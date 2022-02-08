长平观察：谷爱凌、彭帅、朱易和八孩母亲

谷爱凌（Eileen Gu）、彭帅、朱易（Beverly Zhu）和丰县八孩母亲的故事，描绘了一个完整的中国。时评人长平分析了她们之间微妙的距离和交集。
（德国之声中文网）谷爱凌（Eileen Gu）、彭帅、朱易（Beverly Zhu）、丰县八孩母亲（她至今没有确定的名字，或杨某侠，或小花梅，或李莹）……这些天来，几个女人的故事，描绘了一个完整的中国。不过，中国媒体上凸显的人只有谷爱凌一人，其余都遭到严格审查、控制和屏蔽。准确地说，谷爱凌也以积极的自我审查配合审查，呈现出所谓光鲜亮丽的形象：一个在美国出生成长的“天才少女”，代表中国出征北京冬奥会赢得自由式滑雪女子大跳台冠军，还是考入美国名校的学霸和代言众多品牌的时尚界新秀。
曾经也是中国媒体宠儿的女子网球双打世界冠军彭帅，如今几乎从中国舆论场消失了。但是，在西方媒体中，关注她的热度不亚于谷爱凌。去年11月，彭帅在微博账号发文指控前副总理张高丽性侵后，从公众视野中消失数周。随后，她很明显被官方安排和操纵接受境外媒体采访，说着完全符合官方意图的话语，类似于人们熟知的“电视认罪”。声称不谈政治的谷爱凌，也在这起政治丑闻中扮演了一个角色。她在夺冠之后接受记者采访时说，“我真的很感激看到（彭帅）很开心，很健康，又出来做她的事儿了。” 谷爱凌和她的母亲谷燕在接受媒体采访时对政治话题高度敏感，她们显然清楚中国官方是否需要自己发言，以及怎样发言。有网民称，在谷爱凌和彭帅之间，就差一个爱好体育运动的老领导。
也许距离谷爱凌更近的人是朱易。两人年龄相仿，都在美国出生长大，又都在国籍问题上不明不白地代表中国对参赛。不幸的是，朱易在比赛过程中摔倒。结果，她遭到大量中国网民的嘲笑和辱骂。话题标签#朱易摔了#在新浪微博上的点击量超过2亿次。很多评论者称她“脸都不要了”、“摆烂”、“尴尬”。 对此，谷爱凌并未惺惺相惜，而是在Instagram公然撒谎称，“作为一个真正使用中国社交媒体的人，我想在这里说，90%以上的评论都是积极的和令人振奋的。这是运动的一部分，每个人都明白这一点。”
有人在推特上问谷爱凌，她为何可以上Instagram, 但普通中国人却不行？对此，谷爱凌又留下一个谎言：（在中国）任何人都可以免费下载VPN翻墙。根据媒体报道，在中国至少有超过100人仅仅因为“翻墙”就被警方骚扰、警告、处罚，甚至被法院判刑。
跟很多讨好中共的西方人一样，谷爱凌也用促进中美两国人民的“连接”（connection）和“交流”（ interaction）来为自己的政治立场辩护。作为据称学业也很优秀的“天才少女”，以及她的拥有高学历的母亲，显然非常清楚不能使用Twitter、Facebook、YouTube和Instagram的中国人、尤其是无辜遭到拘押的百万维吾尔人，是无法与外界“连接”和“交流”的。使用中英文并能自由上网的她们，也不可能不知道八孩母亲的遭遇。但是，谷爱凌都聪明地保持沉默。在这方面，促进“连接”和“交流”也是一种政治谎言。
乍一看，在这个女人之间，谷爱凌和八孩母亲的距离最为遥远。谷爱凌大概认为，她就是再经历十亿次投胎，也不会落到八孩母亲的惨境。但是，八孩母亲的遭遇让普通网民感到不寒而栗。例如微博用户@托尼赵四塔克说：“你离谷爱凌还差十亿次投胎，但离丰县母亲只差一记闷棍。”在此之前，微博用户@TiAn咸鱼安创作了一副漫画《她和她的距离》，在微博上被转发30多万次后遭到删除。
在我看来，假如八孩母亲的故事没有这么敏感，谷爱凌可能会是和她距离最近的人。因为在她名利双收的人生中，唯一缺少的就是“道德”二字。她的公关团队大概正在寻找比“八孩母亲”更加“正能量”的帮助对象，比如一位失学女孩，来弥补这一缺陷，并再一次“感动中国”。但是，在官方宣布正式“全面脱贫”的当下中国，这也并不好操作。前不久，《中国新闻周刊》一篇报道《对话“流调中最辛苦的中国人”：来北京找儿子，凌晨打零工补贴家用》，在微信阅读量10w+之后被禁止分享，原因是遭到举报： “2020年国家已消灭贫困，文章用词不当，并且片面地报道他生活穷苦的一面，误导观众”。
中国舆论场对“道德绑架”的厌恶，大概仅次于八孩母亲被铁链锁脖。在一个极权社会，如果凡事都用道德来审视，很多人的生活都无法自圆其说。在推崇价值多元的西方社会，“道德绑架”也是不道德的行为。尤其是麦卡锡主义的阴影未散，对中共支持者的指责须得格外谨慎。但是，道德绑架和道德义务的区别，并非完全逃脱了我们的日常生活。在对于谷爱凌成功故事的讨论中，往往没有被说穿但又总是挥之不去的就是个人道德。
有人简而言之，强制行善是道德绑架，禁止作恶则符合道德。那么，为了个人名利支持极权，或者具体地说，为网络管制涂脂抹粉、公然说谎是符合道德的行为吗？享受特权——国籍不明却能代表中国对参赛、非法翻墙不受惩罚、公开穿抵制新疆棉的BCI成员品牌服装却不被小粉红攻击等——是符合道德的行为吗？
谷爱凌的辩护者会说，到中国市场发展、并被迫为中国政府站台是她的个人选择，这只能证明中国的舞台广阔。正如我在《长平观察：谢霆锋和赵薇的距离有多远？》一文所指出的那样，当年的德国纳粹政权受欢迎的程度未必输于今天的中共，但是这并不能让它的支持者免于道德或者法律的责任。
当人们在计算普通人和谷爱凌以及八孩母亲之间的距离的时候，可能在无意中将谷爱凌的行为正当化了。我相信，并非人人都想成为谷爱凌。即便能够像她一样投胎，很多人还是会选择过一种更符合道德的生活。何况，在一个极权社会，她和彭帅、朱易以及八孩母亲之间的距离并不遥远。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。
德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
中国网球名将彭帅7日接受法国媒体访问时表示，自己从未指控任何人性侵她，并重申希望自己微博帖子是自己删除的。对此，中国人权律师滕彪认为，彭帅的发言与过去电视认罪的情况很类似。
徐州丰县“八孩母亲”引发舆论关注。时评人长平回顾当年采访报道被拐卖妇女和失踪儿童案件的亲身经历，指出受到中国政府惩罚的往往不是人口贩子，而是揭露人口贩卖的人。