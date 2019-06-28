长平观察：王全璋案，比你想象的更残忍

（德国之声中文网）李文足终于见到了王全璋--她的丈夫，一位正直勇敢的人权律师，自从在2015年"709"案件中"失踪"以后四年未能与家人见面的政治犯。仅仅长期剥夺与家属的会面权利这一条，就足以证明中国司法的荒唐与罪恶。但是，这里的罪恶永远比你想象的更多。

根据李文足友人透露的信息，在会见王全璋之前，她已作好充分的思想准备：跟其他被迫害的人权律师一样，王全璋显然遭受了足够多的身心折磨，他可能像李和平那样苍老，像李春富那样恐惧。但是，她没有想到，王全璋见到四年未见的妻子、儿子和姐姐，更多的表情却是冷漠和焦躁。

李文足和王全璋的姐姐王全秀分别通过网络发表了会见手记。李文足见到的丈夫，"像编好程序的呆滞的木头人"：

全璋的目光仿佛没有焦距，并没有与我四目相对。他目光空洞，不知道看向哪里…… 他的表情依然是呆滞的、麻木的。他看着我流泪，仿佛在看一个外人，而不是他四年未见的妻子。

王全秀见到的弟弟是这样的--

王全璋，脸庞黑瘦黑瘦，一个原来头脑敏锐的律师，竟然要照着稿子和我们说话！他见到我们目无表情，没有一点喜悦。四年了，他不想念他的老婆孩子吗？不想念他的感情深厚的同胞姐姐吗？

王全秀还透露：在她与李文足会见王全璋前三天，临沂监狱竟然避开她们，跟当地政府合作，偷偷开车将老父亲接到临沂监狱，会见了王全璋！老父亲和王全璋均未提及此次会面，显然被要求保密。

李文足和其他"709"家属坚持抗争四年，得到包括美国国务院、欧盟以及多个国际人权组织声援，德国总理默克尔会见在内的全球支持之后，才有了这次见面机会。显然，临沂监狱鬼鬼祟祟积极安排见面极不正常。

"不是你们想的那样！！"

王全秀写道：我说谁告诉你这是高血压啊，他一听就非常的烦躁，一个劲的强调他现在不吃药了。他好了。他什么都好！监狱很好，看守所很好！

李文足写道：……突然，全璋一下子焦躁起来，说话声音都高了八度："我很好！监狱对我很好！不是你们想的那样！！"

"不是你们想的那样！！"是的，比你们想象的更加残忍。

作为最早代理高度敏感的法轮功案件的人权律师之一，王全璋的正直、勇敢、热情和智慧人所共知。他曾多次和当局冲突，甚至被拘押，但都不曾屈服。他主张要"不断碰撞抗争"。他是"709" 系列案中拘押时间最长、家属和律师未能会面时间最长以及最后一位被审判的人，据称其原因是他拒绝配合当局"认罪"表演。

让这样一位律师成为一个冷漠、麻木、声称监狱很好、责怪妻子抗争的人，中国当局向全世界展示了自己的凶残。正如建政七十年来反复呈现的那样，他们不满足于消灭异议者的肉体，还要改造他们的灵魂。

罪恶之处不仅在于它发生了，而且在于它每天重复地发生。仅是近年以来，李波、桂敏海、王宇……都在当局的拘押和折磨之后，说出了 "我有罪"、"我很好"、"不需要你们关心"等言语，甚至威胁再关心就要放弃外国护照。当局并不真的以为谁会相信这些话，他们要让世人知道自己可以多么残忍和荒唐。

很多中国人对仁人志士的想象还停留在当年国民党对待共产党的画面中：共产党员遭受身心折磨，仍然坚贞不屈，走上刑场也要高呼政治口号。中共统治下的中国，绝对不会允许这样的事情发生。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 王全璋——“709案最后一人” 2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “709”系列案 “709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 锋锐律师事务所 中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 王宇“电视认罪” 女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 周世锋 “颠覆国家政权罪” 维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 江天勇被判两年监禁 中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 谢燕益 在监控下生活 北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案最重量刑 网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “他看上去老了20多岁” 去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 辩护人也受到牵连 被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案律师妻子集体剃发抗议 "709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。 作者: 德国之声 中文网



她也有权利决定如何为自己而抗争

同样侮辱人智商的配套表演是，"五毛"倾巢出动攻击抗争者：既然丈夫要求你放弃上访，专心带好孩子，那么你为什么还不肯闭嘴呢？你这到底是在救夫呢，还是为自己表演？你背后有多少外国势力在支持？

李文足当然知道，坐在监狱会客室的玻璃隔壁后面，被看守严密监控的王全璋，四年来遭受了多少非人折磨，毫无疑问被一再以家人的安全作为威胁。尤其是年幼的孩子，未能在他们的成长中尽到父职，是很多异议人士都难以承受的疼痛和歉疚。

这也证明了李文足抗争的正当性和必要性，她不仅为王全璋的自由，也为自由的王全璋而抗争。而且，王全璋受迫害，也是她自己和他们的孩子受迫害，她也有权利决定如何为自己而抗争。

正如"中国公民运动"组织在为她颁发2017年"杰出公民奖"时在颁奖词所称颂的那样：她不仅维护她和丈夫的合法权利，而且维护了王全璋等人权律师所坚持的法治精神，为所有人争自由求公义。

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长平是中国资深媒体人、时事评论作家，现居德国。

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