长平观察: 国企领导“牵手门”和富得发愁的“油三代”

（德国之声中文网）成都是好地方。近几日，这句话在中国舆论场别有意味。一段成都时尚街区太古里街拍视频火遍社交媒体。视频长度只有十余秒，却讲述了一个欲说还休的情爱故事：一名身着粉红T恤的中年男子与一名身着粉红花裙的年轻女子牵手逛街，男子似乎故意脱手，女子慎怨着坚持挽上。

现实超越想象。就在视频发布的当天，浪漫街拍摇身一变成为反腐教材。中石油北京项目管理公司微信公众号发布情况通报称，涉事人员（男子）胡继勇被免去寰球项目管理公司执行董事、党委书记、总经理职务，并接受公司纪委核查。涉事女子董小姐也被网民挖出，是胡继勇的下属，一名技术部员工。

董小姐虽然是国企一名“普通员工”，却一直在社交媒体炫富，捎带暗示自己的地下情。比如一则信息称：“5.20秀不了恩爱，所以提前一天发个五个月43万的账单吧。”她接着补充说：“恋爱不一定开心，但每个月花个八九万是挺开心的。”显然，这些令人乍舌的消费和炫富仍然不能令她开心，还是要出来秀秀恩爱。

结果，最开心的是“吃瓜群众”。没有什么比看着权势者出丑更让普通民众高兴的事了。一个国企垄断集团的中高层干部，是最合适的围观对象。再大一点的“瓜”，比如前政治局常委张高丽性侵网球名将彭帅，当局不让看，很多人看到了也不敢转发。

对当局来说，这是一个送上门来的“腐败案例”，正好显示一下反腐行动的雷厉风行。尽管“与多名女性发生或保持不正当性关系”已成为网友口中的“我党的优良传统”。但是，与此同时，习近平要求“发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用”。在被党允许的范围内“打小三”更是上下齐心、利国利民的丰功伟业。董小姐的无聊炫富让人既愤怒又不齿，但也有网民围观她的身材，感慨“哪个干部禁得住这种诱惑！”

“‘油三代’血液里流淌的石油情怀”

网民发现，董小姐的富有并不仅仅是因为当“小三”——仅仅靠当“小三”发财致富的女人到底有几个？她来自“新中国”的“石油世家”，是“油腻腻的三代石油人的故事”主角之一。锦衣玉食之中，她也有自己的焦虑。她在社交媒体上写道：“同学聚会让我更认识到自己是被怎样羡慕的。一切不费吹灰之力，以别人奋斗的终点为起点。我突然明白近日焦虑的主因不是会被国企拴住不得自由，而是不论我如何努力都不能与父辈一样优秀的无力感”，“被高山阴影笼罩的一切都黯然失色”。

这引出了这场舆论中最有价值的讨论，那就是对媒体中常常以“忠诚与奉献”话语模式报道的“三代国企人”故事的揭底。不仅有三代石油人，还有三代铁路人，三代供水人，三代电力人，三代烟草人，三代银行人，三代邮政人，三代税务人，四代税务人……例如，“三代烟草人的传承与守望”、“‘油三代’血液里流淌的石油情怀”……

一代一代地占据高收入垄断行业位置，还要包装成“感动中国”的爱国主义教育。有多少底层家庭的子女，都想要帮董小姐分担一些“高山阴影”啊！

网民们想起了“两代快递人”的故事：北漂骑手钱灏奋斗20年，供养儿子钱坤大学毕业，但工作难找，最后父子二人成了同事，一起做骑手送外卖。个人奋斗与结构化的社会不公相比，有如鸡蛋撞高墙。

“和我在成都街头/天安门广场走一走”

被这场舆论狂欢所掩盖的，是人人噤声的“六四”三十四周年纪念。在今天的成都太古里，大概不会有人会想起来，在1990年4月的崔健成都演唱会上，崔健高喊“希望我们上次听到的枪声真的是最后一枪！”

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一位更应该登上所有媒体头条的女子，却悄无声息地消失了——2023年6月3日，北京发生了和“四通桥抗议”同样勇敢的抗议行动：一名女子在“鸟巢”（国家体育场）外塔上挥舞绘有美国国旗的标语并抛洒传单，呼吁“我们应该忠于的是正确的价值观，而不是忠于哪个政党”。

另一位女子也应该长时间居于热搜榜首，她就是知名博主编程随想（阮晓寰）的妻子贝女士。阮晓寰先生因为发表一系列批评中共政权的文章，2023年2月被当局以煽动颠覆国家政权罪一审判刑七年。原本定于在5月22日前完成的二审延期。贝女士为丈夫奔走呼告，并通过推特账号发布信息，希望得到网民的关注与声援。5月30日，贝女士与外界失联。6月7日，她的推特账号 @ruanxiaohu32309 被注销。有报道称，她曾被警方带走，受警方控制。

北京歌手赵雷的一首《成都》曾风行网络。有网民称，本周国企领导“牵手门”视频，终于为这首好听的歌曲配上了最佳画面。因此，这首歌曲再次流行起来。歌中唱道：“和我在成都的街头走一走/直到所有的灯都熄灭了也不停留/你会挽着我的衣袖/我会把手揣进裤兜/走到玉林路的尽头/坐在小酒馆的门口……”

中国民众听不到的是Youtube博主@木白狂想曲 在今年“六四”前夕发布的改编歌曲《北京》，歌中用同样的旋律唱道： “和我在天安门广场走一走/直到民主和自由熄灭了还想挽留/和我在天安门广场走一走/直到硝烟和火花送你去彼岸漂流/你说热血不会白流/未来终究有人奋斗/主席不过装扮小丑/谎言也会害怕白昼……”

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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