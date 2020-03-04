长平观察：用火星文写给习近平的感恩信

（德国之声中文网）疫情相对平稳、安全得到保障之后，3月10日，习近平终于飞往武汉向市民道歉--可惜并非如此。尽管有各种证据表明，正是他本人"亲自指挥"延误了新冠病毒疫情的防治，随后又以"不惜一切代价"的模式严加管制，导致千万家庭生离死别，社会经济严重破坏，但是他不是来道歉的，而是以视察工作为名来收获感恩的。

就在他到达武汉三天之前，3月6日，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林部署，要在全市广大市民中深入开展感恩教育，"感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量"。他说，"武汉人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民。"

尽管武汉人民也曾在危重病房里被引导唱起了党的颂歌，但是这一次他们真的是英雄的人民，通过被严格控制的社交媒体进行抗争，铺天盖地发出拒绝感恩、要求道歉的呼声。而在头一天，3月5日，中国国务院副总理孙春兰视察武汉市一个居民区，楼上住户纷纷大喊"假的，全部是假的"。这些喊声在全中国的社交网络激起巨大的回响。

皇帝有点儿发抖，因为他似乎觉得老百姓所讲的话是对的。不过他心里却这样想："我必须把这大典举行完毕。"--安徒生一百多年前写的童话，和今天的中国现实无缝对接。习近平依然来到武汉，各种表演也照样进行。不同的是，中国官员比安徒生更有想象力，在习近平经过的街区"维稳到户"，每家每户派驻至少两名警察或者其他看管人员，等于大规模实施软禁。

这真是"不惜一切代价"，"集中力量办大事"的典范。然而，人民不甘心做被"办"掉的"代价"。

"老子到处说！"

假如这些被软禁在家的武汉市民能刷手机的话，他们会看到全国网民以一种特别的方式对他们表达声援。这一天，《人物》杂志发表的一篇访谈在网上疯传。文章讲述，武汉市中心医院急诊科主任艾芬于2019年12月30日拿到一份不明肺炎病人的病毒检测报告，她用红色圈出"SARS冠状病毒"字样，发给大学同学。这份报告迅速传遍了武汉的医生圈，转发这份报告的人就包括那8位被警方训诫的医生，李文亮是其中之一。艾芬说，她不是吹哨人，是那个"发哨子的人"。

"发哨人"艾芬她被医院纪委约谈，遭受了"前所未有的、严厉的斥责"，称她是作为专业人士在造谣。艾芬在接受采访时不仅重复强调李文亮医生的遗言，说"这个世界必须要有不同的声音"，而且掷地有声地宣告："早知道有今天，我管他批评不批评，老子到处说，是不是？"

"老子到处说！"如果你了解当地方言，就会明白这句话对当局滥用权力威胁民众的不屑、决绝和无所畏惧。

这篇文章就是--"人的子哨发：章文删被《物人》"--你没有看错，这是文字倒置的句子。这篇名为《发哨子的人》发表之后，立即遭到全网封杀。这时候，习近平正在武汉对"民众"亲切问候。而真正的民众，却在为微弱的发声而抗争。《发哨子的人》迅速变成了十几种语言的版本在网上传播，包括倒装文版、繁体版、拼音版、甲骨文版、满文版、藏文版、英文版、德文版、日文版、盲文版、火星文版、西夏文版、摩尔斯密码文版、图片版、音频版、天书版、乱码版等等，刷新了版本史记录，令人叹为观止。

这些抗争，就是民众为习近平访问武汉写下的感恩信。

不感恩，要维权

武汉市长王忠林正确的地方是，"感恩"是一种教育。有些人以为，患者的病被治好了，或者老百姓的日子越过越好，自然会对党和政府心怀感激。事实并非如此。人民对党和领袖感恩戴德最多的时期，是后来被中共自己称为"十年浩劫"的文革。今天的朝鲜，普通百姓见到最高领导人，也会激动得泪流满面。

作者长平

"吃水不忘挖井人，幸福不忘毛主席"，这是我的小学课本里的句子。"反右"运动迫害几十万人，人民在感谢毛主席；"大跃进"饿死几千万人，人民照样在感谢毛主席；"文革"把社会经济搞到崩溃边缘，人民也还在感谢毛主席；"六四"血腥屠杀，并不妨碍人民感谢邓小平；"豆腐渣"校舍导致几千名小学生在地震中丧生，人民仍然被教育要感谢党和政府。

这是专制政权老掉牙的一个洗脑教育。十一年前的2008年12月，四川地震灾区的学生们被组织起来过感恩节，我在《南方周末》的专栏中发表文章《强者多感恩，弱者多维权》，指出和西方感恩节寓意中强势的白人感谢弱势的印地安人相反，在中国几乎都是接受施舍的弱者被要求感谢施恩的强者，底层人民感恩上层权势集团，普通公民感谢党和政府。"印第安人的日子也越来越好过，他们会对白人感恩吗？不，他们更想记住不幸的历史。" 要求弱者对强者感恩，民众对政府感恩，很容易导致对他们的权利的剥夺。

发生公共危机之后，治病救人是政府的职责，接受免费救助是公民的权利。武汉人应该为由于政府延误而失去的亲人讨公道，要求政府退回所有的治疗费用，起诉包括最高领导人在内的玩忽职守的政府官员，让他们辞职谢罪并承担法律责任--当然，假如能够这样的话，他们在几十年前就已经做了。

因此，中国民众还在用火星文表达抗议。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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