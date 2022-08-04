 长平观察：王毅曾质疑习近平与普京结盟？ | 评论分析 | DW | 24.08.2022

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评论分析

长平观察：王毅曾质疑习近平与普京结盟？

《纽约时报》报道王毅曾在早期对习近平与普京的结盟表示过怀疑。时评人长平指出，王毅自八十年代初期进入外交部以来，让每一位“老板”都满意。

王毅从八十年代初期进入外交部，伺候过被外界认为路线方针和个人做派都大不相同的多个“老板”

王毅从八十年代初期进入外交部，伺候过被外界认为路线方针和个人做派都大不相同的多个“老板”

（德国之声中文网）新冠疫情爆发以后，习近平不再出国访问，却让中国外长王毅跑断腿。仅今年以来，王毅就已经出访了30多个国家。《纽约时报》本周就此发表了一篇报道，记者Jane Perlez写道：“王毅是他的老板、中国领导人习近平的全球野心的宣传者，他传递的信息是中国政府不会被任意摆布，尤其是被美国。”

不过，报道中的另外一个信息似乎更加引人注目：内部匿名人士透露，王毅曾在早期对习近平与普京的结盟表示过怀疑。尽管文章立即说，“王毅已变成了中俄轴心的坚定支持者”，很多人在社交媒体上放大这个信息，甚至称该报道引爆了一颗炸弹。

人们对这个信息的强调，源于对专制政权内部忠诚度的怀疑，以及对权力斗争的期待。王毅年轻时被认为谈吐优雅，风度翩翩，是“绅士外交”的代表；如今却口炮连连，粗鲁无礼，成为“战狼外交”的领导者。到底哪一个才是他真正的自己？曾经对他怀有好感的人们，都倾向于认为他自毁形象乃是万般无奈，委曲求全，他的内心一定对习近平充满了怨愤。

延申阅读：长平观察：华春莹的“餐馆”和苏州警察的“和服”

让每一任“老板”都满意

王毅从八十年代初期进入外交部，伺候过被外界认为路线方针和个人做派都大不相同的多个“老板”，一直被认为“工作表现优异”，据称创下外交部多项“最年轻纪录”，例如最年轻的副处长、最年轻的司长、最年轻的副部长。

据中国媒体报道，最为人们怀念的中共领导人之一胡耀邦，曾经在出访日本时对时任科员的王毅撰写的讲话稿赞赏有加。这成为他在仕途飞黄腾达的起点。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

另外一位也经常被人当作改革派代表怀念的中共领导人温家宝，似乎对王毅也颇为满意。报道说，2007年温家宝访问日本时，王毅陪同他在东京市内公园晨跑锻炼。

在被认为背离了“改革开放”路线的习近平时代，王毅则成为近年来任职时间最长的中国外长。

常常听见人们赞赏王毅的“专业能力”。不过，“专业能力”也有不同的解释。有人认为，它是指无论国内舆论怎样，都要在外交场合保持风度；又有人认为，它是指扮演不同的面孔，让每一任“老板”都满意。

了解了王毅始终“成绩优异”的外交履历，我们就会知道，他是否曾在早期对习近平与普京的结盟表示过怀疑并不重要。重要的是，他现在的表现让习近平满意。2017年，王毅在《学习时报》头版发表文章《在习近平总书记外交思想指引下开拓前进》，认为习近平外交思想是对过去300多年西方传统国际关系理论的创新和超越。

2019年，习近平提醒中国外交官要“发扬斗争精神”。随后，王毅在外交部建部70周年的庆祝活动上，高调重复了“斗争精神”的口号。

如何从“战狼”变回“绅士”？

我曾经说过，从“礼仪外交”到“粗鲁外交”，再到“战狼外交”，并不是因为中共外交人员和宣传机器变得愚蠢了，而是他们认为这样做更有利可图。

有人为中共从“绅士外交“转为”战狼外交”，是因为好好说话西方不听，胡说八道更引人注目。从表面上看，这种说法是成立的。但是，它忽略了说话的内容。无论是文质彬彬，还是凶相毕露，中国外交部发言人都是在为一个专制政权辩护和宣传，他们说的话充斥着谎言和谬论，都不会有人听。“战狼外交”受到关注，不是因为人们终于赞同了他们说的内容，而是惊讶有人竟然能这样说话。

“战狼外交”看似逞能，其实是西方国家的绥靖政策给中共让出了舞台。让王毅从“战狼”变回“绅士”，并不需要习近平的性格裂变，而是国际表演舞台的改变。例如，2020年7月，在美国连续推行与中国脱钩政策之后，王毅发表讲话称，建交40多年来，中美充分发挥互补优势，已经形成相互融合的利益共同体。“有人说，中美关系已回不到过去，但这并不意味着可以无视历史另起炉灶，更不意味着可以不顾实际强行脱钩。而是应当继往开来，与时俱进。”显然，与其说这是战狼出击，不如说是讨好与嗔怪。

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