长平观察：真相比平反更重要

（德国之声中文网）"一个健康的社会不应该只有一种声音。"一年前，李文亮医生刚刚去世，他留下的这句话遍地回荡，当局倍感压力。一年后，这句话依然激励人心，但是当局早已经成功控制了局面。其中的手段，李文亮医生生前已经预言，那就是在这句广为传播名言之前，他说的另外一句话：让大家知道真相比自己的平反更重要。

这个预言即是：当局将用平反掩盖真相，从而堵住人们的嘴巴，维持"一个极权社会只要一种声音"。

李文亮医生去世一周年祭日，有网民公布了他的墓碑的具体位置。随后，另有网民前往祭奠，不仅被要求手机与手袋不能带进陵园，而且发现陵园门口的烈士名录中，右下角的烈士二区，李文亮医生的墓碑就在其间，但是他的名字被遮蔽了。

从体制内的角度看，李文亮医生已经得到了"平反"：他去世之后，国家监察委员会决定派出调查组赴武汉市调查。去年 3月19日，武汉市公安局在微博发布情况通报，决定撤销对李文亮医生的训诫书，并就此错误向当事人家属郑重道歉，对相关责任人进行了处理。

中共当局的"平反"是一个争议话题。例如，"平反六四"一直是香港支联会组织维园纪念烛光晚会的口号，但是在2003年前后遭到香港年轻人的强烈抵制。他们认为，要求当局平反，意味着承认其统治的合法性。屠杀者没有资格高高在上给受害者"平反"，而是应该作为被告站在审判席上。

这种说法是正确的。与此同时，我们也应该看到，在中国的现实政治中，呼吁平反也等于要求停止对本人及亲属的直接迫害。"文革"之后，那些得到平反的"右派"分子，公开的羞辱和践踏停止了，很多人还恢复了工作，甚至一夜之间从"牛棚"跃入高位。

其代价也是巨大的，那就是受害人不要追究过往，甚至要对施害当局感恩戴德。无论对个人还是历史，都未能实现正义。

被平反的李文亮及其亲属也是如此。他被撤销了"训诫书"，安葬进烈士陵园；他的亲人们得到了现金补偿，同时被要求噤声。在李文亮忌日前夕，BBC记者致电其父，对方表示他和家人目前都好，之后便匆匆挂断电话。而李文亮的妻子付雪洁也表示"不方便接受采访"。

跟很多历史灾难的受害者一样，他们被"平反"的同时，本人或者家属也被"维稳"。不仅如此，在官方表彰叙事中，李文亮医生的功劳不在"吹哨"，以及对"训诫"的反抗，而是奋战在抗疫第一线的共产党员。

于是，全社会不仅只有一种声音，而且一定是"正确的人类集体记忆"。

李文亮医生在生命的最后时光，未必对诸般历史有过深入的思考，但是他凭着朴实的思想说出了实现正义的必经之路：只有真相可以被了解，才能确保健康的社会不能只有一种声音。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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