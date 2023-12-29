 长平观察：“让世界尝到腊肉的味道” | 评论分析 | DW | 29.12.2023

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评论分析

长平观察：“让世界尝到腊肉的味道”

中国央视《新闻30分》节目删除一则“腊肉”报道。时评作家长平认为，习近平对“两个不能否定”的实践，让人们担心未来的“腊肉“和”蛋炒饭“。

China Wiederaufbau Sichuan Erdbeben

（德国之声中文网）年关将至，美食飘香。腊肉是很多中国家庭必不可少的一道菜。12月26日，中国央视《新闻30分》做了一则专题报道，讲述四川一位农妇如何通过制作腊肉致富，画面上悬挂腊肉，小标题包括"用好原料好工艺打造腊肉品牌"、"让世界尝到腊肉的味道"、"让腊肉走向世界"等等。

看上去，这是央视的一种典型报道：百姓勤劳致富，幸福安康，生在中国偷着乐。然而，央视官网很快从当天的《新闻30分》节目中删除了这一则"腊肉"报道。原来这一天是毛泽东诞辰130周年，"腊肉"一词犯了忌--中共将毛泽东的遗体存放在位于天安门广场的纪念堂供人瞻仰，被痛恨他的人们戏称为"腊肉"。

真可谓虎父无犬子，中国人另外一道家常美味--蛋炒饭--也因毛泽东的儿子毛岸英而成为禁忌。1950年11月25日，随"志愿军"入朝作战仅一个月的毛岸英在司令部被空中投掷的凝固汽油弹炸死。有人称他因为违规烹饪蛋炒饭暴露了目标。人们庆幸他的死亡让中国避免成为父位子传的"金家王朝"，因此将这一天称为中国的感恩节，也叫蛋炒饭节。上个月，有位不明就里的中国厨师做蛋炒饭遭到网络攻击，知晓原因之后发誓永不再做蛋炒饭。

中共领导人的禁忌，要比中国古代皇帝大得多了，让很多人难以躲避。无数民众经常莫名其妙地发不出文章或者短信。由于中共官媒同时承担着宣传人民生活幸福的任务，时不时也会被网民揪出犯了这些美食禁忌，甚至被怀疑存在勇敢的"内鬼"。

从一般伦理的角度说，"腊肉"、"蛋炒饭"等戏虐称谓显得不尊重死者/遗体。但是，毛泽东统治期间，中国社会政治险恶，国家崩溃，人性荒芜，导致至少6000万人非正常死亡，而且他的暴政没有得到清算，至今被官方称为"伟人"。邓小平将毛泽东思想列入"坚持不可动摇"的"四项基本原则"，习近平则更有借尸还魂的倾向。官方越是大吹大擂，民间"鞭尸"的愿望就更加强烈，人们嘲笑和诅咒的也不是普通的"死者/遗体"，而是仍然大张旗鼓活在世上的一种压迫权力。

腊肉、蛋炒饭都成了禁忌？

"腊肉"、"蛋炒饭"都成了禁忌？

未来的"腊肉"与"蛋炒饭"？

12月26日，习近平率中央政治局常委前往天安门广场"毛主席纪念堂"，向毛泽东坐像三鞠躬，随后前往瞻仰厅，瞻仰了毛泽东的遗体，也就是民间戏称的"腊肉"。

在前一天纪念毛泽东诞辰130周年座谈会上发表的讲话中，强调毛泽东思想是中共的宝贵精神财富，将长期指导中共的行动。作为这一切言行的背景，是这十年来血腥的权力斗争、对民间组织和人权律师的残酷镇压、对新闻自由的灭杀和对自由市场的侵蚀。毫无疑问，他一直在实践他在2013年提出的"两个不能否定"，即"不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期"。

不仅如此，自2020年起，中国官媒开始频繁报道习近平为全世界、全人类"指明方向"。为经济发展指明方向，为政治文明指明方向，为疫情防控指明方向，为气候政策指明方向……没有他不能指明的方向。显然，无论国内还是国际，习近平的权力自在感，远远超越了毛泽东。这也是为什么，央视《新闻30分》报道中，"让世界尝到腊肉的味道"让人们感到不寒而栗。

近年来，历史学家们对于恶魔的毛泽东有了越来越多的深入挖掘。但是，对于"天降恶魔"的强调，也容易让人们忽略了对政治制度以及其他人的罪责的深究。从邓小平、江泽民到胡锦涛，很多人幻想领导人越来越"不那么恶魔"。因此，习近平一度成为超越所有前任的"改革者"。然而，为什么他可以在一夜之间，毫无障碍地"原形毕露"？

人们不禁担心，毛泽东的一项"未竟事业"，习近平会将它完成吗--那就是把中共权力家族化并朝鲜化。假如这样的事情发生了，人们仍然只能祈求"蛋炒饭"再次发生威力吗？

 

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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