 长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman? | 评论分析 | DW | 23.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

评论分析

长平观察：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman?

微博话题#丰县生育八孩女子事件调查组成立#的阅读次数已经超过34亿。但是，时评人长平认为，这是一个错误的期待。 “铁链女”并不需要一个代表着高层意志的调查组。一个能够见到她、照顾她并为她代言的民间小组，比一个省级甚至中央级的调查组更加重要。

时评人长平认为，这个数十亿人次关注的话题，无论中国国内还是国外，大多聚焦于官方调查组，很少有人追问铁链女的下落

时评人长平认为，这个数十亿人次关注的话题，无论中国国内还是国外，大多聚焦于官方调查组，很少有人追问"铁链女"的下落

（德国之声中文网）中国网民的困境是：遇到重大事件，往往呼吁高层重视，成立专案调查组；然而，一旦高层重视了，专案调查组成立了，他们得到的回应并不是真相，而是被要求闭嘴。

江苏徐州丰县"铁链女"事件，是继新冠疫情吹哨人李文亮医生病逝之后，中国民间舆论又一场悲痛、愤怒和抗议的热潮。一个偶然被曝光的底层女性的惨痛遭遇，掀开了被"盛世中国"叙事掩盖的社会现实，以及造成这个现实的社会结构。她的遭遇并不是偶然，大量和她一样被歧视、被拐卖、被凌辱的女人的遭遇并不是偶然。

最初，人们发现一个精神失常女子生下八个孩子，并被用铁链锁在凌乱肮脏的破屋里，异常震惊和愤怒。接下来，官方前后矛盾、漏洞百出的四则通告，让人怀疑真相更加惨烈。跟以往发生的华南虎照片事件、温州动车事故、雷阳案等众多公共事件一样，网民们纷纷充当起福尔摩斯。根据最新获取的信息分析，这个先后被叫做"杨某侠"、"李莹"和"小梅花"的女人，甚至可能不是她们之中的任何一个。那些名字，各自代表着一个女人和她的家庭的悲剧。而这个"铁链女"是谁，经历了什么，为什么精神失常，那八个孩子是谁所生，都还是未解之谜。

江苏省调查组干了些什么？

丰县调查组敷衍塞责，徐州调查组疑点重重……2月17日，在新华社的带领下，对此事件一直沉默的全国数十家媒体宣布，江苏省委省政府决定成立调查组，要对"丰县生育八孩女子"事件进行全面调查，"彻底查明事实真相，对有关违法犯罪行为依法严惩，对有关责任人员严肃追责，结果及时向社会公布"。一时间，群情振奋，万众瞩目。不到一周时间，微博话题#丰县生育八孩女子事件调查组成立#的阅读次数已经超过34亿。

也有不少见看惯世态的网民讽刺说，这不过是换一个编剧组，看看他们又将怎样虚构？

人们很快发现，这是低估了一个省级调查组的权力。他们的首要任务不是编剧，而是维稳和打压。前往丰县调查的探访的网民，警方或者拘押折磨，或者电话约谈；网络的关注被迅速降温，一些质疑官方作为的文章被删除，一些社交媒体甚至被封号；表达声援的书店、高校学生和学者被警告，要求撤回已经发出的表达；官方组织更多"网络水军"，攻击网络质疑者，称其为境外敌对势力"递刀子"。

时评人、本文作者长平

时评人、本文作者长平

需要说明的是，在这些影响巨大的公共事件中，官方的谎言无可追责，而民间任何不准确的信息都可能被视作"谣言"而被警方严厉惩罚。同时，几乎所有的社交媒体在警方那里都是实名制。因此，当事人爆料须得极其小心。对于传统的新闻专业主义教科书来说，网络上那些针对官方作为的实名或者匿名信息，大多得不到权威证实。而所谓权威证实，往往是指官方的确认。事实上，在中国的舆论环境中，民间的匿名爆料的可信度远远大过官方的"权威发布"。

