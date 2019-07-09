长平观察：追忆刘晓波 惊醒中国梦

（德国之声中文网）给一位智识过人的人权勇士颁发诺贝尔和平奖会有什么后果？挪威政府和渔民因为刘晓波获得此奖受到了中国政府的严厉惩罚--限制甚至一度全面禁止从挪威进口三文鱼，政要和众多普通公民在申请中国签证时频频遭拒。把一位诺贝尔和平奖得主关押致死，会有什么后果呢？什么后果都没有。在刘晓波去世两年周之际，这样的现实既是对他的不公平，也是对人类正义的羞辱。

中共的历史就是不断挑战人类文明底线的过程。镇反运动让它感觉肃清政治对手易如反掌，大跃进让它相信饿死千万人也没有什么大不了的，文革让它知道把整个社会搞得停摆也能安然若素，六四让它知道用机枪和坦克对付抗议者也能过关，虐死刘晓波让它有足够的资本藐视人类的一切公正与尊严。

从《零八宪章》到习近平修宪

刘晓波参与并推动的《零八宪章》签署活动，呼吁中共按照自己颁布的法律，实现宪政民主。然而，在他离世半年之后，习近平推动修正宪法，不是去掉其中不合宪政的"四项基本原则"，而是取消被认为是邓小平时代一大进步的领导人任期限制，提供了他或者其他人终身独裁的机会。举世惊愕，但他安然无恙。

由于邓小平否定文革，中国人最喜欢反思的历史就是文革，很多人信誓旦旦绝不让文革重演。没有言论自由和宪政民主作为保障，这些反思和誓言都弱不禁风。一夜之间，个人崇拜之风吹遍大江南北，举国上下再现一遍红。不管多么无知和可笑，狂妄的专制者给人类带来的只有灾难。

刘晓波一再论证言论自由之必要，它既是基本的人权，也是人类进步的阶梯。在他离世两年之后，中国政府通过大数据技术，对民众的思想和嘴巴进行了前所未有的严厉管控。

本文作者长平

如果说跟以前有什么不同的话，那就是借助新媒体传播平台，愚民教育得到了更有效的传播。今天的年轻人中，不仅知道刘晓波的人不多，有兴趣了解他的经历和思想的人也寥寥可数，了解之后有多少人赞同也大可疑问。尽管刘晓波年轻时就是中国文艺批评和美学哲学界的一匹黑马，但是很多人仍然相信他这样的人都是受西方反华势力煽动。在此之前，专制者需要为篡改和编造历史的真理部辩护，如今大跃进饿死的几千万人，文革中打死的几百万人，反倒被振振有词地诬陷为别有用心者的虚构。他们也不再为残忍的屠杀掩饰了，六四镇压被说成是经济发展的必要前提。

从殖民议题到中国模式

诺贝尔和平奖的意义在于，以人类普世肯定的价值观，对推动人权与和平的奋斗者予以支持。尤其是那些遭受迫害的仁人志士，颁奖意味着不仅表彰与鼓励其智识与勇气，而且期待实施迫害的专制政权受到压力，停止作恶，回头是岸。即便不能如此，获奖者也会得到民众的更多支持，如曼德拉、昂山素季等潜行者那样，籍此登上更为广阔的政治舞台。

中国发生的故事是，不仅诺贝尔和平奖获得者刘晓波患上重疾，不能按照他和家人的意愿得到适当的医治，而且中共惩罚被认为有关联的挪威政府和民众，并通过大外宣影响世界舆论。那些报道和评论刘晓波的西方媒体，同时也在整版整版地刊登中共资助的洗脑宣传--以广告的名义，却以新闻的形式。中共对国际舆论的反击和影响，超过此前任何迫害诺贝尔奖得主的政权。

超过150位藏人自焚，得不到世界足够的关注。不难想象，4个为抗议北京滥权管制和港府狼狈为奸而自杀的香港人，其惨烈也没有引起全球各地应有的重视。刘晓波比较香港与中国内地的发展，感慨"中国需要被殖民三百年"，成为他的一大罪状。今天，很多香港人明白了，如果民主自由不可期，与其被中共殖民，不如被英国殖民。

中共拒绝承认对新疆维吾尔人实施殖民统治，然而为什么将上百万人关进集中营？英国殖民时期也是罪恶累累，但是香港人至少还能讲香港话，还能穿自己想穿的衣服，留自己喜欢的发型。人类文明在不断地进步，今天的罪恶比过去的罪恶更加罪恶。

在刘晓波去世两周年之际，我们聊可告慰的是，整个西方世界都开始反思"中国模式"对于全球的影响，而不仅仅是曾经不无天真想象的全球化对于中国的改造。这种反思里不应该缺少的内容是：诺贝尔和平奖得主的迫害者一日受不到惩罚，世界就一日没有公平正义可言。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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