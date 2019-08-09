长平观察：请林郑月娥听李鹏笑话

（德国之声中文网）1991年夏天，李鹏去四川视察生猪养殖业，报纸上发表了一张他在养猪场的新闻照片，照片的说明是这样写的："李鹏（右）和猪在一起。"

这是一个笑话，意思是李鹏和猪难分伯仲。这只是无以数计的李鹏笑话中的一个。跟中国很多民间笑话一样，它对猪不公平，涉嫌动物歧视。有些还涉嫌色情以及对同性恋、残障人士和其他边缘人群的歧视。有些改编自苏联笑话或者毛泽东笑话。但是，它们表达的中心意思非常明确，那就是人民对这位"共和国总理"的痛恨、厌恶、鄙视和诅咒。

几周前，得知李鹏去世的消息，我想到了这些政治笑话。听上去，似乎有些不合时宜。然而，真的要郑重对待他的死去的话，我们不得不说，"李鹏笑话"本身就一份非常严肃的政治遗产。理解八九之后的中国，不能忽视它的存在。

对于李鹏本人来说，不管中共官方把他的悼词写得多么冠冕堂皇，不管他的家人如何深情地回忆他的慈祥善良，哪怕他的坟墓周围种上一万棵青松翠柏，民间流传的那些"李鹏笑话"，才是他真正的墓志铭。那个盖着党旗的"伟光正"尸体，和笑话中的小丑角色之间的张力，又构成了新的笑点。

今天的香港局势，让人们一再想到三十年前的天安门广场。军队、坦克、机枪和血肉模糊的抗议者身躯，毫无疑问，都一再在北京当权者和抗议者脑海中浮现。作为香港第一位女特首，林郑月娥女士一定骄傲地幻想过，历史会为她记下浓墨重彩的一笔。不过，在香港人正在创造新历史的时刻，我想邀请林郑女士听听李鹏笑话。

谁在替谁背黑锅？

某次国事访问间歇，李鹏和江泽民溜进当地土著人的一片园林，看见遍地瓜果，心甚欢喜。尽管园林里立有中文告示"禁止偷窃，违者严惩"，但是看看四下无人，他们仍然又吃又拿。江泽民先走到园林出口，被两个彪悍的守卫拦住。守卫指着江泽民手里捧着的五个桃子说："按照这里的规矩，抓住小偷之后，要把他偷来的瓜果，一个个打进他的肛门。"江泽民吓得脸色发青，很快又哈哈大笑。守卫说："我们要惩罚你，你笑什么？"江泽民指着不远处说："你们看！"原来李鹏正抱着五个菠萝，喜滋滋地走过来。

在这个笑话里，人们不惮以最恶毒的语言来诅咒中国领导人无视规则，自大愚蠢，而且还嘲笑了他们彼此之间的落井下石。

从最近在香港发生的诸多袭击抗议者事件看，和三十年前不同的是，北京当局和港府显然期待用警察和黑社会替代军队，在刻意炮制的假新闻的辅助之下，以流氓手段击败抗议运动。我要奉劝林郑月娥女士，赶紧上书中央，面对香港抗议者的决心、勇气和智慧，这一招定难见效，只会适得其反，还是及早部署威武雄壮的中国人民解放军吧，屠杀人民是他们的光荣传统。

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越来越多的香港人明白了，真正的黑手在北京。林郑女士也许会侥幸地想：冤有头，债有主，林郑不过是贱奴，历史不会让我背这个黑锅吧？假如真的这样想，那么赶紧去问问李鹏的家人吧--三十年来，他们和李鹏本人挖空心思辩解：六四血腥镇压，真正的屠夫是邓小平，李鹏不过是奉旨行事而已。是的，邓小平逃不过历史的审判，但是李鹏也永远洗不尽手上的鲜血。据称他为了开脱罪责想要出版"六四日记"，遭到当局禁止。在一个笑话里，李鹏害怕下地狱不是因为要下油锅，而是知道邓小平也在那里。

据称林郑月娥辞职未获北京批准，所谓贼船易上难下也。等到清算之日，五个菠萝的故事将会重复上演。

从"不讲人话"到"几时死呀"

