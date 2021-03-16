 长平观察：赵婷在″无依之地″的″游牧人生″ | 专栏:长平观察 | DW | 17.03.2021

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长平观察

长平观察：赵婷在"无依之地"的"游牧人生"

《无依之地》再添殊荣，获得奥斯卡六项大奖提名。时评人长平认为，赵婷在精神世界的“游牧人生”，不被中国爱国主义宣传所允许。

USA Verleihung Golden Globe 2021

赵婷获颁金球奖“最佳导演”

（德国之声中文网）大漠，落日，篝火，旅行，房车，音乐，爱情，宝石，人生……华裔导演赵婷（Chloé Zhao）的作品《无依之地》（Nomadland）是一首游吟诗。它是那么美好，美好得让人难过。

如果你带着社会问题，以为它在描写底层贫困，那么你会失望地发现，它并不在乎物质贫困，它在乎的是精神丰饶，是诗化的现实。

如果你带着意识形态，以为它不是黑中国就是黑美国，那么难免有种举起的拳头不知道该往那里打的恼怒：它既没有黑中国——整部电影跟中国无关，甚至连讽刺和联想都没有；也没有黑美国——明明讲的是在经济衰退时期下层贫困百姓度日维艰的故事，却越看越像是歌颂美国人人格独立，灵魂自由。

这怎么可能呢？一个海外华人获得巨大成功，不能拿来用作“中国的骄傲”，而被认为跟中国没有关系的“美国故事”，这本身就是在黑中国了。

听起来像是一个笑话？一些专业人士总是希望排除政治干扰，专注于分析电影文本和影像技术，如何铺陈情节，如何营造氛围，如何构建画面，如何选用音乐，恰到好处地调动观众情绪。这当然很有价值，但它不能否认一切文本都是社会文本。赵婷可以超然于意识形态的喧扰，沉浸于人性与自然，拍摄一部宁静旷远、回味悠长的游吟诗。然而，当你的作品进入大众的视野，而且从金狮奖到金球奖再到奥斯卡奖（提名）屡获殊荣，它一定和时代精神产生了共鸣，而且必然成为社会事件，承载各种文化和心理投射，被各种政治势力争夺。

Filmstill | NOMADLAND

《无依之地》剧照

思乡不等于爱国，何况她未必思乡

单就中国方面而言，当我们意识到大外宣上天入地，爱国主义教育没有死角，小粉红虽远必诛，就会明白“不黑美国就黑中国”并不仅仅是一个笑话，就会知道赵婷不可能像她的电影中的人物那样遗世独立，过上“游牧人生”（该电影的台湾译名）。

在当代中国，成功的艺术家并没有隐居的权利——非著名那不叫隐居。知名华人艺术家必须要有一个“爱国”的标牌，才不会“伤害中国人民的感情”。老一代艺术家或真心诚意、或者半推半就都有一个情怀，叫做热爱中华文化或者思乡之情。本来那已经被意识形态认证为爱国了。但是，如果深究起来，一个真正热爱中华文化的人，是不可能不痛恨破坏了文化的中共的。因此，很多人都不得不小心翼翼地避免雷区。

当下中国政治的一个特点是，再也不愿意假装善人，狼外婆急于撕去温情脉脉的面纱。上周，驻港官员宋如安面对记者提问时坦然说道： "我们讲爱国，并不是说爱一个文化的、历史的中国，而是爱中国共产党领导的现在的中华人民共和国。"这让很多企图在爱国这个概念上暗度陈仓浑水摸鱼的人感到尴尬。

按照宋如安代表党给出的定义，思乡不等于爱国，何况赵婷未必思乡。

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美国公路片《无依之地》的华裔女性导演赵婷，在中国需要面对质疑的同时，也在加速走向包揽各种奖项的大路上，包括美国“评论家选择电影奖”，也许还会包括今年的奥斯卡。

