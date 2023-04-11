 长平观察：纵有"千问"，终归"一言" | 评论分析 | DW | 13.04.2023

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评论分析

长平观察：纵有"千问"，终归"一言"

中国国信办发布《生成式人工智能服务管理办法》草案。人工智能如何姓党？时评作家长平认为，中国人工智能纵有"千问"，终归"一言"--努力争当绞刑架上那些完美的绳索。

紧跟ChatGPT热潮，百度推出聊天机器人文心一言

紧跟ChatGPT热潮，百度推出聊天机器人"文心一言"

（德国之声中文网）列宁曾经说过一句很有名的话："当资本家们面临绞刑的时候，他们会互相争夺绳子的合同。"苏联的衰落及解体让这句话充满了自嘲的意味：人家绞索都还没有造好呢，你怎么就自己上吊自尽了呢？邓小平比毛泽东和斯大林聪明的地方在于，要让资本家竞争绞索合同，你得先提供市场。于是，他发明了"市场列宁主义"（Market-Leninism）。

市场列宁主义的意思不仅包括"要有市场，但党管市场"，而且包括"党管市场"的方式不是法治主义，而是以专制主义的国家暴力作为底色。这成为中国特色社会主义市场经济的核心价值。习近平并没有改变邓小平的道路，而是在后一方面有些"飙车"动作，动摇了"市场"和"列宁"之间的平衡。尽管如此，至少到现在，资本家仍然在争先恐后地"互相争夺绳子的合同"。中国互联网市场二三十年来的发展，就是一个典型的例子。

阿里巴巴推出“通义千问”

阿里巴巴推出“通义千问”

最新的消息是"人工智能也要姓党"：中国国家互联网信息办公室4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法》草案以征求公众意见（人所共知"征求公众意见"的结果一定是公众不仅没有意见，而且举双手赞成）。该草案拟要求AI生成的内容"体现社会主义核心价值观"，企业还须向国家网信部门上报算法。"若有不符合该法案要求的生成内容，应加以过滤，并在3个月内优化模型，以防再次生成"。这些要求包括"不得含有颠覆国家政权、推翻社会主义制度，煽动分裂国家、破坏国家统一……以及可能扰乱经济秩序和社会秩序的内容"。

跟每一次中共大动作规训互联网一样，这个草案也成为舆论关注的焦点。有网民感慨："还没开始，就结束了"；"一边控制思想，一边要求创新驱动发展"；"基本宣布这个领域死亡了"。

2016年习近平在人民日报社视察时说媒体要“姓党”

2016年习近平在人民日报社视察时说媒体要“姓党”

"新时代中国特色社会主义AI果冻"

如果你有所留意，就会发现舆论对"党管互联网"的反应呈现一个阶梯型的变化：互联网刚刚出现的时候，人们普遍认为它带来的信息自由流动必然导致专制政权的消亡；等到中共召开"世界互联网大会"或者宣称要"加快推动区块链技术和产业创新发展"的时候，大家感觉是一个笑话；一直到新疆"再教育营"和随后的"动态清零"防疫政策的出现，全世界才看到以大数据为基础的"数字极权主义"的可怕；到了"人工智能也要姓党"的话题，几乎听不到"新技术推翻专制"这样的话语了，更多的担忧集中在两个方面：国内舆论焦虑人工智能的"智商"，西方舆论讨论人工智能如何帮助中共巩固政权并祸及全球。

人类进入新世纪的时候，美国总统克林顿曾经讽刺中共打击互联网"有点像把果冻钉在墙上"。我曾经分析了中共怎样让克林顿这句话打脸，发明了"中国特色的社会主义果冻"。其办法并不复杂，不过是简单实践了列宁的预言，直接向跨国公司下单：请为我们制造一种能够钉在墙上的果冻。然后发动宣传机器，宣称这种有点塑胶味道的果冻才是中国人最喜欢吃的果冻，必须成为国际标准之一。（参见《长平观察：党管区块链不只是笑话》

"中国特色的社会主义果冻"仍在茁壮成长，到今天它已经成为会聊天、会画画的"习近平新时代中国特色社会主义AI果冻"--不过，假如你不知趣问它"如何洗净瓶子"，它会很客气但很坚决地让你"换个问题试试吧"。

马云曾说：支付宝可以随时上交国家

马云曾说："支付宝可以随时上交国家"

纵有"千问"，终归"一言"

 习近平之所以能够强化列宁主义，是因为他发现国内已经有足够"争夺绳子合同"的资本家，而且他们身边围绕着大批跨国资本家。在这一轮竞争中，最先站上舞台的是百度公司。紧跟ChatGPT热潮，它推出聊天机器人"文心一言"（英文名为Ernie Bot），结果"聊"出了它与竞争对手之间存在的巨大差距。"文心一言"所面临的管制困境和数据库残缺，不正是它自己多年奋斗的结果吗？

"文心一言"尬聊首秀导致百度的股价暴跌了10%。不过，来自花旗银行、美国银行的分析师给予了正面评价，股价很快回升。由此可见，在互联网行业参与"争夺绳子合同"的资本家，并非只有互联网企业。

就在中国国信办发布"人工智能也要姓党"草案的当日（4月11日），阿里巴巴集团宣布正式推出大语言模型"通义千问"，称"未来所有软件都值得接入大模型升级改造"。据称，目前，已经有包括吉利汽车、奇瑞新能源、波司登、掌阅科技等多家中国知名企业表示，将与阿里云在大模型相关场景展开技术合作的探索。

不知道他们是否还记得自己的创始人马云先生，他曾称赞"中国政府很了不起"，"管制很有水平"，"支付宝可以随时上交国家"--他指的就是可以让包括自己在内的任何人随时被"专政"的市场列宁主义。

可以想见，无论是"文心一言"还是"通义千问"，它们在中国既无"文心"，也不"通义"；纵有"千问"，终归"一言"--努力争当绞刑架上那些完美的绳索。

 

 作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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