歌唱家帕瓦罗蒂、球星马拉多纳和中国总理李鹏三人一起过入境边检，但是都忘了带护照。边检官员问："你们有什么办法证明自己的身份吗？"帕瓦罗蒂引吭高歌一曲《我的太阳》，边检官员说："不错，你就是帕瓦罗蒂。"马拉多纳从包里取出一只足球，颠了两脚，边检官员说："不错，你就是马拉多纳。"轮到李鹏了，他憋了半天，最后涨红了脸说："我是李鹏，可是，我什么也不会做。"边检官员点点头说："不错，你就是李鹏。"

这个笑话说，李鹏是一个笨蛋。但是，它也可以指在六四民主运动期间，李鹏作为总理拒绝积极回应，逃避职责，只知道背后向邓小平打小报告，劝进军事镇压。没错，跟林郑女士当下做的事情一样。其实，关于林郑女士的笑话也已经流传开来，其中一个漫画中，面对香港"三罢"（罢工、罢课和罢市）风潮，林郑女士洋洋得意地说："哈哈，我早都罢工了！"

李鹏当然不是真的什么都不会做。跟所有独裁者极其帮凶一样，他会不惜一切手段维护自身利益。

有一天，邓小平、李鹏、一位老爷爷和一个小学生一起乘飞机。在北京上空，飞机引擎发生故障，乘客必须跳伞，但是仅有三个降落伞。邓小平说："我是改革开放总设计师，我想死人民也不会答应！"抢了一个伞包跳了下去。李鹏说："我是共和国总理，人民答应我也不想死！"也抢了一个伞包跳下去。老爷爷对小学生说："孩子，最后一把伞给你吧！"小学生说："爷爷，这里还有两个伞包呢，因为李鹏总理抱着我的书包跳下去了。"

假如这是真事，而且发生在六四之前，那该有多好啊。

今天的香港，愤恨也在累积。几周前有记者斥责林郑月娥"不讲人话"，本周又有记者提问："林太，好多市民问您几时死呀？"

加油啊，林郑女士，您快要赶上李鹏总理了！

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"脑袋是个很棒的东西"

大量的笑话中，李鹏愚不可及，除了弄权一无所知。

六四之后，有一个人在大庭广众之下说李鹏是一个白痴，被抓捕判了七年徒刑。他申辩说："毁谤罪最高刑期才三年啊。"法官答："你犯的是泄露国家机密罪。"

1998年长江发生洪水灾难，江泽民到抗洪前线动员抗灾，没有效果；朱镕基也去鼓劲，没有效果；李鹏去了，大家把他推到江里，马上就堵住洪水了--因为他是全中国最大的草包。

读书时年年考试第一的林郑女士，大概不会认为自己是笨蛋，甚至也不会认为毕业于莫斯科动力学院的李鹏是草包。我也一再说过，和很多人想象不一样，专制政客往往都精于算计，擅长投机钻营。李鹏在六四期间与赵紫阳明争暗斗，也棋高一着，镇压得逞。聪明的林郑女士，李鹏的成功您可以复制。

但是，从长远来看，赵紫阳反对屠杀名垂千古，李鹏血债难还遗臭万年。聪明反被聪明误，年年考试第一的林郑女士，在这场人生最重要的考试中却不及格，民望跌至最低，从学霸变成学渣，甚至可能成为历史罪人。

已有好心的网友在脸书上给林郑月娥记者会留言："林太，脑袋是个很棒的东西，真希望您也有一个。"

"再给他一次机会？"

有一天，李鹏去视察精神病院。他大步走在前面，照常挥着手说："同志们好！"一个精神病人走过来给他一个耳光，骂道："傻X！刚进来的吧？"原来，模仿领导不讲人话，是精神病人的常见症状之一。

若干笑话说，李鹏如同智力残障的精神病人。可怕的现实是，动用军队镇压和平抗议者的领导人，很有可能患有精神疾病，这并不是笑话。美国科罗拉多大学的人格心理学家库里奇（Frederick L. Coolidge）和赛格尔（Daniel L. Segal）对众多独裁者的研究表明，独裁者总体上可能患有六大人格缺陷：施虐倾向、反社会、偏执、过度自恋、精神分裂、人格分裂。

林郑女士，衷心希望您还没有患上这些疾病。不过我也要提醒您，没有这些疾病支持，恐怕很难与专制政权合作，很难做出警匪勾结镇压抗议运动的决定，也很难同意让坦克开上香港街头。要么已经患病或者等着患病，要么坚决辞职去英国与家人团聚，顺便做做心理健康检查吧。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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