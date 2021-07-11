长平观察：谢霆锋和赵薇的距离有多远？ 

演员谢霆锋宣称 “已经在申请退掉加拿大国籍了”。时评人长平认为， 普通人也在参与专制机器的建设。谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。
（德国之声中文网）演员谢霆锋最近接受中国官媒采访时说：“其实我是在香港出生，所以我本来就是一个中国人”，“其实我已经在申请退掉加拿大国籍了”。很多中国网民表示赞赏，也有些人提出质疑，但质疑者大多针对他的诚意。
加拿大对于谢霆锋来说，的确只是一个法律上的国籍所在地。别的不说，谢霆锋的走红歌曲之一《黄种人》，其中高唱：“黄种人来到地上挺起新的胸膛 /黄种人走在路上天下知我不一样。”很难想象在加拿大各种舞台上演唱这样一首《白种人》。这是赤裸裸的种族主义歌曲。
谢霆锋的粉丝晒出他对“韩流风”的批评，表明他和当局打击“娘炮”政策步调一致。2018年，他在《中国好声音》做导师时曾说：“老实讲我都已经有点厌倦现在的韩流风了，我觉得男生也应该找回男生该有的荷尔蒙。”老实讲，这种涉嫌性别歧视的话，在加拿大恐怕也不方便说。
不仅如此，谢霆锋这番话让人惊讶：难道他以为自己当初是凭实力出道的？好像他忘记了小粉红是会追究历史的。他的纹身都抹去了吗？他拍过的“小鲜肉”照片都从网络上删掉了吗？如果他读读近期的官媒，会发现这些都是当局不能容忍的“畸形审美”。
假如谢霆锋认为自己唱过一首《黄种人》，抨击过“娘炮”，表达过“已经在申请退掉加拿大国籍”，就能在中国获得安全保障的话，那么这倒是除了护照之外，唯一能说明他还算是加拿大人的地方——太有些“老外”了。
曾经有一位演员，演艺事业非常成功，而且加入了中国共产党，还当上了全国政协委员；常常不辞辛劳上山下乡，深入工厂、连队演出。这些并没有让她在“文革”免于被打成"黑线人物"、"封资修代表"，罪名之一就是有名有钱，所谓"三名三高"——名作家、名演员、名教授和高工资、高稿酬、高奖金。不堪凌辱，含恨自杀。死后还被开肠破肚，查找“特务工具”。
她的名字叫严凤英。她的丈夫王冠亚在中国官媒回忆说：“医生用手术用的小斧头从咽下砍起，向下一根肋骨一根肋骨地砍，然后把内脏拉出来，剖开，……只查到一百多粒安眠药片！”
严凤英只是“文革”中受辱自杀的众多谢霆锋的前辈同行之一。在中共统治这七十年中，“黄种人”非自然死亡人数超过五千万。
谢霆锋可以不在意几千万人“黄种人”的受害，也可以不在意过去的前辈的含恨自杀、当下的同行赵薇的神秘失踪，但是他可能不明白自己的这些表态，正是在支持这个也可能给自己带来厄运的专制体制。
到中国大陆捞金的港台明星一边按照中共政治宣传的要求表演，一边表示自己不参与政治。在政治上，他们会辩解说自己只是无关紧要的普通人。
二战之后，德国人经历的最痛苦的反思和争论之一，正是普通人在纳粹政权的建立、维护和暴行中扮演了什么角色。最开始，普通人被认为是旁观者和受害者，受到专制机器恐吓和裹挟。到了六十年代，人们开始反思普通人的道义责任。德国历史学家阿利（Götz Aly）断言，“第三帝国不是一个靠武力维持的独裁政府”，而是一个广受欢迎的政权。他认为，希特勒建政初期，在物质繁荣和社会平等方面取得的成就，让该政权得到了绝大多数人的热情支持。历史学家巴约尔（Frank Bajohr）认为，第三帝国是“合民意的独裁政权”（Zustimmungsdiktatur）。今天的历史学家对此有所矫正，通常认为纳粹政权进行了无所不在的控制和威胁，但是普通人也应该承担道义责任。换句话说，很多人也参与了迫害自己的专制机器的建设。
马云为中共政权辩护过，赵薇也出演了《建国大业》，舆论普遍认为，这些谄媚并没有让他们免于遭受打压——至少是没有得到公正的司法待遇。需要进一步思考的是，他们是否对自己的被“黑打”“亦有贡献”？
在这个意义上，我们可以认为，谢霆锋“求生欲“越强，他和赵薇之间的距离就越近。很有可能，他并没有这么“老外”，公众看不到“已经在申请退掉加拿大国籍”这件事情的结果。不过，如果时局需要，“国籍”也不会成为他的挡箭牌。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。
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