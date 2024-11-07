长平观察：“若哈哈姐赢了，中国的女拳更要癫狂”

（德国之声中文网）跟四年前相比，本届美国大选的落幕显得过分安静，让中国官媒有些不太适应。中国新闻网发起微的博话题"三分钟解读美国大选乱象"，期待的并不是民主党选民沉默的悲哀，而是当年特朗普式的"选举舞弊"、"拒绝接受"的叫嚷，甚至是阻止选票统计的暴力煽动。

周三（11月6日），卡马拉·哈里斯发表讲话承认败选，"今天早些时候，我和当选总统特朗普通了电话，并祝贺他获胜。我还告诉他，我们将帮助他和他的团队进行过渡，我们将进行和平的权力交接。"然后她说："我承认选举落败，但对于推动著我参选的那场奋斗，我没有认输。"

人们再一次听到了美国大选的传统节目：体面优雅而又激励人心的败选演说。

这让我想到2000年戈尔与小布什经历了一场罕见的胜负争讼之后的败选演说。当时，我在《南方周末》做编辑。我们重点报道了这次演说，强调他"在极为不同意的情况下，接受了最高法院的决定"，希望读者能够读出民主选举的权力交接如此和平，不用"一举粉碎四人帮"。

与宣传部门的猫鼠游戏

很多中国媒体和出版社编辑，和作者一起跟宣传部门玩一种猫鼠游戏。我们努力抓住各种机会，描绘各种细节，背后都潜藏着一句话：看，民主自由多么美好！

宣传部门的工作相反，他们利用严格控制的官媒，寻找和描绘"美国大选乱象"。他们的目标不加掩饰，有时还会写在标题中，那就是：看啊，民主自由是多么糟糕！

曾几何时，中共宣传官员们还懂得心虚，知道此种任务多么艰难。因此，比母报《人民日报》更"接地气"的《环球时报》，退后一步发明了"也"字体新闻，例如美国也有腐败，民主也不和平，等等。

宣传机器在社交媒体全面开花之后，重新找回了自信。在很大程度上，《环球时报》遭到了嫌弃。官媒或者亲自下场，或者由代理人--官方选定或者主动迎合官方立场的账号--出面，摆弄各种真假身段，全面操控网络舆论。

网络监控和删除变得更加容易。中国网民看到的美国选举，不仅是劳民伤财的嘴仗，互相揭短的闹剧，而且是卑鄙无耻的权斗。

"（台湾）回归已经进入日历"

从这个意义上说，特朗普作为候选人，以及随后作为当选总统，跟2016年一样，是中共宣传机器梦寐以求的大餐。

中共宣传机器几乎不用编造谎言，直接"摆事实讲道理"就可以教育中国人民了：特朗普被判犯有34项重罪，另外还有数十项指控，在上一任总统期间两次遭到弹劾。在选战中，他反复辱骂竞选对手，还把反对者称为"国内的敌人"，声称要用军队来对付他们。而国际公认的专制者，大多在他嘴里都是"好朋友"。

跟很多专制者的做法一样，他把自己打扮成"天选之人"。"很多人对我说，上帝饶了我一条命是有原因的。"他在胜选演说中说，"那个原因就是拯救我们的国家。"当然，中国媒体也会报道，他的上一届政府中一些高级官员和军队高层领导都曾公开警告，这个人不会拯救国家，而是会毁灭国家。

在特朗普的选战中，鞍前马后出钱出力的亿万富翁马斯克，到了中国则是一个对着专制权力摇尾乞怜的商人。这无疑让很多中国网民感到自豪。

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由于最近脱口秀演员杨笠受到围攻，让宣传代理人特别受用的是特朗普对待女性的态度。他多次被指控性侵，以及他参与推动的最高法院法官在2022年终止宪法规定的堕胎权，加上他在选战中对女性对手及其支持者的粗暴攻击，使得他成为新浪微博上反女权的旗手。他胜选之后，有微博用户说："国内女权博主今天下午一个个破防，真的好喜感"，"若哈哈姐（对喜欢大笑的卡玛拉·哈里斯的贬称）赢了，中国的女拳（对女权主义的贬称）更要癫狂"。

特朗普的不确定性的确会给中共带来挑战，但是中共宣传及其透过"美国大选乱象"看到的，更多的是历史机遇。他的上一个任期内，中共肆无忌惮地对香港民主进行了毁灭性的镇压。接下来的四年，一位微博用户说，"（台湾）回归已经进入日历"。

我们不能忽视，猫鼠游戏仍在进行。在中国新闻网发起微博话题"三分钟解读美国大选乱象"下面，有位微博用户嘲讽说："不给选票就不会乱？"该用户的网名叫"你不要脸了哈哈哈"。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆·人权博物馆总策展人，现居德国。

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