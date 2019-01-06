长平观察：而现在，乡愁是一道妥妥的禁令

（德国之声中文网）香港知名文化人梁文道日前在台湾买书后，找顺丰速运把书寄回香港却遭拒。被拒的三本书为《滚出中国》、《大辩论》和台湾学术期刊《思想》。很显然，跟中国的书刊审查有关。

此事让我想到余光中的名诗《乡愁》。大概它也是从邮票说起，诉求统一吧。让我们齐声朗读："小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头……而现在，乡愁是一道妥妥的禁令，我在这头，大陆在那头。"

是的，大陆在那头，偷偷地笑。连解放军都用不着派过来，台湾俨然就解放了。梁文道先生的遭遇发生在台湾和香港之间。他把书从台湾寄到香港，得到的审查信息是：大陆会不高兴，我们不能帮你寄。

检查不是来自警察，不是来自宣传部门，而是一家快递公司。

到底有"一国两制"，还是没有"一国两制"？

台湾顺丰公司公关回应询问时曾表示，台湾顺丰是港资，不是中国顺丰台湾分公司。台湾顺丰不愿证实。

但是它毕竟是一家在台湾营运的公司。一家在台湾营运的公司，无论来自中国、美国还是德国，它一定不能违背台湾法律和商业伦理，搞种族歧视、性别歧视和年龄歧视吧？它竟然可以公然地进行政治审查？

有学者接受媒体采访时说，这是香港的审查，跟台湾没有关系。在台湾遭到书报审查，怎么回跟台湾没有关系呢？一颗来自美国的原子弹落到广岛，你能说这是美国的问题，跟日本没有关系吗？

有意思的是，梁文道认为自己碰上顺丰"一国两制"。有分析者说，这是香港跟中国受到一样的控制，香港已经没有"一国两制"。

有"一国两制"，和没有"一国两制"，在这里成了一回事。梁文道看到的是，台湾因为有了"一国两制"而遭遇审查；香港学者看到的是，香港因为没有了"一国两制"，未能阻止审查。

其实，他们所要表达的真正意思，是这里发生了和中国大陆一样的事情，也就是说在这件具体的书报审查事件上，这是"一国"而非"两制"。这是我写了很多文章讨论的问题：世界上可能根本就没有"一国两制"这回事儿。

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"毒草"与自我审查

香港铜锣湾书店前店长林荣基对此给予了补充例证，他接受媒体采访时说，几年前香港有快递公司送"禁书"被罚款，然后决定不接受书本邮寄；要从香港寄书到中国大陆也不成。按照中国邮政相关规定，书跟毒品、枪枝都是禁止寄送的物品。

林荣基感慨说，"你去中国大陆看一看，他的邮政局窗口附近有个条例就是，所有的毒品、违禁品跟书本要检查，看看是不是能寄。你看他邮政条例居然把毒品跟书放在一起，你见过吗？"其实，"文革"时期，大多外国书刊和影视就被毫不掩饰地称呼为"资本主义毒草"。

作者长平

现在，它们也还是需要警惕和抵制的"西方文化"和"西方思想"，否则会动摇社会主义的根基，显然比毒品的危害大多了。

铜锣湾书店因为出版和出售大陆禁书，老板及员工遭遇绑架，书店被迫关闭。林荣基是被绑架者中唯一的公开反抗者。他希望在台北重开书店，因为金主受到政治压力而受阻。

这是很多人容易自欺欺人的一面。他们认为，顺风速递是来自大陆的香港公司，台湾本地人还不至于如此。事实上，每当这样的事情发生一次，台湾人的自我审查意识都会强化一层。大多数人都不愿意惹麻烦，快递公司也不例外。因此，需要谴责和追究的，远远不止于顺风速运。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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