长平观察：郭飞雄犯下的“和平言论罪”

（德国之声中文网）5月11日，中国知名人权捍卫者郭飞雄（本名杨茂东）再次在中国获刑，被广州一家法院一审判决八年监禁。自1989年以来，郭飞雄持之以恒地参加各种民主抗议及维权活动，曾先后入狱11年。

据报道，此次郭飞雄被法庭宣判的罪名是“煽动颠覆国家政权罪”，其“犯罪事实”是长期撰写并在互联网发表文章，2020年创建世界宪政民主论坛继续发表自己和他人撰写的煽动性文章，2021年1月27日出境受阻时接受自由亚洲电台的采访发表言论，长期攻击、诋毁中国政治的制度。

也就是说，这是一个彻头彻尾的“言论罪”。仅仅因为写了一些文章，接受了一些媒体的采访，就被判刑八年。这种发生在21世纪的荒唐现实，竟然正经八百地在一个叫做“法庭”的地方上演。

“暴政无道隔阴阳”

尤其残忍的是，其中的“犯罪言论”之一，是他要求被允许出境前往美国陪伴和照顾身患癌症的妻子张青，以及一对尚未成年的子女。

2021年1月，郭飞雄发表“致中国最高领导人紧急呼吁书”说，妻子癌症手术后生命高危，“我必须立即赶赴美国，尽全力照护，帮她渡过人生最危险、最艰难的关口”。他诉诸人之常情说：“妻子的遭际令我痛彻心肺，每延迟一天于我都是精神酷刑。诸位公仆亦为人夫，想必亦有常人共情同理之心”。当局的回应是在上海浦东机场阻止他登机。

2021年11月，郭飞雄再次发表致中国领导人的公开信，要求放他出境探望妻子，当局的回应是将他拘押。2022年1月10日，张青在美国病逝。两天后，绝世抗争中的郭飞雄被以“煽动颠覆国家政权罪”正式逮捕。

2022年1月16日，来自全球各地的专家学者、人权律师和异议人士参加了张青的网络在线追思会。追思会的挽联写道：“相思不绝望天涯，暴政无道隔阴阳。”

批评言论的口袋罪

郭飞雄和很多中国人权捍卫者一样，希望推动中国政治脱离专制，走上民主和法治的道路。然而，由于中共当局对社会的严密控制，他们几乎都在仅仅发表言论的时候就被阻止、拘押和判刑。绝大多数所谓“颠覆国家政权罪”的“犯罪事实”都是普通中国人无法读到的文章或者报道。

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“煽动颠覆国家政权罪”的法律规定来自中国现行《刑法》第105条第二款，指“以造谣、诽谤或者其他方式煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度”的行为。该刑法第104条规定“武装叛乱、暴乱罪”包括“组织、策划、实施”等行为，因此在法律解释和司法实践中，“煽颠罪”都是赤裸裸的“和平言论罪”。由于没有对什么是“颠覆”、什么是“推翻”、什么是“社会主义制度”等概念进行厘清和限定，这条罪名就成为可以随意使用的“口袋罪”，既包括要求民主自由的政治主张，也包括呼吁推动体制内改革的批评言论。中国法律学者和人权捍卫者多次呼吁废除这条言论罪。

郭飞雄在此次法庭辩护词中说：“在中国官民各界，几乎没有异议的是，鉴于我长期的言论立场和客观社会影响，我被公认为中国大陆靠近中间地带的温和右派的主要代表人物之一。”然而，在当局看来，他下面这句话已经是激进求变的政治宣言：“首先，我必须声明的是，从1986年12月第一次参加学潮直至今日，我的政治主张和政治理想从来没有改变过：在中国彻底实现真正的自由民主人权法治。”

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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