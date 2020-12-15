 长平观察：紫荆党难逃“十六字方针”命运 | 评论分析 | DW | 19.12.2020

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评论分析

长平观察：紫荆党难逃“十六字方针”命运

“新香港人”创建的紫荆党被认为是浮出水面的中共地下组织。时评人长平指出，中共的历史告诉我们，地下党“转正”并没有那么容易。

Hongkong Pro-Chinesische Demonstranten feiern das neue Sicherheitsgestz

(德国之声中文网) 在《国安法》带来的香港政治严冬中，新政党"紫荆党"浮出水面，拟参选明年立法会换届选举，更号称将招募25万港人为党员，引发舆论关注。显然，它并非是傲然于霜雪的寒梅，而是霜雪本身的一部分。

创党人之一黄秋智接受媒体采访时强调该政党是"一班热爱香港、无分背景、尊重一国两制、捍自由民主法治的人"创立。另一位创党人李山去年曾撰文强调新政党必须是一国两制的"坚定维护者"，"旗帜鲜明地支援港人治港、高度自治"。据报道，紫荆党核心政治主张是"为全体香港人争取下一个五十年不变，追求百年'一国两制'"。

如果说"一国两制"如今在很多香港人心中成为恐怖故事，那么"五十年不变"就是一个诡异的咒语--假如目前的状况算是"不变"，算是"港人治港、高度自治"，那么人们真的希望它持续到五十年甚至一百年吗？不希望的话，可能就涉嫌危害国家安全了。紫荆党要又要"爱国爱港"又要"捍自由民主法治"，从何说起？

DW.COM

由「新香港人」成立的新政党「紫荆党」，雄心勃勃号称要招收25万党员，引起各方臆测。有意见认为是中共“地下党员”浮出水面，也有论者指这代表北京加速对香港的换血，连传统建制派的地位也受到威胁。

有评论指出，中共不会再顾及西方对中共国内政策的反应。因此，香港人对中共的对港政策，不要再抱任何不切实际的幻想，应该优先选择离开。

美国国务卿蓬佩奥警告商界领袖，美国将视香港如中国其他城市。香港特首林郑月娥则跳出来辩称香港全球贸易和金融中心的地位不会改变。

从三位创党人的身份背景来看，他们恐怕连认真对待自己所建政党的宗旨的资格都没有。李山身兼全国政协，另一位创党人陈健文则是内蒙古自治区政协港区召集人。甚至有传言说，该党可能就是由中央或中联办组建。因此有舆论认为，这意味着中共经营了几十年的地下特务系统"地面化"。

有人收十细软准备背井离乡，有人忙着在新社会中抢占位置，此情此景让人想到七十年前的中国大陆。不过，中共的历史告诉我们，地下党"转正"并没有那么容易。

对待地下党组织，中共有着名的两个"十六字方针"。第一个，在中共建政前，毛泽东曾亲自下达指示，进行斗争的方针是："隐蔽精干，长期埋伏，积蓄力量，以待时机。"

第二个"十六字方针"，则是在1949年中共"解放中国"之后，南京市委请示对地下党的处理，中央回电指示的方针："降级安排，控制使用，就地消化，逐步淘汰。"

首先感受到被"降级安排、控制使用"的寒意的并非正在春风得意的紫荆党，而是"积蓄力量、以待时机"帮助中央在香港实施《国安法》，如今遭到北京换血威胁的连传统建制派。

在前述文章中，李山借选举失利对建制派发起了批判："从本质上讲，这是一些建制派政党长期脱离香港社会和民众，未能把广大香港市民'对美好生活的向往'作为本党的奋斗目标，未能实事求是地提出社会大多数人支援拥护的政策纲领，未能灵活机动地进行政治博弈所导致的必然结果。"

对了解中共党内斗争历史的人来说，"脱离群众"是一个耳熟能详的批判武器。正如有分析者指出，即使目前在香港势力最强大的建制派政党--民主建港联盟，在中共眼中也带有地方主义色彩，不是根正苗红的自己人。"控制使用"、"逐步淘汰"是必然的结果。

作为长期"隐蔽"的"精干"，紫荆党"积蓄力量、以待时机"完成对建制派的边缘化之后，自己也难逃"十六字方针"写就的命运。

如果紫荆党不是地下党组织，而是积极参与在中共中央领导下的"新香港"建设的社会力量，则让人想到1949年前后的政治协商会议，那些或者投机或真诚在中共鞍前马后忙碌的"多党合作"政党及其头面人物，后来的命运如何了呢？七十年来，政协连个法律意义上的橡皮图章都没有混上。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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