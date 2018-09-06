长平观察：美国代价在闹 中国代价在笑

（德国之声中文网）迄今为止，大多数关于中美贸易战的讨论中，对于中方的假设前提都是错误的。人们关心中美双方谁能赢得这场战争，却没有细究赢什么；人们猜想习近平和特朗普谁的决心更大，却没有人深思他们各自决心干什么。

自始至终，双方的目标和手段，或者说战略和战术，都不像诸多讨论中笼统而含混地假定的那么一致。相对来说，特朗普一方要透明得多。尽管他一再吹嘘自己的谈判技巧，但是他毕竟身处民主制度之中，不得不面对媒体批评，回应选民担忧，自己也每天发推。他在这场贸易战中的目标路人皆知，那就是要从中国"拿回"更多利益，打造最好的经济政绩，短期赢得选民认可，长期留下历史"丰碑"。

玩不过金正恩，玩得过习近平吗？

人们似乎忘了，特朗普想要打造的另外一座历史"丰碑"--随着他和金正恩称兄道弟，美国和朝鲜一笑泯恩仇，朝鲜半岛实现去核化永久和平--几乎已经成为笑话。金正恩在国际政治舞台上走了一圈秀之后，缓解了迫在眉睫的制裁危机之后，朝鲜又开始发射导弹，朝核问题又回到原点。

尽管央视评论得慷慨激昂--"谈，大门敞开；打，奉陪到底。经历了5000多年风风雨雨的中华民族，什么样的阵势没见过？"--让很多人想到了朝鲜的电视播音员；尽管金正恩和特朗普见面之前都会到北京密取"锦囊妙计"，"特金会"也让中朝两国会消除紧张关系，友谊更加坚固，但是贸易战的讨论者们大概仍然会认为二者之间并没有什么关系。一个经济强盛，一个饥民遍地；一个全球贸易，一个与世隔绝。

我从一开始就有不同的看法。在上一篇讨论河内"特金会"的文章中，我直接说到了中美贸易战--

很多人只看到特朗普在贸易战中"修理"中国，让中国政府难堪，却没有看到这并非特朗普政府的单方面选择，而是中国发展模式必然对国际秩序带来威胁、国际社会必然要做出回应的结果--在这种"必然"之中，特朗普对中国并非最苛责的态度。他并没有逼迫中国做出任何政治上的变革--尽管他的内阁中很多人都认识到这才是问题的实质--而只是要求中国政府在经济上做出让步。事实上，就算中国政府全部满足他提出的关税要求，也不会大规模地改变现有贸易结构，也不会大幅度地减弱中国模式对国际秩序的威胁。

适逢其时，中共趁机"斗出一片新天地"

在政治方面，朝鲜是一个微缩版和极化版的中国。二者有一个完全一样的目标，那就是不惜一切代价保住现政权。

如果特朗普明白这一点，他就会为自己自鸣得意的"谈判技巧"感到害臊。央视评论以为说得非常明确：中共政权--以"5000年中华民族"之名--什么样的风雨没有经历，什么样的阵势没见过？60年前，"大跃进"饿死几千万人；50年前，"文革"斗死几百万人；30年前，"六四"直接把坦克开到天安门广场屠杀抗议学生--这些政治灾难都同时伴随着经济崩溃。相比之下，中美贸易战实在是小菜一碟。

我并不是要说，贸易战对中国经济没有影响；也不是要说，中国经济下滑对中共政权没有威胁。毫无疑问，特朗普的挑战，对于习近平统治团队来说，是一种巨大的麻烦。

但是，在以下关键问题上，习近平团队比任何人都更加明白--

第一， 经济发展自有周期，即便没有中美贸易战，中国经济也会进入调整期。对于以经济高速发展作为执政合法性的后邓小平时代的中共，贸易战来得适逢其时，正好充当替罪羊。

第二， 对于维护中共统治，以及习近平本人要实现长期掌权而言，市场并非越开放越好。"国进民退"显然对经济发展不利，但是对于统治者控制社会有利，因此是一个早已经开始的政治进程。

第三， 中美贸易战所涉关税占中国财政收入的比例，几乎可以忽略不计。它对整体经济的连带冲击，尤其对所涉企业的影响，当然是悲剧性的。但是，且不说在这种错综复杂的全球化时代，这些代价会有多少是由美国企业和美国公民来买单，仅以中共政权稳定的目标来计算，习近平这个有些文意不同的"自信"宣言并非没有道理："狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海；经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！"

第四， 近年来西方社会全面反思后冷战时代的中国政策，阻击中共大肆渗透西方社会已经成为共识。从这个意义上说，特朗普把战场设在而且仅限于贸易领域，对中共来说无异于福音。假如贸易战很快结束，无论是共和党还是民主党，也无论是美国还是欧洲，并不会因此就和中国风平浪静。法治、人权、新闻自由、网络管制、新疆集中营、藏人自焚……中共有待清算的罪恶可谓罄竹难书，西方政坛也一定会不断地设置焦点话题。相对其他方面而言，贸易战大概是中共最乐见的"惩罚"。

第五， 因此，未必像评论者们不假思索地假设的前提那样，中美双方都在真诚地寻求尽快结束战争的方案。和朝鲜的核危机一样，谈判，食言；再谈判，再食言……这本身就是一种策略。当然，和金正恩一样，习近平也在冒险。但是，从整体上说，这对中共来说是一种刺激而又安全的游戏。正如央视评论所言："中国必将坚定信心、迎难而上，化危为机，斗出一片新天地。"

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中共"不惜一切代价"，"代价"们欢欣鼓舞

第六，和朝鲜的金家王朝一样，习近平的"中国梦"需要民族主义，需要一个"美帝国主义"。美国国务院政策规划主任斯金纳（Kiron Skinner）新近在智库新美国主办的"未来安全论坛"上谈到美中较量时说："这是第一次我们将面临一个强大的竞争对手不是高加索人种(Caucasian)。"这正好给中共喂料，习近平不会错过机会，在"亚洲文明对话大会"开幕讲话中接过话题说："认为自己的人种和文明高人一等，执意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上是灾难性的！"不用说，这成为中国媒体的亮点，也是中美贸易战的一个注脚。

这个道理，人民花了七十年时间才想明白。不久前，一个段子在中国社交媒体流传：晚上吃饭时，一个半生不熟的朋友跟我说，美国太不是东西了，跟我们打贸易战。"我们不惜一切代价，也要打赢贸易战"。我心想，你也不照镜子看看自己，你是那个"我们"吗？其实你就是那个"代价"。

不惜一切代价抗美援朝，不惜一切代价大炼钢铁，不惜一切代价把无产阶级文化大革命进行到底，不惜一切代价镇压六四运动，不惜一切代价打赢中美贸易战，不惜一切代价援助非洲……你以为那个代价是什么呢？正如一首《天朝屁民歌》唱道："维稳的费，屁民的税。花你的钱，判你的罪"。

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第七， 尤其重要的是，跟特朗普相比，习近平有足够的"代价"可以支付。习近平可以宣布"不惜一切代价"，而且可以让"代价"们（被牺牲利益的民众）欢欣鼓舞，而特朗普只能一再解释打赢战争的代价很小，还会补贴付出代价的美国农民。更不用说，反对党、媒体和公民一直没有停止批评总统。

当媒体以"两国百姓都叫苦连天"作为标题的时候，却没有点明的是：中国百姓叫苦之后更加痛恨"华盛顿"，美国百姓叫苦之后也更加痛恨"华盛顿"。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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