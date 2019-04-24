长平观察: “你看香港”，也有滥刑与流亡

（德国之声中文网）香港"占中三子"及另外六名民主派人士（合称"占中九子"）早前被裁定"公众妨扰"罪名成立，法院周三（4月24日）判刑，其中四人被判即时入狱。据报道，载着四人的囚车由西九龙裁判法院驶出，驶往荔枝角收押所，大批支持者在场喊口号声援，媒体镜头蔚为大观。获判缓刑的朱耀明接受记者采访，表示心里极之难过，会竭尽全力支持他们。

生活在中国内地黑暗政治中的人们，一直都在试图从外部世界寻找光亮。从大逃港时代开始，香港就是照亮千百万中国人求生之路的明灯。"六四"前后，中国民主运动得到来自香港的强大支持，它又让更多人看到民主自由的希望。1997年政权转移，香港人反抗压迫丶争取普选的运动，被很多内地民众视为中国民主前哨。

香港意味着自由和法治，以及在这样的社会中产生的信誉和品质，这就是中国内地很多小县城都有"香港店"的原因。直到今天，"你看香港"仍然是部分内地人聊天的口头禅。

毫无疑问，占中"九子"和他们的支持者为香港历史再添荣光。正如政治学者周保松在《我们的黄金时代--写在"雨伞九子"宣判之后》一文中所言，关乎雨伞九子命运的审判，对历史对当下对未来，有着非比寻常的意义。"对一场公民抗命运动来说，审判本身就是非常重要的抗争，因为公民抗命的目的，是要彰显制度不义，激发大多数人的正义感，从而推动社会政治改革"。

但是，当"你看香港"后面的内容越来越多地变成了这样--仁人志士为了正义事业勇敢入狱，民众还可以公开表示支持--我仍然感到无尽的悲哀。

香港转身已变脸

我曾经在《明报》发表文章《自由香港的背影》，谈到我们这一代中国人对于香港的认知和情感。1989年天安门运动中，来自香港的声援和捐赠，以及运动被血腥镇压之后的逃生通道，香港恍若黑暗天空中的一道闪电，让人幻想着雨过天晴的彩虹。然而，二十年之后，当我在香港主编《阳光时务》的工作签证被拒的时候，发现曾经的英雄如今已经落难，正处在各种自我救助的抗争之中。"我看见那个自由、法治、繁荣且富有人道精神的香港，成为正在离去的背影。"

又十年过去了。我不想再这么抒情地谈论香港了。它不是正在离去的背影，而是转过身来，让我们看见已经变化的恶脸，让人感到恐惧。

占中志士的故事，每天都在内地上演。而且我能看到，香港也会一天天地变得像内地一样，没有媒体公开报道这些英雄，没有人上街表达声援，甚至在私人场合也不会再有提到他们的名字，就像魏京生、刘晓波等人对于今天的中国人一样。

明天，台湾人流亡到何处？

"占中三子"之一戴耀廷在入狱前留下的《入狱感言》中写道：在这几年，中共专制之手深深伸进香港，并得林郑政权配合，连原先仍可保持的法治也在每天被破坏，香港已进入了威权时代。他在另外一篇文章中评论香港法治的变化。以往香港未经批准的游行示威一般只会被控以"非法集结"罪，但"占中九子"案中，香港首次有示威人士因为普通法下的"公众妨扰"罪被判刑。戴耀廷指出这条文相当于中国大陆的"寻衅滋事"罪，"空泛"丶"刑罚重"，是用来打压反对声音的"口袋罪"。

"占中三子"之一陈健民入狱前留下《为我引路》，其中写道："许多在内地公民社会的朋友常告诉我，他们在苦苦等候，却见不到黑夜的尽头。其实他们不知道，在逆境中他们展现的勇气和善良，已是最耀眼的光辉。他们自己便是漆黑中的星星，不断为他人引路。"

他们深刻地观察到了香港和内地的同步性质。在前述文章中，我谈到当时香港民众的"驱蝗"行动时说：只要继续这样下去，你们大可放心，香港的天空可能变得比内地还要黑暗，不仅不必上街"驱蝗"，连你们自己也都要千方百计逃离这正在沉沦的孤岛了。

刚刚读完旧文，就看到铜锣湾书店绑架案中勇敢的揭露者林荣基逃离香港的消息。在香港《逃犯条例》修订的威胁下，林荣基离开香港前往流亡台湾，希望长期定居。报道说，他表示从未想过，作为香港人会有流亡的一日，"香港沉沦得太快"。

昨天，内地人流亡到香港；今天，香港人流亡到台湾；明天，台湾人流亡到何处？

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。