长平观察：金教授，到底要不要武统台湾？

（德国之声中文网）拥有很多头衔的金灿荣教授，大概是在媒体上谈论国际关系最多的人。他在各种场合主张中国武统台湾，而且要早点摊牌，2020年就是最好的机会。美国干预怎么办？在不久前的一个视频中，金教授说，面对中国强大的武装，美军在东亚的军事基地根本就没有用，"几分钟之内就disfunction了"。

金教授千呼万唤的战争机会，似乎从来没有像今天这样触手可及。但是，金教授在最新发布的视频中，却一再提醒解放军千万保持隐忍和克制，尽量避免冷战，更要避免热战。难怪很多网民听得晕头转向：到底要打仗还是不要打仗？你这样说话对得起苦苦期盼我们去解放他们的台湾人民吗？

专制辩护者的言论总是前后矛盾

前后矛盾者并非只有金教授一人，它几乎是专制辩护者的通病。本月初，俄罗斯驻华大使馆发表微博庆祝符拉迪沃斯托克建城160周年，引起网民对这座曾经拥有一个中文名"海参威"的城市的议论。《环球时报》总编辑胡锡进为俄罗斯拥有此城辩护说："不改变领土现状是国际社会维护和平的基石性原则。每个国家的人民都热爱自己的国土，无论它在历史上是什么机缘、通过什么方式得来的。领土的旧账可以通过文学和历史记述，但是不能轻易拿到外交中摊开，否则它一定会演变成国家之间的对立乃至仇恨，而人为改变领土现状在大多数情况下都意味着战争。"

《环球时报》就是借钓鱼岛和台海争端等话题炒作民族主义起家的。事实上控制在日本人手中、也被日本人当自己的土地热爱着的 尖阁诸岛（钓鱼岛的日本名字），以及从来没有被中共统治过、已经民主选举出多任总统的台湾，在胡锡进和《环球时报》看来，不仅应该改变领土现状，而且宁可演变成国家之间的对立乃至仇恨，也不能仅仅在文学和历史的记述中翻历史的旧账。

胡锡进也长期贩卖战争言论。尽管他也夸口"一定要让日本彻底改变自明治维新以来对中国的认识"，但是通常他没有金灿荣教授那样牛皮哄哄--认为中国军力已经天下无敌，也不像张召忠将军那样持续发表"神预言"--总是作出与结果相反的军事预测，而是鼓吹军备竞赛和战争恐吓。

最近，胡锡进再次呼吁中国增加核武器，并强调"要抓紧把足以震慑美国地缘政治野心家们的更多核导弹造出来"，"中国拥有更强大的核武库是把美国的嚣张态度压制在一条安全线之下的最关键砝码，别的都不太管用。"在此之前，胡锡进称，"中国短期内需要将核弹数目提高到1,000枚，包括至少要有100枚东风-41战略导弹。"

"中国也有言论自由"？

在上月初的日内瓦裁军谈判会议上，美国裁军大使伍德指摘中国政府隐瞒武汉肺炎疫情连累全世界，并引述胡锡进扩充1,000枚核弹言论，要求中方作出解释。中国裁军大使李松在会上回应说，一位报纸主编在个人微博上发表的看法，不能代表中国军控政策。 "他提出有关看法针对的是个别美国政客对中国的敌视和威胁，而这在一定程度上反映了一些中国公众和更广泛国际公众的普遍担忧。"外交部发言人华春莹更舍得说谎： "胡总编的一些观点，我觉得要问的话应该去问他，因为在中国也有言论自由。"

在官员口中，胡锡进代表言论自由环境中的民间舆论。在民众看来，胡锡进代表官方，至少能够准确地理解官方意图--被戏虐和鄙视地称之为"叼飞盘"，金灿荣和张召忠代表理性分析的学者。那么他们到底是谁呢？

他们不是媒体人，不是学者，也不是政策建议者，而是宣传机器。正如邓亚萍任职《人民日报》时宣称该报 "62年来没有假新闻"一样，宣传机器并不在乎前后矛盾，而是当下的宣传效果。

作为舆论宣传，金灿荣和胡锡进的言论透露了三点信息：第一，中国目前没有能力打仗；第二，中国将来很有可能会打仗；因此，第三，中国正在建设军队和扩充武器，其中包括核导弹。

听上去很简单，实际上细思极恐。国际社会如何应对，决定了人类的未来。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。