经被隔离带围住，并由两名警卫看守，等于暂时取消了这个包括郎朗、艾莉西亚凯斯（Alicia Keys） 、裘斯荷兰（Jools Holland）在内的明星都在此献过艺的公共表演场地。不用说，小粉红对此处公共空间的侵蚀并没有白忙。人们甚至无法知道，这个结局是出自当地警方或者公共空间管理者的谨慎行事，还是来自中国大使馆的压力。

对于那些分不清种族身份与政治身份的西方人来说，所有中国人遭受歧视的可能性又增加了几分。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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