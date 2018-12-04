长平观察：重建西单民主墙

（德国之声中文网）1978年，作为一个开始学习写作文的小学三年级学生，我对一位上初中的表哥充满了崇拜之情。我偷看他的作文，篇篇都能背下来。那些作文差不多都是这样写的："让我们豪情满怀，展翅高飞，奔向二○○○年，为实现四个现代化作出贡献！"在漆黑的夜晚，我常常吟诵着这些诗一般的句子，畅想着祖国阳光明媚的未来。

仿佛一夜之间，"实现四个现代化"取代"千万不忘阶级斗争"刷满了墙壁。这让人以为，它是邓小平时代出现的新口号。邓小平自己也曾这样讲："对我们这个集体，人民基本上是满意的，主要是因为我们搞了改革开放，提出了四个现代化的路线……"

事实上，毛泽东早在五十年代就作出了这样的规划。1957年2月，毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中说："将我国建设成为一个具有现代工业、现代农业、现代科学文化的社会主义国家。"两年后，他有将其完整描述为"工业现代化，农业现代化，科学文化现代化，现在要加上国防现代化"。

对此可以有两种解读：一是，毛泽东虽然提出了目标，但没有付诸行动，邓小平推陈出新，落到实处；二是，中共的政治口号是一回事，政策方针是一回事，政策方针的执行又是另外一回事--按照中共早期的政治口号，中国早就实现民主了。

被重新粉饰的历史装点了我的少年梦想。粗糙的泥墙上白色的大字"实现四个现代化"至今仍历历在目。然而，直到很久以后，我才知道，在所谓"改革开放"的巨轮高歌启航的同时，中国真正的希望正在"希望的田野上"被绞杀，那就是以北京西单民主墙为标志的当代中国第一波民主运动，其中的代表是魏京生提出的"第五个现代化"--民主政治。

西单民主墙的光芒

1978年12月5日，也就是40年前的今天，魏京生在西单民主墙贴出了他的署名文章《第五个现代化：民主与其它》，认为自由民主比改善生活更重要，要求反省毛泽东的个人独裁和实行政治民主化。1979年3月25日，魏京生又贴出大字报《要民主还是要新的独裁》，直言邓小平走的是独裁路线，是一名不折不扣的独裁者。

本文作者长平

在此期间，西单民主墙成为盛极一时的民主论坛。自由的梦想激励着勇敢的先驱者，他们组织了民主讨论会，创办了民间刊物《四五论坛》、《探索》、《中国人权同盟》、《今天》、《北京之春》和《沃土》等。

地下刊物在全国范围内兴起。天津有《渤海之滨》，武汉有《钟声》，青岛《理论旗》。即便在一些偏远的乡村小镇，油印机也开始忙碌。

除了魏京生之外，陈子明、胡平、徐文立、刘青、任畹町、北岛、芒克、秦永敏、牟传珩、王希哲等等先知先觉且先行者的名字也已经载入史册。

1979年3月22日，《北京日报》发表文章《人权不是无产阶级的口号》，发出公开镇压的信号。随后，魏京生被捕，开始了他两度入狱、共计长达18年的牢狱生涯。北京的"探索"、"中国人权同盟"、"兴中会"，上海的"社会主义民主促进会"、"上海民主讨论会"、"振兴社"和贵州的"解冻社"等民间组织被定为反动组织。全国各地上千人遭到拘审、逮捕、虐待和判刑。

值得一提的是，前述邓小平讲话的时间是1989年5月31日，也就是"六四"大屠杀的前夕。他一边残暴地扼杀"第五个现代化"，一边不忘以"四个现代化"为自己表功。

"邓小平先生，建起这道墙吧！"

这是一场被"真理部"从历史上抹去的伟大民主运动。如果你去查看各种编年体，你看到的是"十一届三中全会"、"恢复高考"、"否定文革"、"中美建交"、"真理标准大讨论"、"建立经济特区"等等展示邓小平改革开放英明形象的重大事件。不少中国读者还记得在国内媒体的各种"周年纪念专题"中去查看"六四"，发现"大事记"中，不仅没有"6月4日"，甚至没有"6月"，甚至整个"1989年"都不见了。但是，记得去查"西单民主墙"的人，可谓寥寥无几。

1987年6月12日，美国总统里根在柏林勃兰登堡门发表演说，为柏林墙的历史留下了最动人的声音之一："戈尔巴乔夫先生，推倒这堵墙吧！"刚刚辞世的老布什总统，作为"中国人民的老朋友"，其对华政策再度引发人们的思考。毫无疑问，他是中共政权的老朋友，但一定不是包括西单民主墙运动参与者、"六四"民主运动死难者在内的中国人民的老朋友。他被称颂为温和的国际关系的建设者。如果真的是这样，他应该指着西单民主墙说："邓小平先生，建起这道墙吧！"

中国媒体在纪念"改革开放四十周年"，国际舆论也在唱和与反思。"西单民主墙"是这段历史中最重要的部分，不仅不应该被遗忘，而且应该作为历史的丰碑竖立起来，被怀念，被瞻仰，被继承，让它作为希望之光，照亮中国以及中国所影响的世界的未来。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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