电影《少年的你》代表香港入围今年奥斯卡最佳国际影片奖最终五强，中国导演赵婷也以《无依之地》狂扫奥斯卡六项大奖入围。

《无依之地》让赵婷成为“中国的骄傲”——她是历史上第一位获得金球奖最佳导演奖的亚裔女性。然而，她曾经接受采访时的两句话却让这位新锐女导演迅速在中国又跌下神坛。

赵婷执导的《无依之地》不仅获得今年度金球奖的最佳影片奖，她本人更是夺得最佳导演奖，成为该奖历史上获此殊荣的首位亚裔女导演。

“无依”等于冷漠，“游牧”形同背叛

赵婷在美国接受了大部分教育，并且在那里生活，在那里经营自己的事业。从现实意义上说，并不需要特别声明，美国就可以是她的国家。因此，并不意外地，中国网民会相信她在澳大利亚一家网站访谈时说， “终究美国现在是我的国家。”

不过，这家网站后来发了更正，表示网站拼写错误，赵婷实际上说的是“美国不是我的国家”。作为一位出生于中国权贵家庭、具有美国式独立精神的艺术家，这也可以让人信服。

“美国不是我的国家”，不管赵婷原意何指，这句话足以让中国舆论亢奋——前提是，她在2013年接受《电影人》（Filmmaker）杂志访问时没有说过这句话：“要从我小时候在中国说起，那是个充满谎言的地方”。这可不是一句口误，因为她还说，“我小时候收到的很多信息都不正确，我开始对自己的家人和背景变得非常叛逆”，去了英国才重新学习了历史，用信息武装了自己。

尽管这些话后来遭到删除，但是可以肯定的是，赵婷并没有一颗在中国意识形态话语中合格的“中国心”。

在精神世界上，她似乎也在体验着她的最新这部电影中描述的生活，在“无依之地”过着一种“游牧人生”。

这是不被中国舆论所允许的生活。对于中国意识形态所需要的爱国热情而言，“无依”等于冷漠，“游牧”形同背叛。

“在人家的主场拼人家的强项”

赵婷获得金球奖后，她的继母、也是中国知名演员的宋丹丹在社交媒体称赞她“在人家的主场拼人家的强项，取得了这样的认可，创造了这样的记录，你是我们家的传奇。相信你的故事也会激励无数中国的孩子们”。

和赵婷电影中营造的精神气质相比，宋丹丹这段话俗不可耐，势利透顶。有人认为，赵婷的成功，宋丹丹不一定理解得了。然而，在中国话语场中，宋丹丹的话是如此直接、准确而且深刻。对于家庭育儿来说，她将赵婷塑造为成功学的典范，活脱脱一个好莱坞的“刘亦婷”。

Chinesischer Journalist Chang Ping

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

就“中国梦”中的天朝主义而言，“在人家的主场拼人家的强项”而且过关斩将，真可谓大国雄风，势不可挡。我天朝人民，不仅能“讲好中国故事”，而且还能讲好美国故事。“厉害了我的国”，夫复何言！

从赵婷少不更事“黑中国”的访谈屡屡被删这个现象来看，如果影片能在中国上映，她最理想的姿态是既不配合这样的爱国主义宣传，也不公然反对自己的成功被利用，并将它视作一种世外超然。

然而，“无依”等于冷漠、“游牧”形同背叛的爱国主义构建，使得“那是个充满谎言的地方”成为赵婷的叛国罪状。宣传机器眼睁睁看着一大捆烟花成了哑炮，电影院线则分不清这是市场的礼炮还是政治的地雷。

成龙也曾经参加过声援六四运动的“民主歌声献中华“，可见“背叛”并非不可原谅，关键在于是否改过自新。对于赵婷来说，无疑有些困难。

如果获得奥斯卡大奖，赵婷的获奖感言将被反复检视。中国宣传机器一定期待她能够配合表演，传播“正能量”，让哑炮重新成为令人炫目的烟花。

  • Tina Fey und Amy Poehler moderieren die Gloden-Globe-Verleihung

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    第78届金球奖颁奖“盛会”隔空举行

    近而远：喜剧演员蒂娜-菲（Tina Fey）和艾米-波勒（Amy Poehle）共同主持第78届金球奖颁奖典礼——因新冠瘟疫，俩人相距甚远：菲在纽约，波勒在洛杉矶。所有获奖者也都在客厅或酒店通过网络连线参与。

  • Frances McDormand steht in einer Szene des Films Nomadland vor einem Wohnwagen.

