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长平观察：高志凯有拍习近平马屁的自由吗？

2024年8月14日

中共智库官员高志凯接受半岛电视台主持人哈桑（Mehdi Raza Hasan）的采访广受关注。时事评论作家长平指出，高志凯不仅不敢批评习近平，甚至也没有拍习近平马屁的自由。

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2018年，中国立法机构修改宪法，取消了国家主席任期限制，“习近平思想”被写入宪法的序言中
2018年，中国立法机构修改宪法，取消了国家主席任期限制，“习近平思想”被写入宪法的序言中图像来源: Tingshu Wang/REUTERS

（德国之声中文网）假设，高志凯的亲戚或同事甚至只是关系一般的邻居对他说，自己和身边很多人的亲人们都失踪多年，音信全无，高志凯对他们说："我和这里的人们聊过，大家都生活得幸福快乐！"这听上去是不是没有人性？

在最近接受半岛主持人哈桑（Mehdi Raza Hasan）的采访中，高志凯就是这样回应几位维吾尔人和藏族人的类似陈述的。高志凯的身份是学者和律师，曾担任邓小平的翻译，现任中国全球化智库副主任，被认为是中共"大外宣"的重要角色。上述辩护并非他的独创，而是被中国外交部发言人和所有中共政权辩护者嚼烂了的台词。生活在自由世界的人们无法理解，为什么中共当局会认为如此没有人性的言辞会是有效的辩护？

尽管仍然披着专家学者的外衣，但是中共大外宣越来听不屑于学理包装，而是鹦鹉学舌般重复着宣传部门的陈词滥调。曾经试图进行学理包装的学者，都被纷纷打脸。比如清华大学教授胡鞍钢提出"九个总统"（胡锦涛时期九常委）优于美国"一个总统"理论，结果习近平更喜欢"一龙独舞"；伦敦政治经济大学教授金刻羽吹嘘中国"独特的政治体制"推动了"中国经济的惊人增长"的新书还没付印，中国经济就陷入了坍塌。

高志凯宣称中国有言论自由，现场观众之一、香港流亡民主抗争者邝颂晴要求他示范一下公开批评习近平，结果高志凯示范了不能直接批评习近平，而是为"整个中国政府"提出"建设性的意见"，并且威胁说直接批评会有麻烦。有网民说，就这好比你花钱（纳税）去餐馆吃饭，感觉饭菜难吃，你不能说出来，除非你懂得更好的烹饪方法。

不过，我们不得不说，高志凯实实在在地做了一场示范--再一次生动地呈现了"大外宣"是个什么模样，那就是谎言和威胁。

"中国领土一寸不让，中国人民一个不少"？

尽管有网民认为高志凯"自曝其短"、"丑态百出"，但是中共官媒《环球时报》仍然将他塑造成"舌战外媒"的英雄，并引用他说的两句话作为社交媒体标题："中国领土一寸不让，中国人民一个不少。"在很多中国人听起来，这种宣示理直气壮，铿锵有力，然而这根本上就是谎言。事实是，中国历史上领土疆域从来都变动不居。1949年以后，中共也放弃了总面积远远超过台湾的中缅和中俄争议领土。（参见：《长平观察：中共会宣布放弃统一台湾吗？》

更不用说，被中共枪决、斗死和饿死的中国人数千万，在人类历史上空前绝后，谈何"中国人民一个不能少"？

另一种谎言将从过去到现在的进步描述成中国与西方的不同。高志凯重复了"四轮车理论"，称中国（通过专制政治强迫）"四个轮子朝向一个方向"，所以走得又快又稳；西方国家（因为民主自由意见纷呈）"四个轮子各有方向"，所以走不动。事实是，西方国家几乎都经历过皇权制度，"四个轮子朝向一个方向"不过是被抛弃进历史垃圾桶的专制时代。

主持人哈桑说，这明明就是在说"专制在中国是是管用"。但是高志凯代表中国大外宣坚决不承认，而是强词夺理称之为"现代民主"。哈桑指出，所有的人都知道习近平加强了中央集权，变更宪法让他任意延长任期，他想要当一个独裁者，"为什么我们要假装不是这样？" 正如西方谚语所说，如果它看起来像鸭子，走起路来像鸭子，叫起来像鸭子，那它就是一只鸭子。

谎言太多的结果是前后矛盾，逻辑混乱。比如，高志凯试图证明"中国和西方一样"，都在敏感政治问题上限制言论自由，打击异议人士--以英国人不能反对君主制为例，被哈桑指出这是不是事实之后，又立即掉头强调"中国和西方不一样"。

"正确"地对习近平提意见？

我一直认为，中共官员们并不都是网民所说的"蠢猪"，不知道哪些谎言是多么荒谬，多么没有人性，也根本没有人相信，因此对他们很重要一点是，总是要伴随着赤裸裸的威胁。他称，"一个中国政策不取决于台湾人民"，"统一之后"每个台湾人都要宣誓效忠，敢于挑衅"那就等着瞧会发生什么"，完全是一副小流氓的口吻。

高志凯一再宣称维吾尔人是他的兄弟姐妹，但是他一边同情"伊拉克人的哭泣"，一边对他的"兄弟姐妹"的哭泣漠不关心，而且还反复威胁维吾尔人和西藏人，不承认"一个中国"政策就是犯罪，就应该人间蒸发，还一再不耐烦地说"就是这样"（period）。

和"威逼"相辅相成的是"利诱"。短短的一场采访中，高志凯做了很多承诺：安排主持人去新疆和西藏采访，帮助学者安全地去中国做研究，并帮助受害者联系失踪的亲人。以他作为体制内官员的身份，这些诱惑并非总是没有效果。作为家庭成员，谁不想和失踪多年的亲人联系上呢？作为记者，谁不想去现场采访呢？作为学者，谁不想去当地做田野调查呢？我见过不少号称"上通下达"的"专家学者"，几乎都喜欢承诺"帮忙"，不过是利用人性的弱点进行哄骗而已。

想要指出的是，不要以为这些人真的像依仗霸权威胁弱小的时候那样"掷地有声"，事实上他们都活得唯唯诺诺，胆战心惊，随时可能莫名"失踪"。不仅宣言话语照本宣科，而且也没有拍马屁的自由。不少网民教高志凯"正确"回答邝颂晴的问题：我的确对习主席有意见，那就是他时时刻刻地关心人民，却很少关心自己，总是夜以继日地工作，不注意休息。

可以猜想，这种马屁高志凯也未必敢拍--独裁者的健康从来都是敏感问题，不是每一个奴才都有资格表达关心的。

 

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

 

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