长平观察：马云"被回国"，中国经济会好起来吗？

（德国之声中文网）本周中国最抢眼球的新闻，不是马英九祭祖，而是马云回国--哪怕马英九一行浩浩荡荡，跨省过市，而马云只是"被拍摄到"在杭州的一个非正式现身。

这背后的原因，一是近些年来中国企业家一个接着一个"失踪"，恍如恐怖电影情节；二是大家都在焦虑：陷入困境的中国经济，还有机会好起来吗？

这些"恐怖电影情节"告诉我们，一个人不需要像马云这样聪明，也知道在国外呆着更安全。根据彭博社报道，知情者透露，中国政府之前努力说服在中国境外旅行的马云返回国内，以展示政府对商界的支持。但是，马云希望留在海外。由此可见，马云回国非他所愿，是一种"被回国"。当然，我们都乐见马云出现的阳光明媚的云谷学校，而不是某个阴暗潮湿的牢房。但是，从权力操弄的意义上说，让一个大活人人间蒸发，与让一个想"云游"海外的人"被拍摄到"现身国内，并没有本质的区别。

有人联想到十年前的徐明回国。徐明也曾经是中国风光一时的企业家，同时被外界认为是薄熙来的"家臣"。薄熙来与王立军反目之后，他曾与另外两名"家臣"前往重庆劝和，无果，预知大事不妙，三人遂乘坐徐明私人飞机逃往澳洲。十天之后，他们又飞回来了。回来之后不到一个月，三个人就和薄熙来一起被捕了。随后徐明被判刑入狱，并于刑满前一年（2015 年）因"心肌埂塞"死在狱中，终年 44 岁。

徐明是迫于压力"被回国"，还是自己研判了形势主动回国，我们无从得知。从故事的结局看，他似乎做了一个错误的决定。我认为马云的故事很不一样。其中一个区别是，徐明回国的背景是，当局正在全力以赴"搞政治"；马云回国的时候，据称当局想要"搞经济"，甚至这被认为是他"被回国"的原因。

2021年10月马云被拍到在西班牙度假

马云为什么"出国"？

中国媒体对"马云回国"高调报道，但是几乎都不能向读者解释他为什么"出国"。2020 年10 月，马云在上海一个金融论坛演讲，"吐槽"了中国政府对金融业的控制。很快，马云为实际控制人的金融科技公司蚂蚁集团的首次公开募股(IPO）被叫停，当局宣布对马云创建的阿里巴巴集团进行反垄断调查。随后，行事高调的马云几乎从公众眼中消失了。

媒体捕风捉影，显示他可能正在低调地"云游"海外。

在此后的几年里，从房地产到互联网平台再到教育等行业都遭到中国当局政府的无情打压。因此，正如我在《长平观察：马云的中国智慧》

一文中指出的那样："有人会说，如果马云再聪明一点，再低调一点，对于金融系统的问题'看见了当没看见'，是不是就能够平安无事呢？当然不是。领导震怒只是表面现象，背后是专制理性。专制理性告诉当权者，绝不允许民营企业一家独大，所有资本都要控制在政府手里，所有垄断企业都必须是国有企业。"

问题在于，"所有资本都要控制在政府手里，所有垄断企业都必须是国有企业"那不就是"改革开放"之前的经济状态吗？它的另外一个更让人熟知的描述是"贫穷落后"。根据媒体报道，各地经济衰退到"搞政治"都难以为继了--"文革"后期正是如此--因此当局转念一想，既然政局大定，何不"搞经济"呢？

"中国金融基本上没有系统"

从近几日的舆论反应和股市涨跌看，"马云回国"的确刺激了市场，释放出当局要"搞经济"的信号。但是，这个刺激能够持续吗？四十年来，中国经济的起死回生，靠的是对劳动力和企业家的松绑；中国经济的高速发展，则是中国因为加入了世界贸易组织，受益于国际规则、全球资本和西方科技。

作为一个媒体外行，马云在购买《南华早报》之后训诫编辑记者"看见了当没看见"，那是自以为是，为虎作伥；但是，作为一个涉足金融领域的企业家，马云在"出国"前对当局的批评是非常到位的。他说："中国不是金融系统性风险"，"中国金融基本上没有系统"。

不仅中国金融，整个中国经济都"基本上没有系统"（制度建设）。对于这样的经济，不要说一个"马云"回国，像 1949 年前后那样，多少个"马云"一起回国，也不能刺激出经济发展，而只能刺激出"反右"劳改农场和"心肌梗塞"。要建立"经济系统"，首先要解决的是"马云出国"的问题。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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