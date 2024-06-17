长平观察：“美国企图刺激我们收复台湾，但我们不会上当”

据《金融时报》引述知情人士透露的信息报道，习近平在2023 年 4 月与欧盟委员会主席冯德莱恩会晤时表示，美国试图诱使中共攻打台湾，但他不会上钩。时事评论作家长平分析，习近平表示不会攻打台湾，台湾人要不要“上当”？

习近平资料照片 图像来源: Ludovic Marin/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）“美国企图刺激我们收复台湾，但我们不会上当。”网上流传的这句话可能不是习近平的原话，但是据《金融时报》6月15日引述知情人士透露的信息报道，他在2023 年 4 月与欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）会晤时，的确表达了这个意思。

英文报道的用语是美国试图刺激/诱骗（goad/trick）北京攻打/入侵（attack /invade）台湾，但习近平表示不会上钩（take the bait）。按照中共官方的宣传话语，他更有可能说“收复台湾”。但是，把“收复台湾”如此“神圣的统一大业”说成是美国的圈套，在这个语境中，又有明显的讽刺效果。

对照近年来中国战机频繁扰台并屡屡升级的现实，习近平看穿美国阴谋——总有刁邦想害朕——的这个智慧似乎有些让人惊讶。作为一个长期观察和思考中国政治的时评作者，我对此倒并不感到意外。

专制理性并不在乎“民族大业”和“领土神圣”

我曾经提出一个问题，假如中共当局只有两种选择：第一，实行普选民主，统一台湾；第二，继续一党专制，台湾独立。他们会作出怎样的选择呢？

答案是，他们会毫不犹豫地做出第二种选择。这是因为，专制者并不都是外界想象的那样疯狂，他们在做出决定时，因为事关（自己的而非人民的）身家性命，往往比人们猜想的更加谨慎。我称之为“专制理性”。如果说有什么可以相信习近平的话，那就是他和中共统治集团的“专制理性”。

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在台湾问题上，这种专制理性，并不真正在乎“民族大业”和“领土神圣”。专制者念兹在兹的事情，从来都是权位的得失。中共没有攻占台湾，主要有两大原因：一，实力不济，打不下来；二，为了应对国内和国际局势，中共自身对台政策发生变化。

赖清德宣誓就职之后，解放军进行了“联合利剑2024A”军事演习 图像来源: JADE GAO/AFP/Getty Images

在第一个原因中，其实力的判断中主要考虑美国因素。拜登总统多次明确有表示台湾遇袭，美国不会袖手旁观，几乎要把美国对台政策的“战略模糊”（strategic ambiguity）“模糊”成“战略清晰”（strategic clarity）了，尽管每次都被白宫发言人重新纠正为“战略模糊”。在这种情况下，中共不会为了他们心目中根本没有的“民族大业”冒攻打台湾的风险。

早在十多年前，我在访问台湾出席一些座谈会回答问题时，就公开表达过自己的判断，并且后来多次在文章中予以分析：在胡锦涛任期之内，中共断然不会攻打台湾；在习近平上台后的十到十五年之内，可能性也非常小。这并不是因为我有什么内幕消息，而是因为我知道当时中共军队如何外强中干，而且腐败透顶；我还知道，要在以独生子女家庭为主的中国社会动员战争谈何容易？

胡锦涛的政治抱负不过是当好管家，顺利交班。习近平掌权以后，政局的确发生了很大的变化。他比前任有了更大的政治野心，以反腐为名改造军队，大幅增加国防预算，升级军事装备。与此同时，放开二胎甚至三胎政策，加强爱国主义教育，准备更多的炮灰。

但是这些方面都不能一蹴而就，甚至不会一帆风顺。西方军事专家曾经判断说，中国海军正不断壮大，或许在十或十五年间，中国更有能力不顾美国的干预而对台湾采取军事行动。

“不会掉进别人为我们准备的陷阱”

在我看来，理解中共对台政策更重要的一点是，北京有自己的议程，而不是被台湾政党或政客牵着鼻子走。我曾经说，无论是马英九如何“低三下四”，或者蔡英文如何“一意孤行”，都不可能成为中共决定攻打台湾的理由。中共是否攻打台湾，何时攻打，决定因素只有一个，那就是它能不能。能攻打的时候，台湾人人都是马英九，那也无济于事；反之亦然。

现在我要补充一点——在这一点上，我将几乎重复习近平的表态——无论美国或者其他国家如何“刺激”或“诱惑”，中共也不会“上当”或者“上钩”。不会“上当”或者“上钩”的意思是，不会忘乎所以，不知道自己几斤几两，贸然发动战争，从而损害自己的政权利益。直到有一天，他们——在现实政治而不是“民族大义”的意义上——判断这样的行动明显利大于弊。比如中共军队已经足够强大，或者确定知道美国政府会撒手不管。

根据《金融时报》的报道，一些中国学者和退役军官也认为，华盛顿正试图通过向台湾提供武器和推行其他措施来刺激中国进行军事对抗。今年 1 月，中国前驻华盛顿大使崔天凯在亚洲协会发言时说，中国“不会掉进别人为我们准备的陷阱”。

在如此重大的问题上，崔天凯显然没有多少自由发挥的空间。报道也称，习近平对本国官员发出过类似的警告。

那么中共所谓的“美国陷阱”是指什么呢？往小里说，可能是诱使中共陷入战争泥沼，中断了“东升西降”的历史进程，美国可以稳坐世界老大的交椅；往大里说，就跟当年搞垮苏共一样，美国可能一鼓作气，摧毁中共政权，再次终结“冷战”，让民主潮流浩浩汤汤，奔向人类的光明未来。

除了习近平之外，恐怕没有人相信当今美国政府会有如此雄才大略。但是，从专制者常有的偏执狂（paranoia，台湾又译妄想狂）人格来看，中共如此高抬美国也在情理之中。

接下来可能就需要台湾社会各界来共同答题了：第一，习近平表示不会攻打台湾，台湾人要不要“上当”？这一次，（如同马英九留下的惊世名言）“就两岸关系而言，必须相信习近平”吗？第二，如果相信习近平，假如台湾人拥有三年和平，应该怎样度过？十三年呢？三十年呢？

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作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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