延申阅读——长平观察：中国政府在人口拐卖中扮演了什么角色？

"高层"为会"铁链女"的遭遇而震怒吗？

这并不意味着官方没有调查真相的能力。恰恰相反，中国官方调查民间任何事实从来都畅通无阻。要想让一个农民交代他用铁链锁住的一个女人的来历，并根据他的交代去逐一证实，只需要一个镇派出所的干警就能完成。人们期待江苏省调查组能够查明徐州和丰县官方掩盖罪恶的黑幕，甚至一举终止背后的拐卖妇女的犯罪网络和社会文化。这一切动力来自于在强大舆论压力之下的"高层震怒"。

其实，对于遍布中国的大量拐卖和虐待妇女儿童的犯罪事实，"高层"不可能不知道，也不可能为之震怒。如果"高层"会为这些妇女儿童的遭遇而震怒，那么他们首先会为"大跃进"时期饿死几千万国人而震怒，会为"六四"天安门屠杀而震怒，也会为一百多位藏人自焚抗议的惨状而震怒，会为百万维吾尔人被集体长期拘押而震怒。

引起"高层"震怒的事情，只能是为什么没有管控好舆论。因此，一点也不奇怪，据称江苏省调查组首先调查的是：带来更多疑点的当事人的结婚证是如何泄露出来的？这也让更多人产生了兴趣：新的"编剧组"将怎样对结婚证疑点自圆其说？会不会再次引发舆论哗然，换来级别更高的"中央调查组"？

比"及时向社会公布"更重要的是当事人的权利

至此，应对"高层震怒"和"结果及时向社会公布"构成了故事的张力。但是，这也暴怒了真正的问题所在--让我感到惊讶的是，在新华社精心编撰的那几句通稿中，竟然没有一句提到受害当事人的权利。

丰县八孩母亲被栓在铁链上的影片曝光后引发舆论风暴

丰县八孩母亲被栓在铁链上的影片曝光后引发舆论风暴

在我看来，汹涌的社会舆论呼吁来一个权力无边的高级"调查组"，很大程度上是一个错误的指向--人们似乎忘记了 "至于你信不信，我反正信了"这句名言。比"高层震怒"之后派出钦差"调查组"更重要的是受害者的人身权利、言论权利和司法权利。"铁链女"能讲述自己的故事吗？如果她不能，独立的民间机构能够为她聘请律师吗？跟她一样被拐卖被虐待的其他"铁链女"能够自由地接受媒体采访，讲述她们的遭遇吗？她们需要的并不是来自高层领导的亲切关怀，而是她们作为人的基本权利。

我们看到的事实是，在各级调查组出现之前，人们还能看到"铁链女"；在此之后，她从公众视野中消失了。我并不是说，她作为一个可能的精神病人，一定要随时暴露在媒体的聚光灯下；而是说，她的人身权利、言论权利和司法权利消失了。

在一个媒体自由和司法独立的社会，丰县"铁链女"并不需要一个代表着"高层"意志的调查组。一个能够见到她、照顾她并为她代言的民间小组，比一个省级甚至中央级的调查组重要多了。在当下的中国，媒体自由和司法独立不可能一蹴而就。但是，舆论不应该因为急功近利而指向错误的方向。

我非常失望地发现，这个数十亿人次关注的话题，无论中国国内还是国外，大多聚焦于官方调查组，很少有人追问"铁链女"的下落。

当网球明星彭帅因指控前中共政治局常委张高丽性侵被禁言之后，全球首先关注#彭帅在哪里（#WhereIsPengShuai）。事实上，由于"铁链女"不能像彭帅那样被迫配合表演，她很有可能遭到彻底消失。

因此，我要发起标签话题：#铁链女在哪里？#WhereIsTheChainedWoman?

