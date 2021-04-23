长平观察："胡锡进这种人比敌人更加有害！"

（德国之声中文网）《环球时报》总编胡锡进大概是中国网络中被鄙视、被嘲笑和被痛骂最多的人之一，但是他大概没有想到这些鄙视、嘲笑和痛骂会来自"爱国阵营"。因为主张对印度"高举人道主义大旗对国家有利"，他被骂为"外国舔狗"。

印度疫情肆虐，死亡人数激增。中央政法委新闻网站官微发表两张对照图，标题为"中国点火 vs 印度点火"，前者为航天器火箭发射，后者是焚烧死者尸体。其冷血和阴暗令网民愤怒，图片很快被删除。

《环球时报》的作者、复旦大学教授沈逸不以为然，他在微博表示，"这图挺好的。别误会，人道主义，命运共同体都是要的，同样的，印度这种妖艳贱货做派引起的脾气也是要有的。至于圣母婊，要刷情怀就请去印度烧柴。"在另一条微博中，他说得更露骨："让印度安心的多死点。"

针对沈逸上述发言，胡锡进在微博进行了"商榷"。他说，普通中国人当然没必要做"圣母婊"，但是官方机构的账号应当在这个时候高举人道主义大旗，表达对印度的同情，将中国社会牢牢置于道义的高地上。

胡锡进保持了他的一贯立场：普通中国人可以不人道--仅仅人道表达就被称为"圣母婊"--但是高举人道主义大旗对国家有利。但是，这一次"爱国"网民再也不能忍受他的两面派。

微博网民"无为大爷"说，"今天特别鄙视胡锡进，干啥啥不行，和稀泥第一名。" 微博网民"徐记观察"说，"胡锡进，除了骂骂方方激活了他文人相轻的技能，在推特里绅士地和美国基金会谈笑风生几下，之后的活就不想干了。" 微博网民"马上评"说，"一个人正不正，就要看他在关键问题上的立场！越来越讨厌胡锡进这样的人，看他在对待方方、计划生育等大事上的态度，胡锡进这种人比敌人更加有害！"

网民对胡锡进的抨击，让人想到半个世纪前姚文元的批判文章《评反革命两面派周扬》。二者的危险程度不同，但是内在逻辑一致。

"一个典型的反革命两面派"

周扬曾任中宣部副部长，他在"文革"前夕总结自己跟随毛主席批判文艺界人士的五大战功：1951年批判电影《武训传》，1954年批判《红楼梦研究》，1955年批判胡风，1957年批判丁玲、冯雪峰，六十年代批判田汉、夏衍、阳翰笙。每一场战功的背后，都是多少同行的羞辱、折磨和家破人亡。他就是一个文艺界的打手。

1949年，历史已经做过一次选择。留在中国大陆的知识分子中，绝大多数是赞赏中共的，甚至撰写诗文激情讴歌。但是，专制政府需要敌人，也需要消灭知识分子精神。因此，他们迎来了一场又一场改造运动。

大家可能会对身为教授的沈逸的粗鄙言论感到惊讶。其实，语言粗鄙化也是知识分子改造的一部分。作家杨绛以《洗澡》为题写了一部知识分子改造小说，专门说到语言问题，她借其中人物说："难听着呢！叫什么'脱裤子，割尾巴！'女教师也叫她们脱裤子！？"

一批又一批知识分子被消灭之后，不出所料地，周扬迎来了射向他自己的毒箭。

姚文元在批判文章中写道，"无产阶级文化大革命的洪流，像大海的怒涛一样，猛烈地冲刷着那些阴暗的毒蛇的巢穴"。

"那些阴暗的毒蛇的巢穴"，就是指隐藏在内部的"比敌人更加有害"的"两面派"。姚文元说，"周扬是一个典型的反革命两面派。他一贯用两面派手段隐藏自己的反革命政治面目，篡改历史，蒙混过关，打着红旗反红旗，进行了各种罪恶活动。他是我们现在和今后识别反革命两面派的一个很好的反面教员"。

不久之后，周扬迎来了九年的牢狱之灾。文革后得到平反，再次当上中宣部副部长。八十年代初，他又因讲话遭遇了"清除精神污染"。

"整完这个人接着再整另一个人"

不知道胡锡进是否真的认为，把异议人士赶走了，把方方们骂闭嘴了，就剩下中共体制的支持者们其乐融融了？有意见也只是自己人无伤大雅的内部切磋？如果是这样，他就对他为之骄傲的中国共产党的历史太无知了。据说前中共宣传部部长陆定一曾经对周扬说∶"我们中宣部十几年中，无非是整完这个人接着再整另一个人。"

一段网络流传的话语，描述了这种状况：在消灭了尖锐的批评之后，温和的批评就成了最刺耳的声音，也会被消灭掉；在批评被消灭后，调侃又会无法容忍；在声音都被消灭了之后，沉默又被视为无声的反抗；接着就会要求赞美，然后再消灭那些赞美得不起劲的；最后掌声无法停下来，因为先停止鼓掌的就会先被消灭掉。

我希望胡锡进是永远安全的。我也希望他能明白，他的安全并不因为自己维护专制政权，恰恰相反，是因为有人反对专制政权，一直在前面批评，为他挡住了唾沫和刀剑。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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