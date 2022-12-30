长平观察：疫情统计——反抗与救赎

（德国之声中文网）据说在新冠疫情期间，法国作家加缪的小说《鼠疫》在中国再次畅销，很多人从阅读中获得“慰藉”。我不知道读者中是否有政府官员，以及他们从中获得了怎样的“慰藉”。但是如果有，他们应该留意到，加缪笔下的“抗疫英雄”是一位叫格朗的政府小职员，他写道：

“是的，如果说人们总要为自己树立他们称之为英雄的榜样和楷模加以效法，如果说这个故事必须有这么一位楷模，笔者树立的正是这位名不见经传的、虚怀若谷的英雄……”，他“是推动卫生防疫工作的真正代表”。

格朗的抗疫事迹，就是坚持不懈地做好疫情统计工作。“每天晚上，他都耐心地把卡片整理清楚，用曲线标出来，并不慌不忙地把情况尽量介绍准确”。

统计数字是《鼠疫》中贯穿全书的重要叙事线索之一：4月16日发现1只死老鼠，4月17日3只……4月25日6231只；每日死亡人数：1人、2人、20人、40人、124人……

“我认为他们落后了”

任何来自中国非官方的信息都显示，中国各地感染人数激增，医院人满为患，殡仪馆排起长队。能让新逝的亲人及早入土为安，成为很多中国家庭的新年愿望。而代表官方的中国疾控中心1月1日公布，过去一日仅仅新增5102例本土新冠确诊病例，新增1例本土死亡病例。

在此之前，山东青岛一位卫生官员公布，青岛目每日新增感染量为49万人-53万人；浙江一位卫生官员透露，浙江省每日新增感染人数已突破100万例；两地感染人数都还在递增。

有迹象表明，地方政府相对真实的数据发布遭到阻止甚至删除。

多家国际研究机构预测都显示，在中国防疫政策突然转弯、毫无准备地开放之后的几个月内，新冠感染导致的死亡人数可能超过100万。也有中国专家估算，上海居民的新冠病毒感染率超过70%，北京居民的感染率达到80%。

作为国家权威机构的中国疾控中心，发布上述官方数字，不仅仅侮辱正常人的智商，剥夺病逝者的尊严，嘲讽幸存者的痛苦，自动丧失了领导防疫工作的资格，而且人为破坏数据，制造了荒谬与混乱，是妨碍全球防疫工作的犯罪行为。

现代民族国家和专制政权结合的主权机制，让“彼窃钩者诛，窃国者为诸侯”的现象变得更加严重。以国家公权力蓄意地系统性破坏全球防疫工作，没有人称之为犯罪行为。国际卫生条例要求各国交流有关持续爆发的信息，但这些规则无法强制执行。世卫组织紧急事务负责人瑞安（Mike Ryan）只能小心翼翼地说：“我不想说中国主动不告诉我们正在发生的事情。我认为他们落后了。”

中国政府对世卫组织官员的小心翼翼并不买账。中国外交部发言人毛宁在周五（1月6日）的记者例会上重复道：“疫情发生以来，中国主管部门一直依法、及时、公开、透明地向国际社会发布疫情信息。“

“疫苗不只是无效的，关押也不只是3年”

新年第一天，中国驻法国大使馆发布了《中国抗疫成果不容抹黑篡改》一文，反驳了“法媒涉中国疫情防控谬论”，其中之一就是“中国疫情数据失真”。

显然，在中国驻法国大使馆看来，中国疾控中心一日“新增5102例本土新冠确诊病例，新增1例本土死亡病例”的信息完全准确。

此文列举的法国媒体的另外几点“谬论”是：中国疫情失控、中国疫苗无效、中国关押民众三年、动态清零政策失败。

中国官媒在国内社交媒体平台转发了这篇理直气壮的反驳文章之后，迅速成为又一个网络舆论的“大型翻车现场”，官方不得不启动审查机制控制评论。

有网民认为：总结的很到位，这也是国内民众想归纳的。还有网民讽刺说：一派胡言，疫苗不只是无效的，关押也不只是3年。

很多民众都相信中国国产疫苗不仅有效性低于西方疫苗，而且还会带来严重的副作用，其中包含了很多谣言。但是，很难想象满口谎言的官方机构怎样去辟谣，才能说服民众相信他们。这也是在三年防疫中中国民众疫苗三针完全接种率低，以及很多老年人拒绝打疫苗的重要原因。

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政府小职员格朗的反抗

尽管都发生在巴黎，我当然不会认为中国“战狼”外交官可以和“透彻认真地阐明了当代人的良心所面临的问题”（诺贝尔文学奖评语）的法国作家加缪相提并论。但是，这篇粗鄙的战狼檄文的确让我再次想到了加缪呕心沥血写出的这部伟大作品。

加缪认为，反抗是我们在荒谬世界中自我救赎的唯一途径。他写道：“反抗将其自身的价值赋予生命。它延展在生存的完整始末，恢复了生存的伟大。”《鼠疫》的主题就是反抗，包括对平庸的日常生活的反抗，对企图撒谎掩盖真相的官僚体制的反抗，以及对纳粹占领的反抗。

坚持做好疫情统计工作，就默默无闻的政府小职员格朗的反抗手段。

我相信，在当下的中国，有无数的格朗正在以同样的手段进行反抗。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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