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    剧情类最佳电影

    由奥斯卡影后弗朗西斯-麦克多蒙德（Frances McDormand）主演的《无依之地》（Nomadland）获剧情类最佳电影奖。该片讲述的是特朗普时代美国的现代游牧民族。无意间，该作品竟成了经典电影对抗各大流媒体服务的最后堡垒。在电影院几乎全部关闭的这一年里，该片获得大量提名。

  • Sacha Baron Cohen als Borat

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳喜剧

    其中就有亚马逊出品的 《波拉特2》（Borat Subsequent Moviefilm）。英国喜剧演员萨沙-巴伦-科恩（ Sacha Baron Cohen ）二度饰演哈萨克记者波拉特，审视美国社会。除最佳喜剧奖外，科恩还因《波拉特2》斩获最佳喜剧男演员奖——正如在2007年的第一集那样。

  • Regisseurin Chloé Zhao ist auf einer Videoleinwand zugeschaltet und erhält einen Golden Globe.

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳导演

    凭借《无依之地》，赵婷获得最佳导演金球奖，并成为史上获此殊荣第二位女性。３７年前，芭芭拉-史翠珊（Barbra Streisand）曾以《燕特尔》（Yentl ）一片获得此奖。2020年。赵婷已因《无依之地》摘得威尼斯国际电影节金狮奖。

  • Autor und Regisseur Aaron Sorkin am Filmset mit Sacha Baron Cohen

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳编剧

    不知艾美奖和奥斯卡奖得主亚伦-索金（Aaron Sorkin/图左）的玻璃柜里是否还有空间？索金凭借电影《芝加哥七君子审判》（The Trial of the Chicago 7"）获最佳编剧奖。作品讲述了1968年对反越战和平主义者的审判。喜剧演员萨沙-巴伦-科恩（Sacha Baron Cohen）在片中扮演一严肃角色，而该角色本身亦获提名。

  • Andra Day erhält den Golden Globe und schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen.

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    剧情类最佳女主角

    灵魂歌手安德拉·戴（Andra Day/图中）早年被斯蒂夫·旺达（Stevie Wonder）发掘，并已凭借音乐获得两项格莱美奖提名。2017年，她翻唱了爵士传奇人物比莉·哈乐黛（Billie Holiday）的一首歌。在传记片《美国诉比莉-哈乐黛》（The United States vs. Billie Holiday）饰演这位歌手本人，自然再合适不过，终使她赢得最佳女主角奖。

  • Chadwick Bosemans Ehefrau nimmt den Golden Globe für ihren 2020 verstorbenen Ehemann entgegen.

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    剧情类最佳男主角

    本届剧情类最佳男主角奖颁奖上演感人至深的场面：泰勒-西蒙-莱德沃德（Taylor Simone Ledward）代表丈夫查德威克-博斯曼（Chadwick Boseman）领受该奖。去年，博斯曼因癌症去世，年仅43岁。博斯曼在爵士乐剧 《蓝调天后》（Ma Rainey's Black Bottom）饰演蓝调歌手格特鲁德-"马"-雷尼（Gertrude "Ma" Rainey）乐队的小号手莱维-格林（Levee Green）。

  • Rosamund Pike lächelt in einem roten Kleid, als sie mit einem Golden Globe ausgezeichnet wird.

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    音乐剧/喜剧最佳女主角

    在深黑喜剧《我很在乎》（I Care a Lot）中，罗莎蒙德-派克（ Rosamund Pike ）饰演的玛拉-格雷森（Marla Grayson）是一位法院指定的监护人，她骗取富老钱财，并为此建立了一条由医生和养老院组成的关系线——直到她自己进错病房。得到总共三次提名后，派克终于获得了她的第一个金球奖-——音乐剧/喜剧最佳女主角奖。

  • Jodie Foster sitzt auf einem Sofa und erhält einen Golden Globe.