长平（linktr.ee/changping）是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

從「鐵鏈女」事件看中國與維權的距離？

中國「鐵鍊女事件」持續延燒，官方調查組稱要「全面徹查」，並於2月23日再次通報。與此同時，中國似乎正收緊輿論，對該話題進行審查。鐵鍊女事件引發的輿論熱度能持續下去嗎？在中國維護婦女權益、找真相，還有多少空間？  

贩卖人口在德国面临什么处罚

徐州丰县八孩母亲事件在中国得到的关注持续不减。贩卖人口在中国依然猖獗，是否与司法惩处力度不够有关？德国法律对这一罪行又有何规定？  

“丰县铁链女”牵动美国华人心

徐州丰县被铁链锁住的八孩母亲所引发的舆情热度居高不下，不但在中国大陆，在华人移民数量极高的北美也成为焦点话题。除了关心、同情与愤怒之外，人们也不禁会想到另一个问题：如果类似事情发生在美国，又会怎样？  

相关内容

Video footage showing a woman from a village in Xuzhou, Jiangsu, being chained up and living in appalling conditions has shocked Chinese netizens recently.

江苏省称要调查 丰县铁链母亲事件有望水落石出？ 17.02.2022

2月17日，中国官媒发布短消息，称“江苏省委省政府决定成立调查组，对‘丰县生育八孩女子’事件进行全面调查”。官方所说“丰县生育八孩女子”也被网民们称为“铁链女“，她究竟是谁，是否是拐卖人口及强奸案受害者？先前，当局前后矛盾、不断改口的通报不断激起民众更大愤慨。

Aerial view of a Maoist slogan of Chinese characters meaning Serve the people formed by cleared earth and gravel as navigational markings built near a military aviation school in 1969 at the Gobi desert in Hami city, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, 19 August 2017. A low-flying drone glides at full speed over gravel scattered on a swath of desert near Hami in the far western Chinese region of Xinjiang. The desolate expanse betrays little sign of human habitation. But the drone ascends and, gradually, the stones cohere into shapes that clearly show human intervention, and the ghost of Mao Zedong. Bare earth cutting through the gravel forms huge Chinese characters that read Long live Chairman Mao, Serve the people, Seize the minute, seize the hour, Learn from struggles and Surmount every difficulty to win victory. The slogans were constructed in 1968, two years after the onset of the decade-long Cultural Revolution, as navigation aids by members of a military aviation school. Although they have attracted sporadic attention over the years, because they are visible in satellite images, they went largely unknown to the public. Foto: Sun Jihu/HPIC/dpa

客座评论: 几乎每个人都在给“一尊”体制挖坑 23.02.2022

"丰县八孩母亲"事件，从一个地方丑闻演变成民间舆论风暴，徐州当地官方的荒唐表演“功不可没”。政论家邓聿文认为，“万事定于一尊”的中共现行体制无时不刻不在制造这样的“挖坑”行为。

Bottled liquor boxes which are printed with photos and information of missing children are pictured before being sent out to their buyers at the warehouse of Chinese baijiu maker Dian Xiao Jiu or Dianxiaojiu in Chongqing, China, 17 January 2019. A total of 114,949 Chinese liquor boxes printed with photos and information of missing children went viral on China's media, bringing the issue of children trafficking back to the public sight. The package is covered with detailed information of missing children. Each box includes a photo on the front with personal information such as name and features in bold below the photo. On the side is the contact information of the missing child's parents. All the missing child information is provided by a Chinese NGO called Baobei Huijia, which means Baby Return Home. The information of over 400 missing children has been given to the winery after being authorized by the missing children's parents, according to the person in charge of the NGO, who hopes to cooperate with more Chinese enterprises in order to help families find their missing loved ones. I saw how a family was ruined after their kid went missing. It totally broke their hearts and turned the whole family upside down, said Xiao Dufeng, the manager of the distillery in southwest China's Chongqing Municipality. The batch of liquor will be sold online so the sales can be observed. Moreover, the baijiu maker prepared 200,000 posters to promote the charitable campaign offline, and will donate all the proceeds from sales of the 114,949 Chinese liquor boxes to China's Charities Aid Foundation for Children.

长平观察：中国政府在人口拐卖中扮演了什么角色？ 02.02.2022

徐州丰县“八孩母亲”引发舆论关注。时评人长平回顾当年采访报道被拐卖妇女和失踪儿童案件的亲身经历，指出受到中国政府惩罚的往往不是人口贩子，而是揭露人口贩卖的人。