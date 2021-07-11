长平观察：谢霆锋和赵薇的距离有多远？ 

（德国之声中文网）演员谢霆锋最近接受中国官媒采访时说：“其实我是在香港出生，所以我本来就是一个中国人”，“其实我已经在申请退掉加拿大国籍了”。很多中国网民表示赞赏，也有些人提出质疑，但质疑者大多针对他的诚意。

加拿大对于谢霆锋来说，的确只是一个法律上的国籍所在地。别的不说，谢霆锋的走红歌曲之一《黄种人》，其中高唱：“黄种人来到地上挺起新的胸膛 /黄种人走在路上天下知我不一样。”很难想象在加拿大各种舞台上演唱这样一首《白种人》。这是赤裸裸的种族主义歌曲。

谢霆锋的粉丝晒出他对“韩流风”的批评，表明他和当局打击“娘炮”政策步调一致。2018年，他在《中国好声音》做导师时曾说：“老实讲我都已经有点厌倦现在的韩流风了，我觉得男生也应该找回男生该有的荷尔蒙。”老实讲，这种涉嫌性别歧视的话，在加拿大恐怕也不方便说。

不仅如此，谢霆锋这番话让人惊讶：难道他以为自己当初是凭实力出道的？好像他忘记了小粉红是会追究历史的。他的纹身都抹去了吗？他拍过的“小鲜肉”照片都从网络上删掉了吗？如果他读读近期的官媒，会发现这些都是当局不能容忍的“畸形审美”。

七十年来，几千万“黄种人”非自然死亡

假如谢霆锋认为自己唱过一首《黄种人》，抨击过“娘炮”，表达过“已经在申请退掉加拿大国籍”，就能在中国获得安全保障的话，那么这倒是除了护照之外，唯一能说明他还算是加拿大人的地方——太有些“老外”了。

曾经有一位演员，演艺事业非常成功，而且加入了中国共产党，还当上了全国政协委员；常常不辞辛劳上山下乡，深入工厂、连队演出。这些并没有让她在“文革”免于被打成"黑线人物"、"封资修代表"，罪名之一就是有名有钱，所谓"三名三高"——名作家、名演员、名教授和高工资、高稿酬、高奖金。不堪凌辱，含恨自杀。死后还被开肠破肚，查找“特务工具”。

她的名字叫严凤英。她的丈夫王冠亚在中国官媒回忆说：“医生用手术用的小斧头从咽下砍起，向下一根肋骨一根肋骨地砍，然后把内脏拉出来，剖开，……只查到一百多粒安眠药片！”

严凤英只是“文革”中受辱自杀的众多谢霆锋的前辈同行之一。在中共统治这七十年中，“黄种人”非自然死亡人数超过五千万。

谢霆锋可以不在意几千万人“黄种人”的受害，也可以不在意过去的前辈的含恨自杀、当下的同行赵薇的神秘失踪，但是他可能不明白自己的这些表态，正是在支持这个也可能给自己带来厄运的专制体制。

专制社会中，普通人该承担怎样的道义责任？

到中国大陆捞金的港台明星一边按照中共政治宣传的要求表演，一边表示自己不参与政治。在政治上，他们会辩解说自己只是无关紧要的普通人。

二战之后，德国人经历的最痛苦的反思和争论之一，正是普通人在纳粹政权的建立、维护和暴行中扮演了什么角色。最开始，普通人被认为是旁观者和受害者，受到专制机器恐吓和裹挟。到了六十年代，人们开始反思普通人的道义责任。德国历史学家阿利（Götz Aly）断言，“第三帝国不是一个靠武力维持的独裁政府”，而是一个广受欢迎的政权。他认为，希特勒建政初期，在物质繁荣和社会平等方面取得的成就，让该政权得到了绝大多数人的热情支持。历史学家巴约尔（Frank Bajohr）认为，第三帝国是“合民意的独裁政权”（Zustimmungsdiktatur）。今天的历史学家对此有所矫正，通常认为纳粹政权进行了无所不在的控制和威胁，但是普通人也应该承担道义责任。换句话说，很多人也参与了迫害自己的专制机器的建设。

马云为中共政权辩护过，赵薇也出演了《建国大业》，舆论普遍认为，这些谄媚并没有让他们免于遭受打压——至少是没有得到公正的司法待遇。需要进一步思考的是，他们是否对自己的被“黑打”“亦有贡献”？

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2013年：淘宝网十周年庆 1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 2014年：阿里巴巴纽约上市 2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服 2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 蚂蚁集团上市被叫停 不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产 据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

阿里巴巴和马云走下神坛？ 消失近三月的前首富 自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。 作者: 乐然



在这个意义上，我们可以认为，谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。很有可能，他并没有这么“老外”，公众看不到“已经在申请退掉加拿大国籍”这件事情的结果。不过，如果时局需要，“国籍”也不会成为他的挡箭牌。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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