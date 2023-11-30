 长平观察：翻墙出来，看见人性 | 评论分析 | DW | 30.11.2023

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评论分析

长平观察：翻墙出来，看见人性

一段用直白的语言解释了“翻墙罪”的视频在网络引发关注。时评作家长平指出，“翻墙”实际上就是让自己和“敌人”建立连接，从而减少仇恨，促进互助。

Cyberkriminalität | China

中国的计算机信息网络国际联网管理暂行规定称，计算机信息网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。

（德国之声中文网）"只要你在国内使用翻墙软件，不管你的目的是什么……都属于非法行为。"近日，一段由汶川县人民法院所发布的视频，用直白的语言清楚地解释了网络"翻墙罪"，并将"翻墙"认定为一种黑客攻击行为，也就是侵入计算机信息系统罪。

这种解释也符合现实中发生的一些让人觉得不可思议的事情。比如，今年9月，一位居住在河北承德的程序员发帖表示，自己为境外公司工作，通过翻墙登陆Github以领取公司任务。当地公安局认定他的行为是"擅自使用非法定信道进行国际联网"，对其处以行政处罚--罚款200元，没收"违法所得"105.8万元人民币

汶川县人民法院的解释，让很多网民都想到了在墙内外自由出入的退休官媒评论员胡锡进外交官员华春莹等人。11月24日，微信公众号"基本常识"的作者项栋梁在微博上实名向北京警方举报胡锡进违法翻墙。项栋梁认为，他是在帮着法院普法。

微信公众号作者"亮见"认为，项栋梁的举报基于一个简单的逻辑问题：如果汶川县法院说得对，胡锡进在国内翻墙了，那他就是违法了，就该查处；如果翻墙上网不违法，或者不是所有翻墙行为都违法，那么汶川县法院就说错了，作为国家司法机关，就应该站出来为错误澄清道歉。"要么胡锡进违法了，要么汶川县法院说错了，二者必居其一。严丝合缝，无懈可击，我没看出哪里有什么逻辑漏洞"。

官方迅速解决了问题：那就是第二天即冻结了项栋梁的个人账号，官方提示"因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态"。

为什么要维护"翻墙"特权，为什么普通民众即便"不关心政治"也不让"翻墙"呢？

建立网络高墙，阻碍信息流通，禁止言论自由，对于专制统治来说，有多种目的，比如方便他们扭曲信息，篡改历史，留下他们想要的"正确集体记忆"，煽动民族仇恨（参考《长平观察：纵有"千问"，终归"一言"》。这里我想要补充一点，那就是阻止民众和外部世界建立连接。

汶川县人民法院的视频说， "翻墙实际上就是将自己送到敌人的围猎场，甘愿掉入敌人精心布置的违法陷阱、勾联陷阱、政治陷阱"。这是一种恐吓话语，它真正要说的意思是，"翻墙"实际上就是让自己和"敌人"建立连接，让洗脑教育的效果大打折扣。

中国外交部发言人华春莹2021年2月在一次新闻会上说，为什么外国人可以使用中国的通讯平台，而中国人就不可以使用推特和脸书呢，引发网民热议

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亚当·斯密的"辱华"设问

两百多年前，英国哲学家和经济学家亚当·斯密做过一个在今天看来颇为"辱华"的设问：假如大清帝国和无数中国人突然被地震吞没了，欧洲一个和中国没有特殊关系的人，听到这个消息感觉如何？亚当·斯密说，他会跟没事发生一样，照样工作、休息和娱乐。

澳大利亚哲学家彼得·辛格在他的著作《你能拯救的生命》中引用了这个设问，来说明慈善行为的远疏近亲。他说，2008年中国四川发生地震，造成7 万多人死亡，35 万人受伤，近 500 万人无家可归，电视新闻让他对遇难者家属感到同情，但是并没有因此而停止工作或者悲痛难眠。

他还举例说，2004 年海啸袭击了东南亚，造成 22 万人丧生，数百万人无家可归，美国民众为此捐款15.4 亿美元。然而，第二年美国本土遭受卡特里娜飓风袭击，造成约 1600 人死亡，美国民众给灾民的捐款达到65 亿美元。

尽管彼得·辛格认为，远疏近亲是人类进化过程中自然选择的结果，但是我也从这些例子中看到，两百多年来，世界已经发生了曾经难以想象的变化。假如亚当·斯密生活在今天，他一定不会做那样的假设--不仅仅因为担心被控"辱华"，更是因为不可能所有人都对地球另一侧的人道灾难无动于衷。事实上，2008年的四川地震，中国收到包括港澳台在内的境外捐助200多亿元人民币。美国民众为东南亚海啸灾难的捐款，虽然不到发生在本土的损失更小的飓风灾难捐款的四分之一，却是两百多年前难以企及的善行，创下了美国境外救灾捐助的历史记录。

这个变化中最关键的因素，就是整个世界建立起了连接，日益成为"地球村"。因为这个连接，灾难发生的消息可以瞬间传遍全球，慈善组织的运作也四通八达。

"面对一个在撒尿的人，我怎么也无法开枪"

连接不仅能迅速带来救助，也能消除仇恨。尽管培养仇恨的方式多种多样，但是其中非常重要的一点就是切断和"敌人"的连接。孙子说，"知己知彼，百战不殆"。但是，这说的是军事指挥家。古往今来，要让民众去仇恨陌生人，要让士兵去杀人，最好的办法就是把"敌人"描绘成异类和恶魔，也就是非人化。在资讯高度发达的今天，怎样才能做到这一点呢，大多数煽动仇恨的专制者都会阻碍信息的自由流通，建立互联网高墙，并惩罚翻墙者。

战争伦理研究者袁源举过一个例子，第一次世界大战期间，一位联军士兵留下了这样一则日记："虽然我已经习惯隔着战壕射击敌人，但今天在休战的间隙，我刚好看到敌人在撒尿，这种人所共通的最基本的生理需求好像一下子点醒了我，让我意识到敌人跟我一样。面对一个在撒尿的人，我怎么也无法开枪。"

尽管每一个人的良知唤醒方式和难易程度各不相同，但是我仍然相信，那些战死时"嘴里还衔着敌人的半块耳朵"的"最可爱的人"（中国人民志愿军战士），或者残忍地杀害妇女儿童的哈马斯恐怖分子，都经历了长时间信息封闭状态下的洗脑教育。

在一定程度上，"奉命翻墙"的胡锡进、华春莹等人也和"敌人"建立了连接，看到了敌人撒尿、吃饭、上班以及唱歌跳舞，他们并不真的仇恨"敌人"，甚至会爱上"敌人"，到"敌国"去购房置业，让老婆孩子去那边生活和工作。而不被允许"翻墙"的本国民众，则被他们煽动起来，会真的对没有建立任何连接也毫不了解的"敌人"产生深仇大恨，随时准备去充当炮灰。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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