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳女配角

    与导演类和编剧类一样，最佳女配角奖不分剧情和喜剧。因在 《毛里塔尼亚人 》中饰演律师南希·霍兰德（Nancy Hollander），朱迪·福斯特（ Jodie Foster）荣获本奖。该片改编自长年囚徒默哈默德·乌尔德·萨拉希（Mohamedou Ould Slahi）的关塔那摩日记。德国年轻明星海伦娜岑格尔（Helena Zengel ）空手而归。

  • Golden-Globe-Gewinner Daniel Kaluuya freut sich auf einer Videoleinwand über die Auszeichnung.

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳男配角

    2018年，凭借《逃出绝命镇》（Get Out）的惊人成功，丹尼尔-卡卢亚（Daniel Kaluuya）成为一颗上升的明星。现在，凭及《犹大与黑弥赛》（Judas and the Black Messiah）中饰演民权活动家、黑豹运动人士弗雷德-汉普顿（ Fred Hampton），卡卢亚捧得最佳男配角金球奖。1969年，汉普顿在沉睡中遭警察枪杀。

  • Regisseur Lee Isaac Chung erhält den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film.

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳外语片

    在《米纳里》（Minari）中，导演郑一朔（ Lee Isaac Chung ）讲述了上世纪80年代，一家韩国人如何在美国阿肯色州试图以农业为生的故事。尽管是美国制作，基于导演本人的童年经历的这一作品仍获金球奖最佳外语片奖。

  • Szene aus dem Animationsfilm Soul

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳动画片

    最佳动画片奖的得主是迪斯尼的《心灵奇旅》（Soul）。它讲述一音乐人灵肉分离的故事。这是动画大厂皮克斯（Pixar ）出品的第一部以非裔美国人为主角的影片。杰米-福克斯（ Jamie Foxx）为原著中的主人公爵士钢琴家乔-加德纳（Joe Gardner）配音。《心灵奇旅》也获得了最佳配乐金球奖。

  • Serie Anya Taylor-Joy The Queen's Gambit

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳迷你剧

    流媒体影视供应商Netflix的作品共获42项提名，自然，也的确会得到某些奖项：《后翼弃兵》（Das Damengambit），讲述了上世纪50年代雄心勃勃的贝丝·哈蒙（Beth Harmon）想成为男性占统治地位的国际象棋世界冠军，被评为最佳迷你剧。女主角安雅－泰勒·乔（Anya-Taylor Joy）获最佳女主角奖。

  • Emma Corrin steht als Lady Di im Hochzeitskleid in der Serie The Crown

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳电视连续剧

    网剧《王冠》（The Crown）是获奖的保障。除最佳电视剧奖外，艾玛-柯林（Emma Corrin）还凭借饰演的戴安娜夫人（Lady Di ）获得最佳女主角奖——击败奥斯卡影后奥利维亚-科尔曼（Olivia Colman），后者在剧中饰演女王伊丽莎白二世。饰演查尔斯王子的乔什-奥康纳（ Josh O'Connor）也获得最佳男主角奖。

  • Szene aus der Serie Schitt's Creek

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    最佳喜剧剧集

    在2020年艾美奖颁奖典礼上，喜剧系列《富家穷路》（Schitt's Creek）曾囊括几乎所有主要奖项。现在，系列主创尤金-列维（Eugene Levy/图右）可在自己的书架上加放一个金球奖了。该剧讲述音像店大亨约翰尼-罗斯（ Johnny Rose）一家失去了全部财产，搬迁至希特溪小镇的故事。

  • Jane Fonda hält ihren Ehrenpreis in die Höhe

    2021年金球奖：《无依之地》大获成功

    终身成就奖

    金球奖每年由好莱坞的外国媒体颁发。长期来，它们一直被认为是下一届奥斯卡金像奖的热门指标——直到被金球奖忽视的《寄生虫》（Parasite）横扫2020年好莱坞。塞西尔-B-德米勒奖（Cecil B. deMille Award）由该协会颁发，以表彰电影人的终身成就。今年，该奖授予女演员、奥斯卡奖得主简-方达。

    作者: Torsten Landsberg


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