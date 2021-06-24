长平观察：香港人能用眼瞎换来自由吗？

（德国之声中文网）2021年6月23日，我早上醒来之后看到的第一条新闻是，香港警方拘捕一名 55 岁中国籍男子，称其涉嫌串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪。消息指出，被捕人为《苹果日报》主笔杨清奇，笔名李平，现在将军澳警署扣查中。

李平先生是我的编辑。他以《苹果日报》编辑身份，给我的最后一条留言是："大作接下来的档期是6月28日、7月12日、26日。谢谢。"

《苹果日报》 五名高管被捕之后，很快传出消息说，报纸将在月底前停刊。我开始构思，如何在6月28日这一天的文章中和该报的读者道别。同时我想，这篇文章我一定提前交稿，不要再让李平先生和他的同事焦急等候。

第二条新闻跳出来，《苹果日报》23日午夜后即停止运作，24日出版最后一份实体报纸，网站将于当日午夜后停止更新。

我写作时事评论三十余年，惯看业界沉浮，曾经开设专栏的报纸停刊的、转向的不少，第一次为没有来得及与读者道别而感到怅然若失。

我又想，在《苹果日报》网站关闭之前，我将去存下几篇自己发表文章的版面，留作纪念。

几个小时以后，《苹果日报》网站提前关闭。转眼间，一份生龙活虎的日报成为历史，我发表在这份报纸上的文章，和它26年来发表的亿万文字一样，成为失踪的故旧。

由于时空阻隔，也由于习惯了网络阅读，我从未在一份纸质的《苹果日报》上，看见自己文章发表出来的样子。此时此刻，不免有些遗憾。

我和《苹果日报》的交往已逾十载。曾经有过一小段时间，编辑约稿较为频繁，但我并没有为它定期写稿，直到2020年6月，李平先生邀请我撰写专栏。当时我比较忙，但是没有多说一个字，一口答应下来。我内心的主要动机，就是以自己绵薄之力，支持这份勇敢正直、在专制强权的血雨腥风中坚持抗争的报纸。

我和李平先生并非在所有时事问题上都观点一致，但是有一件事情让我将他视为知己。2016年3月，我发表文章《长平观察：贾葭失踪，睁眼之罪》，谈论无界网上出现的一篇要求习近平辞职的公开信，导致我在中国的亲人们被警方借故拘押。当时媒体对此报道较多，自然大多聚焦于我家人的遭遇。李平先生仔细读了我的那篇文章，并在自己的文章中转引了我介绍的小说《盲刺客》中的情节。

那只是玛格丽特·阿特伍德这本巨著中一个小小的情节，却让专制政治下生活的人们浮想联翩：赛克隆星球的萨基诺城，曾因奴隶的勤劳而辉煌。童工们编织出的精美地毯，成为它的支柱产业。由于长期凑近织物劳作，孩子们长到八九岁全都瞎了。于是他们中间流传着一种说法：只有瞎子才有自由。

事实上眼瞎并没有为孩子们带来自由，他们被卖到妓院里去，或者成为大盗或者刺客，继续用训练有素的灵巧双手为人服务。

我在文章中说，很多中国人被迫成为睁眼瞎，他们编织不出精美的地毯，也没有大盗或者刺客的本事，只是被迫那样苟活着，在百年庆典中竭尽全力地高声赞美着自己和被赞美者都不相信的丰功伟绩。

专制政权固然不得人心，但是它笃信强权，并不害怕失去人心；香港失去了昔日的辉煌，但是因为有奴隶的强制劳动，它也不会立即崩塌。

没有《苹果日报》的香港，黑暗将会更加漫长。香港人请多保重！

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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