长平观察：紫荆党难逃“十六字方针”命运

(德国之声中文网) 在《国安法》带来的香港政治严冬中，新政党"紫荆党"浮出水面，拟参选明年立法会换届选举，更号称将招募25万港人为党员，引发舆论关注。显然，它并非是傲然于霜雪的寒梅，而是霜雪本身的一部分。

创党人之一黄秋智接受媒体采访时强调该政党是"一班热爱香港、无分背景、尊重一国两制、捍自由民主法治的人"创立。另一位创党人李山去年曾撰文强调新政党必须是一国两制的"坚定维护者"，"旗帜鲜明地支援港人治港、高度自治"。据报道，紫荆党核心政治主张是"为全体香港人争取下一个五十年不变，追求百年'一国两制'"。

如果说"一国两制"如今在很多香港人心中成为恐怖故事，那么"五十年不变"就是一个诡异的咒语--假如目前的状况算是"不变"，算是"港人治港、高度自治"，那么人们真的希望它持续到五十年甚至一百年吗？不希望的话，可能就涉嫌危害国家安全了。紫荆党要又要"爱国爱港"又要"捍自由民主法治"，从何说起？

从三位创党人的身份背景来看，他们恐怕连认真对待自己所建政党的宗旨的资格都没有。李山身兼全国政协，另一位创党人陈健文则是内蒙古自治区政协港区召集人。甚至有传言说，该党可能就是由中央或中联办组建。因此有舆论认为，这意味着中共经营了几十年的地下特务系统"地面化"。

有人收十细软准备背井离乡，有人忙着在新社会中抢占位置，此情此景让人想到七十年前的中国大陆。不过，中共的历史告诉我们，地下党"转正"并没有那么容易。

对待地下党组织，中共有着名的两个"十六字方针"。第一个，在中共建政前，毛泽东曾亲自下达指示，进行斗争的方针是："隐蔽精干，长期埋伏，积蓄力量，以待时机。"

第二个"十六字方针"，则是在1949年中共"解放中国"之后，南京市委请示对地下党的处理，中央回电指示的方针："降级安排，控制使用，就地消化，逐步淘汰。"

首先感受到被"降级安排、控制使用"的寒意的并非正在春风得意的紫荆党，而是"积蓄力量、以待时机"帮助中央在香港实施《国安法》，如今遭到北京换血威胁的连传统建制派。

在前述文章中，李山借选举失利对建制派发起了批判："从本质上讲，这是一些建制派政党长期脱离香港社会和民众，未能把广大香港市民'对美好生活的向往'作为本党的奋斗目标，未能实事求是地提出社会大多数人支援拥护的政策纲领，未能灵活机动地进行政治博弈所导致的必然结果。"

对了解中共党内斗争历史的人来说，"脱离群众"是一个耳熟能详的批判武器。正如有分析者指出，即使目前在香港势力最强大的建制派政党--民主建港联盟，在中共眼中也带有地方主义色彩，不是根正苗红的自己人。"控制使用"、"逐步淘汰"是必然的结果。

作为长期"隐蔽"的"精干"，紫荆党"积蓄力量、以待时机"完成对建制派的边缘化之后，自己也难逃"十六字方针"写就的命运。

如果紫荆党不是地下党组织，而是积极参与在中共中央领导下的"新香港"建设的社会力量，则让人想到1949年前后的政治协商会议，那些或者投机或真诚在中共鞍前马后忙碌的"多党合作"政党及其头面人物，后来的命运如何了呢？七十年来，政协连个法律意义上的橡皮图章都没有混上。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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