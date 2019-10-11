长平观察：香港中大段崇智校长的面具

（德国之声中文网）在一幅漫画上，那个叫林郑月娥的人说："根据新的法律，每个人都应该摘下自己的面具。"于是他摘下了自己的面具，露出了真相--人们早就猜到了，他就是习近平。

但是，要猜想香港中文大学校长段崇智是谁的面具，或者说他戴着谁的面具，就相对困难一点。本周四，段崇智校长与近700名学生和校友对话，被追问是否支援被捕学生和谴责警暴，他却满嘴官腔，还称大学不适合讨论政治。在活动上，中大吴姓女生摘下口罩，公开控诉警察在拘捕与扣留期间，以性暴力对待她及性侵犯其他被捕者。她要求校长鼓起勇气谴责警方。段崇智则重申会谴责"所有暴力"，被称为"录音机式发言"，没有人性。

"录音机式发言"就是给声音带上面具的另一种说法。那么段崇智校长自己的声音在哪里？有报道说，经学生谴责、痛骂和围堵之后，段崇智闭门会见学生，在聆听学生被捕经历后落泪，并承诺发声谴责施暴警察。

一群中大教师、职员和学生发起联署声明《吴同学，我们与你同在》联署，谴责警察暴行，支持吴同学寻求公正，"我们也恳请段校长和大学管理层，在面向社会时谨守大学的道德责任，敢于向不公义说不"。截至发稿时，联署人数已经多达教师312人、职员430人、学生6735人，俨然已是一场规模宏大的网上抗议运动。

公开对话的冷血反应和闭门会见的真诚落泪，哪一位是真实的段崇智校长？他为什么戴着面具？一种常见的面具是，那是他的职务行为。那么问题是：为什么他履行职务时需要带着冷血的面具？

曾经备受称赞的香港警察，为什么堕落得如此之快？其滥用权力、侵犯人权的程度直追中国内地警察，已经内地化到相当可观的程度。从这一点上说，段崇智校长显然还要继续努力。

"人民警察忍辱负重"

前不久，北京大学多名学生因为支持劳工维权而失踪，校长的反应是以党委的名义发出警告，要求学生不要散布"反动言论"，否则必须为"挑战法律"承担责任；并通报说，失踪学生是跟"非法组织"有合作关系，意思是罪有应得。

不难判断，北大这些失踪数月没有消息的学生，受尽警方各种非法暴力，包括精神与身体的凌辱。假如她们希望公开控诉，请求校长谴责施暴警察，会发生什么事情呢？

首先，根本不可能有这样一种形式的对话。尤其是面对香港反送中运动这种被定义为"大是大非"的政治问题，学校要做的事情是千方百计阻止学生上街，强烈谴责上街学生及其"幕后黑手"，开除坚持抗议行动的学生，配合警方抓捕他们，并威胁所有的家长，让他们管住自己的孩子，不要被"反华势力"利用，否则严惩不贷。

在完成上述一系列镇压任务之后，也有可能校长需要做一场维稳的亲民秀。校团委、学生会和辅导教师那就忙起来了，加班加点地安排布置，挑选绝对服从而且善于表演的学生来提问，把可能捣乱的学生都拦在门外。活动中，有学生声情并茂地讲述人民警察如何忍辱负重，舍己为人，全场听众感动得泪流满面。

假如仍然有一个心怀不轨的学生混进现场，企图揭露真相，控诉警察暴行，她可能马上被抢走话筒，活动组织者对她的捣乱非常愤怒，让保安将她立即拖出会场。由于这是涉及到"国家统一"、"主权完整"等最高级别政治敏感话题，这位同学很有可能从此长期失踪。

"段校长，我们与你同在"

尽管网络审查空前严厉，草木皆兵，但是这个插曲仍然像是长了翅膀，飞进了社交媒体。这时候，养兵千日用兵一时，网络水军派上了用场。这位女生的个人隐私和家庭背景遭到大起底，原来她从小娇生惯养，小学就被记过处分，初中就开始早恋，高中就和白人男友上床，大学更是"绿茶婊"、"社运婊"、"寻衅滋事婊"、"颠覆政权婊"……美国民主基金会不惜重金收买，请她来进行这一场出卖灵魂的捣乱表演。现场还安排了可以躲避审查的视频拍摄，否则怎么会立场传到网上？

千千万万的网民群情激愤，用尽各种脏话辱骂威胁这位勇敢的女生。当然还是有很多人不相信这套污名抗议者的鬼话，谴责校方与恶警同流合污。这时候，成堆的校友站出来了，义正词严地坚决支持祖国统一，维护母校尊严，"犯我母校者，虽远必诛！"还发起《段校长，我们与你同在》联署--截至发稿时，联署人数已经多达教师312人、职员430人、学生6735人。

我知道中大的师生以及其他香港人大多不愿意这样联想，认为这种比较意义不大，因为香港的高校不可能变成像内地一样。正如，如果十年前我们假设香港警察会像内地同行一样滥用警权，随意拘捕，刑讯逼供，虐待和凌辱在押者，恐怕也不会有人相信。

我想强调的是，前文所述林郑月娥的面具和中大校长段崇智的面具，并不仅仅是一个比喻。它同时也道出了另外一个事实：蒙面抗议与权力的关系--当抗议者摘下面具，面对的却是当权者的另外一付面具，而且以冷血面对需要保护的弱小，禁蒙面法自然就失去了合法性。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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