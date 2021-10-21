长平观察：荒诞的媒体管制越来越紧

从市场准入负面清单，到90小时 “继续教育”，再到新闻信息稿源“白名单”，中国媒体管控频频“亮剑”。时评人长平认为，这些都是一再重复。正是一本正经的荒诞，让大家习惯了荒诞。
（德国之声中文网）多年前，我在中国先后有过五六个记者证。其中，来自中国新闻出版署核发的有两本。一本于2003年在上海领取，一本于2006年在广州领取。在两个地方，我的职务身份都是当地报纸的副总编辑。跟所有记者一样，为了取得记者证，需要去参加宣传部门主办的采编业务培训和思想政治学习。
每家媒体都会对编辑和记者进行业务培训。不过，可以肯定地说，被宣传部门请去讲课的培训老师，不会有任何媒体请去讲课。思想政治学习，名义上也是为了对媒体出版内容进行政治把关。至少从我参加的课堂上看，那些老师也把不了这个关。一言以蔽之，讲者和听者，都在敷衍应付。宣传部门对此并非不知道。
但是，我并不认为这样的培训就毫无效果。其中一个显著的效果，就是让所有人都习惯打胡乱说，对谎言毫无膈应。用那句广为流传的名言来说，就是："我们知道他们在说谎，他们也知道他们在说谎，他们知道我们知道他们在说谎，我们也知道他们知道我们知道他们在说谎，但是他们依然在说谎。"
当时，我所在的媒体中，有些资本来自境外企业。跟境内资本一样，这些企业都是通过向媒体主办机构承包发行和广告部门来获取利益，并不能直接干预采编业务。采编业务的直接管理者就是媒体主办机构，这些机构听命于宣传部门。
互联网已经蓬勃发展起来。但是，刚开始，媒体反复听到的宣传指令是：不要转载互联网信息。表面上的原因是，互联网上的信息鱼目混珠，真假难辨，甚至谣言满天飞。真实的原因是，当局还无力管理互联网。互联网进入中国十多年后，此类宣传指令更多下达给互联网公司：不要转载某些报刊的文章。这时候，当局已经把互联网管起来了，甚至比管制得比报纸还让他们放心。
当时还没有正式的新闻信息稿源"白名单"制度，但是一点不妨碍宣传部门传达指令，实施审查。无论是正式文件，还是QQ指令，甚至是口头通知；无论是限制整个媒体，还是删除某一篇文章；也无论是维护一党专制的政治原因，还是维护某家企业利益的经济原因，都随心所欲，畅行无阻。我所在的南方报业集团的报纸，多次享受这样的待遇。
我的上述回忆，对应了近几天中国媒体管控中的几起新闻。
首先是中国国家发改委发布《市场准入负面清单（2021年版）》，向社会公开征求意见。禁止准入事项提到"禁止违规开展新闻传媒相关业务"，包括非公有资本不得从事新闻采编播发业务、不得投资设立和经营新闻机构、不得经营新闻机构的版面、频率、频道、栏目、公众账号等等。
随后，中国国家新闻出版署、人力资源社会保障部公布的《新闻专业技术人员继续教育暂行规定（征求意见稿）》，要求所有持有新闻记者证的编采人员，每年须参加"继续教育"不少于90小时，并与晋升、奖励机制衔接，作为考核评价、聘用、升职以及记者证年度核验、换发的重要条件。
紧接着，中国国家网信办公布了最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》，名单涵盖共1358家稿源单位，并首次将公众账号和应用程序纳入。同时，财新网和经济观察网未被纳入名单，引起广泛关注。
毫无疑问，中国新闻空间越来越狭窄。这些管制措施也与时俱进，比如加入了社交媒体和微信公众号。但是，在本质上说，这些措施都是一再重复，甚至虚张声势，伪装新闻。比如，非公有资本从来都没有被允许从事新闻业务，2021年版市场准入负面清单却称拟予限制。不过，另一方面，非公有资本在媒体行业从来都存在，甚至成为主力。尤其是过去20年间，私营网络新闻媒体蓬勃发展，主导了网络舆论的操作。这些私人资本并没有带来更多的公共空间，反而加入竞相争宠的行列，主动研发审查和自我审查的工具。"学成文武艺，货与帝王家"，帝王没有理由不喜欢。今后，私人资本仍然以经营的名义操作媒体，仍然竞相争宠。
网络稿源"白名单"更是一个奇怪的东西。在中国，所有媒体都是由宣传部门和网信办控制，记者证都由新闻出版署核发。被"白名单"排除在外，那么这样的媒体能通过考核吗？通过之后为什么又要列出"白名单"呢？
记者被要求每年须参加"继续教育"不少于90个小时。可以想见，这些课程仍然在被敷衍应付，甚至变本加厉。
但是，正是一本正经的荒诞，让大家习惯了荒诞。也正是这种不惮于无厘头的重复，让管制的螺旋越转越紧。
长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 ‧ 人权博物馆总策展人，现居德国。
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中国国家网信办公布最新版《互联网新闻信息稿源单位名单》。从即日起，互联网新闻信息服务提供者转载新闻信息时必须依据最新版名单执行。被看作是中国最具独立性财经类媒体之一的财新网并未被纳入这份名单。
中国在2021年版市场准入负面清单中，拟限制非公有资本从事新闻业务。中国学者认为，类似规定早已存在，此次是政策的一次重申，也是向商业媒体“划红线”，指明“不可为”的领域。
她曾被列为“中国最具影响力的专栏作家”，也被称过“中国最危险的女人”。有人说，由于政治原因，她的职业生涯到头了。她自己则不同意这种说法。她就是财新传媒掌舵人胡舒立。