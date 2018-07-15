长平观察：让刘晓波追思会成为新传统

（德国之声中文网）一对最麻烦的夫妇，一个死了，一个走了；一个再不能说话，一个还不敢说话；一个葬入大海，腾出了监狱的位置；一个住到柏林，省下了警察和地痞流氓的开销--而且，还拿她卖了一个不菲的价钱，甚至可能是中国政府关押自己的公民对西方待价而沽以来，卖得最好的一次。中欧年会今天（7月16日）在北京召开，一派喜气洋洋。近年来中国最肮脏历史的那一页，就这样翻过去了吗？

这对夫妇就是刘晓波和刘霞。上周，全球媒体聚焦柏林。呕心沥血终于救出刘霞，德国赢得了世界的尊敬。舆论普遍认为，在中国以经济崛起要挟全世界之际，趁着中美贸易烽烟弥漫，德国政府这次人权外交胜利，无疑是给了北京一个响亮的巴掌。

然而，如果你站在北京的角度想一想，就会发现情况未必是那样。刘霞既不像她丈夫那样热心于政治，也不像她弟弟那样有生意往来，在软禁胁迫之下甚至不会大叫一声，即便是与"欲加之罪何患无辞"的中国司法也很难给她治罪，长期关押毕竟不是办法。北京已经多次答应刘霞的旅行计划，但又多次食言--他们也从中看到，朝令夕改不是问题。

他们最担心的事情是刘霞出国之后，成为一个控诉者和抗议者，揭露其绑架无辜公民的卑劣行径。现在，这一问题如其所愿：她的弟弟刘晖以"戴罪之身"成为人质，一如既往地塞住刘霞的嘴。

经历了大跃进、"文革"和"六四"的中共政权，已经练就一身百毒不侵的本领，任凭西方国家如何"说三道四"，我自"岿然不动"。只要牢牢地抓住权柄，犯下再大的罪行也没有人来审判。同时，他们也越来越熟练于历史性的油滑，既不做教条的马克思主义者，更无视公民的基本权利和政治底线，但是可以在任何时候理直气壮--《人民日报》刚刚说过不要轻易认"怂"，马上又改口说强大的人更容易"怂"。

刘霞获得自由值得大声欢呼。德国政府固然功不可没，同时也要看到，在它背后是全球声援者的持久抗争。

让专制者畏惧的正是这种持之以恒的抗争。7月13日晚间，在柏林客西马尼教堂(Gethsemane Church)举行的刘晓波逝世周年追思活动，让人看到了希望。与此同时，当天全球各地都在悼念刘晓波。这是一个无比悲痛的时刻，也是一个非常壮丽的景象。抗议和思念一样绵长。

作者长平

正如网民反复吟咏的那样：他们把你埋进深深的泥土，却忘记了你是一粒种子；他们把你撒进浩渺的大海，却发现所有的海面都是你的墓碑。跟香港维园六四烛光晚会一样，刘晓波追思会应当成为新的传统。

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长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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