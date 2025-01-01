长平观察：马斯克“干预”德国大选，习近平让他这样干了吗？

马斯克大力推举极右翼政党选项党（AfD），被批评“干预”德国大选，远在北京的习近平会怎样想？时事评论作家长平分析了这三者之间的关系。

马斯克丝毫不掩饰他对中国的赞美之言（资料图片） 图像来源: Aly Song/File Photo/REUTERS

（德国之声中文网）马斯克在德国《周日世界报》发表了一篇文章，引起轩然大波。他在文章中说，传统政党让德国“正处于经济和文化崩溃的边缘”，“（德国极右翼政党）选项党（AfD）是这个国家的最后一线希望”。

德国各政党纷纷批评马斯克操控舆论，干预选举。马斯克给自己的理由是，“作为一名在德国工业和科技领域进行了重大投资的人，我相信我有权公开讨论德国的政治方向。”

这话简直让人对中国政府的公开透明充满了希望。众所周知，马斯克在中国进行了更加重大的投资——他在上海营运的大型制造工厂，大约生产了特斯拉全球汽车销量一半。他还在谋求与中国企业更深层次的合作。

不过，从马斯克的公开言论中可以看出，他认为中国政府不需要批评了，“政治方向”已经非常正确了，连表扬都怕跟不上趟呢。

“对长远未来非常有想法”

“中国的太空项目非常优秀。”马斯克从他拥有企业的专业领域开始赞扬，然后扩展到其他方面：“中国取得的经济繁荣真的了不起，特别是在基础设施上”，“中国在先进基建上的进步比美国快了100倍”，中国领导人“对长远未来非常有想法”。

马斯克声称倡导言论自由，却对全世界言论审查最严厉的社交媒体微信赞不绝口： “我们没有一款像中国的微信那样好的应用。基本上你可以靠微信生活，支付、处理一切事务。微信真的很厉害。而我们没有任何类似微信的东西。”

最让中共满意的，是他在台湾问题上的发言。他对中共武力攻占台湾表达了理解：“他们就是这么说的，如果没有外交解决办法，那么就会用武力方式解决。”他还建议把台湾作为中国的一个“特别行政区”。中国前外交部长秦刚对他公开表达了感谢。

去年4月，中国现任总理李强在北京钓鱼台国宾馆会见了马斯克，称特斯拉是“中美经贸合作成功典型”。

2024年4月，中国总理李强在北京钓鱼台国宾馆会见了马斯克，称特斯拉是“中美经贸合作成功典型”。 图像来源: Wang Ye/AP/picture alliance

“马戏团的猴子”

特朗普宣布成立一个新机构"政府效率部"（DOGE），由马斯克和另一位亿万富翁维韦克·拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）共同负责。在此之前，拉马斯瓦米多次表达对马斯克的鄙视。例如，在2023年5月，他提醒公众说：“我没有理由认为，一旦习近平需要，埃隆不会像马戏团的猴子一样跳过去听命行事。”他还在一则针对马斯克的社交媒体帖子中写道：“美国需要不被中国控制的领导人。”

在《纽约时报》上周发表的一篇评论文章中，作者拉塞尔·L·奥诺雷（Russel L. Honoré）引用了拉马斯瓦米的这些的言论，并进一步论证，马斯克的商业活动严重依赖中国，而且一向对中共阿意奉承。中共对这样的美国公司随便尽在掌握，正如拉马斯瓦米所说：“如果习近平说‘跳’，他们会问‘多高？’”奥诺雷认为，马斯克对美国国家安全构成了威胁。

亿万富翁维韦克·拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）提醒公众说：“我没有理由认为，一旦习近平需要，埃隆不会像马戏团的猴子一样跳过去听命行事。”（资料图片） 图像来源: Anthony Anex/KEYSTONE/picture alliance

限制美国对华投资的条款

“跳！”“多高？”——在美国国内，马斯克似乎也希望有这样的政治游戏，但是自己是发号施令的一方。在2024年最后几天，马斯克和特朗普一起，对美国国会议员大耍威风，要求修改两党议员已经达成一致的政府支出法案协议。从表面上看，他是配合特朗普激烈批评草案中包含太多无关条款，例如议员加薪和对药房管理机构福利的监管，但是很多人都相信他最愤怒的是没有说出口，那就是其中和他的利益紧密相关的限制美国对华投资的条款。

民主党众议员罗莎·德劳罗（Rosa DeLauro）说：“考虑到埃隆·马斯克在中国关键领域的广泛投资，以及他与中共领导层的个人联系，这特别令人担忧。这让人对马斯克反对支出法案初步协议的真实动机产生疑问。”

马斯克没有提到这个条款，但他威胁说，不愿意撤回意见的议员可能会失去他们的职位。最后，共和党议员们撤回了意见，修改了法案——限制美国对华投资的条款被删除了。马斯克表示满意。

删除了这个条款，中国政府无疑也会感到满意。在这个事情上，习近平不用对马斯克下达任何指令，他也会“跳”起来做对中共有利的选择——因为他们的利益已经紧紧捆绑在一起了。

选项党的对华主张

由此，人们不禁回想，马斯克这样高调干预德国大选，习近平会怎样想？

根据公开信息，在德国各个党派中，选项党的主张无疑最贴近中共的利益。该党在其纲领文件中明确写道，要和中国维持良好的经济和外交关系，建议德国加入中国的“世纪工程”——“一带一路”，还主张加强与受俄罗斯控制的欧亚经济联盟的关系。

总理候选人之一、选项党的主要领导人魏德尔（Alice Weidel）在被记者问到台湾问题时，她说：“我们认为，就德国而言，那儿和我们完全不相干，卷入其中不符合我们的利益。而且我们明确表示，不干预别国事务。我们认为应该给中国空间，让他们自行解决与台湾的冲突。”

同样地，我并不认为，在这个事情上，习近平会直接给马斯克发号施令。没有这个必要。卷入共同的利益漩涡之后，其中任何一方不动脑筋也知道该怎样转。至少可以肯定的是，让中共特别不高兴的事情，马斯克是不会去做的。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。



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