长平观察：防疫“大跃进”，习近平会遭遇“七千人大会”吗？

（德国之声中文网）群众路线，全民动员，不顾科学与常识，盲目追求“超英赶美”，谎报瞒报，舆论浮夸……导致人民经历饥荒，痛苦与大量非正常死亡——一个甲子之后，“大跃进”正在中国轮回。当下，中国正在经历三年防疫“大跃进”之后的严重后果；而官方也在重复表演六十年前的无视民生疾苦与坚持歌功颂德。

所有来自中国民间的信息均表明，中国正在经历疫情海啸，一夜之间从“阳性清零”转为“阴性清零”，民众抢购药品，医院不堪重负，殡仪馆排起长队，人心惶惶，街市惨淡。而中国国家卫健委称，中国全境自 12 月 3 日发生 2例死亡病例后，12 月 18 日再新增两例死亡病例。这种荒唐的谎言，已经远远超越六十年前粮食与钢铁生产“大放卫星”了。

尤其让人感觉时光倒流的是人民日报 12 月 15 日发表的“重要评论”（署名“任仲平”，即为中共官方宣传文章，意思是“人民日报重要评论”）《三年抗疫，我们这样同心走过》，用和当年完全一样的文风虚构出完全一样的景象：“工厂车间，机器轰鸣；大街小巷，人来人往；公路铁路，车辆穿梭；超市商场，物丰价稳；广袤田野，生机勃勃……壬寅岁末，神州大地正升腾着澎湃活力，展现出万千气象。”

有时人们会有一种错觉，以为经历过那些荒唐年代之后，中共官媒不会那么肆无忌惮地撒谎。事实上，他们从来没有停止。

同样在重复的事情是，无论民间逝者累累，也丝毫不影响对领袖的歌功颂德：“以习近平同志为核心的党中央始终坚持人民至上、生命至上，因时因势不断优化调整疫情防控措施，团结带领全党全国各族人民坚定不移开展抗击疫情斗争，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果”, “从 20 条到新 10 条，我们因时而动、顺势而为，抓住时机优化疫情防控政策。”

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



抓人和撒谎，中国政府并没有“躺平”

有一种普遍的说法是中国政府“躺平”了。为中共开脱责任的人说：“国家为你托底三年，现在要靠你自己了。”批评者则讽刺中国官方媒体批评西方政府“躺平”，原来是为自己留条后路。我曾经指出，“躺平”是中国官媒对西方防疫政策的污名化描述。在防疫措施上，真正”躺平”的是中国政府。抗疫三年来，第一，不仅没有激励制药行业研发出高效的疫苗，而且还不允许进口被广泛证明有效性较高的西方mRNA 疫苗；第二，没有提升医疗系统，而是把医院一关了之，并且强制推广未经科学验证的中药；第三，没有对遭受疫情影响的个人和中小企业进行大规模的经济补贴。

这里我想要强调，就政府行为而言，西方政府和中国政府都没有“躺平”。不同的是，西方国家的政府在民意压迫下，做了上述三方面的功课，让社会逐步恢复正常。而中国政府，把主要的公共资源都用来控制民众。

前三年，以防疫为名给每个人带上电子镣铐。经过不久前波及全国的“白纸运动”抗争，以及“清零”政策本身难以为继，中国政府在一夜之间“急转弯”，但是在控制民众方面丝毫没有“躺平”，不仅各地健康码、核酸码仍在继续在使用，而且各地警察抓捕、拘留、审讯和虐待“白纸”抗议者，网络敏感词不减反增，官方媒体更是加足马力奔向“1958”（大跃进“大放卫星”与领袖塑造）。

如果 1958 年的中共“躺平”了，数千万人就不会被饿死了；如果今天的中共“躺平”了，民众就有机会用同样的税金供养一个更好的政府了。

“七千人大会”值得期待吗？

包括政治局常委在内的每一个中国人，都不会傻到半个月时间内全中国只有 4 个病人死于新冠疫情，都不会不知道“清零”三年不仅未能防疫，而且导致经济大跌，民怨四起。

目前我们无从知道习近平是否会对他“亲自部署、亲自指挥”的“清零”政策有所检讨，但是我们知道 1958 年的毛泽东承认过：“搞经济，我们这些人恐怕不行了。”他还说，“我第一次抓工业，像我 1927 年搞秋收起义时那样，第一仗打了败仗。不仅我碰了钉子，在座的也碰了钉子。”但是，这并不妨碍他 1959 年在庐山会议上将小心翼翼地写了批评意见信的彭德怀打为“里通外国”的“反革命集团”头目，导致上万人受到了批判与非人道待遇。

饥荒仍在继续，饿殍遍地，经济坍塌，“三面红旗”依旧高高飘扬。1962 年初，中国高层再次出现纷争，直到年底召开的“七千人大会”。这一次，曾经肉麻地吹捧毛泽东的刘少奇成为他的主要政敌。

数千万人的死亡，也让中共“优化”了政策。1961 年 1 月召开的八届九中全会，通过了“调整、巩固、充实、提高”的方针，开始对国民经济进行调整。中央及各地和军队负责人组成的“七千人大会”，目的是“统一思想，克服困难”。刘少奇的立场是“成绩讲够，缺点讲透”，在报告中指出当时的经济困难是“三分天灾，七分人祸”。在会上，毛泽东一边顾左右而言他，一边也做了让步，承认“大跃进”犯了错误，被迫退居二线，由刘少奇、邓小平等人主持中央日常事务。

因此，很多人期待当下疫情之后，中共党内再次出现“七千人大会”，逼迫习近平承认错误。不过，不要忘记，如果政治体制没有改变，这种权力斗争的结局未必是“大团圆”。

历史学家普遍认为，“七千人大会”为 1964 年开始的“四清”运动和 1966 年开始的“文革”埋下了伏笔。在“四清”运动期间，毛泽东曾对刘少奇说：“你有什么了不起，我动一个小指头就可以把你打倒！”

数千万人的死亡并不妨碍林彪在“七千人大会”上对毛泽东的谄媚，他称大饥荒的原因是“特大的自然灾害、连续的自然灾害，有些地方受到毁灭性的自然灾害”。“事实证明，这些困难，在某些方面，在某种程度上，恰恰是由于我们没有照着毛主席的指示、毛主席的警告、毛主席思想去做。如果听毛主席的话，体会毛主席的精神，那么，弯路就会走得少，今天的困难就会小得多。”

习近平吹嘘的“亲自部署、亲自指挥”给拍马屁制造了一些困难，但是我丝毫不怀疑，即便中共会对防疫政策有所检讨，还会出现比林彪更聪明的马屁精。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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