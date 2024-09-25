长平观察：苹果和华为，哪种手机更容易爆炸？

黎巴嫩寻呼机、对讲机爆炸事件发生之后，苹果手机会被引爆的谣言在中国社交媒体甚嚣尘上。时评作家长平分析说，按照造谣者的逻辑，华为手机使用者更应该小心才对。

图像来源: Manuel Orbegozo/REUTERS

（德国之声中文网）顶着政治学者、美国问题专家头衔的金灿荣教授在自己的微博账号上转发一条谣言，称“iPhone等手机、太阳能电池板、笔记本电脑和汽车也在黎巴嫩发生爆炸”，“苹果手机爆炸将让部分人失去手掌或头面部”。《环球时报》出来辟谣说，网络流传的苹果手机被引爆的视频，来自自媒体账号断章取义的裁剪拼接。

事实核查：黎巴嫩发生iPhone爆炸事件了吗？

可能很多读者会感到迷惑：对待谣言的态度如此迥异，难道他们不再属于同一个政治阵营了？

中国社交媒体谣言的五种类型

中外网络都是谣言的温床，西方很多谣言也有政治立场，但是谣言的生存环境却大不相同。中国互联网被严格管制，宣传部门想要任何谣言在社交媒体消失或者降温，都是不难做到的事情。因此，几乎所有谣言都姓党，听党的话跟党走。尤其是随着重大新闻事件产生的谣言，都有党所要求的政治立场。

根据党的欲求，中国网络谣言大体可以分为五类：严厉禁止的谣言，一般禁止的谣言，放任自流的谣言，一般需要的谣言，迫切需要的谣言。

民间一直都有领导人私生子或者宫廷内斗的传言或谣言，但是社交媒体上闻难觅踪影，因为这属于严厉禁止的类型。迫切需要的谣言，宣传部门会利用和生产，并组织其传播，甚至由外交部发言人亲自上场，比如声称新冠病毒来自美国。一般禁止和一般需要的谣言，通常既有造谣和传谣，也有辟谣和限谣，区别在于天平往哪一边倾斜。

随着重大新闻事件产生的谣言，都有党所要求的政治立场 图像来源: NOEL CELIS/AFP/Getty Images

放任自流的谣言，诸如明星八卦之类，从政治上看人畜无害，但宣传部门并非真的不管。这些谣言不仅能够被利用成为整顿互联网的理由，还经常被怀疑用来转移舆论焦点。

因此，这些分类都不是固定不变的，而是随时面临动态调整。一名日本男童在深圳遇袭死亡之后，为了应对“仇日教育”反思，关于日本人杀害中国人的谣言也就从一般需要谣言上升为迫切需要谣言，因此读者能看到其随意传播，但是看不到媒体出来辟谣。

关于苹果手机会爆炸的信息，目前还属于一般需要谣言传谣，可以造谣也可以辟谣限谣，但前者数量要远远多过后者。

需要说明的是，谣言分类并不意味着，对于任何一个谣言的制造和传播，都需要宣传部门精心布置。事实上，大多数时候，宣传部门只需要发出一些通知，媒体、自媒体和普通网民，大体上都能“领会上级精神”，会在这个“精神”给定的范围内进行“自选动作”，有时会给人一种“自发舆论”的错觉。

比如，在大体判断苹果手机爆炸信息属于一般需要谣言之后，金灿荣教授可能认为随手传谣方便快捷，能煽动民族主义情绪，带来网络流量；而《环球时报》可能认为，出来辟谣不仅能够带来流量，还能显示其新闻专业态度。

而一些自媒体和网民，则出于对谣言及民族主义煽动的警惕，进行了大量的信息甄别和分析评论，指出这种谣言的荒谬性质。尽管如此，由于传谣得到官方默许和纵容，苹果手机会爆炸已经成为全民狂欢式的谣言。一些店家贴出告示，禁止带苹果手机者入内。甚至还有夫妻因为其中一方使用苹果手机而分床睡。

“普京令一下苹果就爆炸？”那么“拜登令一下”呢？

苹果手机会爆炸的谣言来自黎巴嫩真主党成员遭受寻呼机、对讲机爆炸袭击，导致37人死亡、约3000人受伤。目前尚不确切知道这些袭击由谁策划，以及是如何操作的。此类产品的知名生产商台湾金阿波罗公司和日本Icom公司均否认被引爆的设备为本公司正品。

黎巴嫩呼叫器爆炸案被疑与台企有关 “金阿波罗”董事长连呼“害死我了” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

分析人士认为，黎巴嫩真主党成员购置的很有可能是假冒伪劣产品，而且这些产品可能是在生产或者运输环节被以色列或者其他政治势力渗透或者掉包，被植入了微型炸药。

根据媒体报道，大公司和新产品的供应链和销售渠道往往有严格的管理，而来自亚洲已过时的电子产品则漏洞多多。在假冒伪劣产品方面，中国市场实在是名声不佳。

路透社记者调查了中国电商平台如Alibaba.com、淘宝、京东和拼多多等，发现数十家销售Icom品牌对讲机的店铺，其中部分包括IC-V82型号。在Alibaba.com网站上，三家中国商铺均非Icom官网列出的官方合作伙伴，但两家宣称自己出售的是真品，一家承认除了原版产品外，也销售"中国产仿制品"。Icom则表示，该公司所有产品均在日本工厂生产。

很多传播苹果手机会爆炸的中国网络“大V”都鼓动消费者购买华为手机，其理由是假如发生战争，美国政府可能会征用苹果手机，植入微信炸药和引爆装置，从而消灭中国人。

假如他们真的这样想，那么首先应该了解的是，涉嫌策划黎巴嫩爆炸的以色列政府并没有征用本国产品或者美国产品，也没有能力和大公司合作。就苹果公司目前的表现看，他们可以利用美国维护言论自由和个人隐私的法律和美国政府打官司，但对中国政府对其限制和征用，几乎都是言听计从。

手机等民用电子设备，会被武器化吗？ 图像来源: Disobeyartphotograph/Dreamstime/IMAGO

按照这些“大V”们的逻辑，比以色列政府更加“阴险恶毒”的美国政府，显然不会利用苹果公司来谋杀中国人。美国政府真的有能力在产品生产或者销售环节渗透或者掉包，为什么不将目标对准华为公司呢，这样一石二鸟，既谋杀了中国人，又毁掉了中国企业，岂不是更能满足其“邪恶”本性吗？假如华为公司受中国国安保卫，不便攻破，那也应该从假冒伪劣成风的中国市场入手啊。如果要给一种植入炸药的假冒伪劣手机贴上品牌，美国政府会选择苹果还是华为呢？

其中一个民族主义煽动“大V”“孤烟暮蝉”显然想通了这个道理，她说：“普京令一下苹果就爆炸？”既然普京知道利用美国产品苹果来杀人，那么在她眼里比普京更加“邪恶”的拜登总统，难道不是一声命令“华为就爆炸”？因此，她接着说“感谢西方老铁，给华为送来这波破天流量”就自相矛盾了。

这些谣言如此不堪一击，又如何得以狂欢式的传播呢？这就是前述谣言类型划分的结果。

也有“反贼”趁机“恶意”分析说：“黎巴嫩事件对大家的警示作用不外乎是告诉我们：买苹果机吧，这样可以尽量避免和体制内人员用同款机型。”





作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。



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