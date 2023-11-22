长平观察：“独上加独”——来自对岸的助选口号

（德国之声中文网）台湾一直有一种说法：对岸是民进党的“最佳助选员”。对岸似乎也特别努力，总能不辱使命，上届大选前后，不惜成本地发射导弹和进行媒体渗透，终于让蔡英文以超过817万票的历史记录成功连任。

每一次成功都为自己设置了高门槛。眼看着新一届大选只有两个月的时间了，除了炸掉自己更多昂贵的导弹之外，还有什么新的助选办法吗？从中国国台办的表现看，似乎上上下下都在抓耳挠腮，愁思苦想，直到民进党候选人赖清德邀请台湾前驻美代表萧美琴担任副总统候选人的消息传出，他们才突然开窍，喊出了最佳助选口号：“双独组合”、“独上加独”！——11月15日，中国国台办举行例行发布会，发言人朱凤莲回答记者提问时，对“赖萧配”作出了这样的评价。

北京再次成为绿营的“提款机”

对岸上一次得到普遍认可的“助选”行动，是分两次公布“台独顽固分子”名单。第一次是2021年11月，由国台办发言人公布，比较吝啬，只有三个人上榜：行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮。

榜单一出，台湾哗然。不少人认为，这是被中共官方认证的“爱台”荣誉，是国台办的慷慨提前助选。

游锡堃说：“又上中国‘新华社’新闻了，我的国际知名度好像又提升了不少，感觉光荣！” 苏贞昌也称：“更以此为荣。”吴钊燮则发帖说：“在被中国共产党列入黑名单并被终身追责后，我收到无数的祝贺。许多人因为没有得到承认而感到嫉妒；有些人问哪里可以申请。为了配得上这份难得的殊荣，我将继续为#台湾自由民主奋战。”台湾驻德国代表谢志伟和民进党立委王定宇双双抗议，质问北京为何漏掉他们的名字。

绿营欣欣然，蓝营悲切切——他们称北京可能再次成为绿营的选举“提款机”。国民党大佬、台湾前总统马英九痛心地说，大陆在采取行动前，应该多了解台湾的政治生态，“有的时候一不小心就会产生反效果”。

听了马英九先生的哀怨之后，对岸似乎大受鼓舞，再接再厉，2022年8月，中共中央台办公布“台独顽固分子”第二批名单，再添七人，凑足整十。这一次，王定宇抗议有效，被列入榜单。更重要的是，未来可能的台湾副总统萧美琴也赫然在榜。总统蔡英文和副总统赖清德大概因为台独立场显而易见，没有占用宝贵的名额。不过，中国央视在针对国台办“助选”口号的评论中，没有忘记给赖清德补发这一“爱台荣誉勋章”，称他为“台独”疯子，“台独”骗子——这个标签让人不太明白，是在批评他“台独工作”不够认真，只是打着“台独”的幌子欺骗台湾选民吗？

台湾有多少“台独分子”？

马英九说的台湾的政治生态是指什么呢？就真正的民主选举而言，最重要的当然是选票，选票背后是民意。这个民意就是，“独”肯定不是减分，而是加分。

台湾有多家民意调查机构，比如台湾民意基金会、台湾政治大学的“选举研究中心”和“选举与民主化调查”等，也有针对台湾做民意调查的国际机构，比如美国杜克大学“台湾国家安全研究中心”。根据调查的时间、问卷的设计和调查对象等的不同，调查结果会有差异。但是，在“统一”还是“独立”的问题上，差别不是很大，基本上可以认定，大多数台湾人都倾向于独立——尤其是按照中国大陆的标准来看。

严格地说，中国大陆并没有发布国官方标准。但是，在如此重大的问题上，民间舆论受到严格监控和引导。在这种背景之下的中国大陆的舆论中，就身份认定而言，不选择自己是“中国人”的台湾人，都有可能被归类为“台独分子”。

根据台湾政治大学“选举研究中心”的最新民调，只确认自己是“中国人”的受访者比例中三十年来持续下滑，目前仅约3%；该大学“选举与民主化调查”的最新民调则显示，这部分受访者只占1.2%。在两个机构的调查中，只确认自己的“台湾人”的受访者都占60%左右——显然会被中国大陆舆论认定为不折不扣的“台独分子”。其余部分，比如占两三成的“两者都是”的受访者，在某些时候可能会被中国大陆接受为赞成统一的“同胞”。

就统独立场来说，台湾民调通常给出“台湾独立”、“两岸统一”与“维持现状”等几个选项。其中“维持现状”又可能细分为“未来台湾独立”、“未来两岸统一”和“永远维持现状”等选项。在受到严格监控和引导的中国大陆舆论中，选择“台湾独立”、“未来台湾独立”和“永远维持现状”的人显然都属于“台独分子”。当然，如果你是在大陆捞金的演艺明星，哪怕你发一条“只赞同和平统一”也会被网民当作“台独分子”围攻。

美国杜克大学“台湾国家安全研究中心”最新民调结果显示，“永远维持现状”占31%，“维持现状，以后走向独立”占22.9%，“尽快宣布独立”占6.4%； “维持现状，以后走向统一”占5.5%，“尽快统一”占1.6%。

台湾民意基金会今年9月发布的最新民调中，有48.9%的人希望台湾独立，11.8%希望两岸统一，26.9%要维持现状，其他的是没意见、不知道或拒绝回答。在“维持现状”的选项加上“如果现状无法维持”的前提后，在原来选择“维持现状”的26.9%受访者当中，有41%选择台湾独立，18.3%选择两岸统一，40.7%选择永远维持现状。

也就是说，在这两个民调中，满足中共大陆舆论赞同“祖国统一”的台湾受访者分别只有不到8%和大约15%。

国台办和央视真是太暖心了

在这样的民意氛围中，“双独组合”、“独上加独”的标签对于总统/副总统候选人来说到底是加分还是减分，中国国台办的领导心里就没点数吗？在”独“和”统“之间选择，大多数台湾人无疑都会把票投给“台独分子”。

身为总统/副总统候选人，赖清德和萧美琴当然对民意了然于胸。他/她们想对选民说但不方便说的话是：鉴于对岸威胁，我们不得不宣称“维持现状”，但是你们放心，我们是经过中共官方认定的“双独组合”、“独上加独”！因此，可以说中国国台办和央视真是太暖心了，“最佳助选员”当之无愧。

当然，不能说中国大陆的威胁完全不起作用。针对国台办的“助选”口号，中国央视发表评论说：“台独”意味着战争，赖萧“双独组合”将加剧两岸紧张冲突，进一步把台湾推向兵凶战危的险境。

不过，媒体报道说，拜登和习近平在旧金山会谈之后，与会美方官员透露，习近平表示，看到美国媒体报导说，中国打算在2027或2035年动武，但“没人跟他说过这事”，其实并没有所谓的动武计划，尽管他也说“和平固然很好，但有些时候，我们需要寻求更广泛的解决方式”。

即便没有习近平犹抱琵琶半遮面的“和平保证”，央视的恐吓效力也是一个问号。众所周知， 2022年8月美国前众议院议长佩洛西访台以后，中方军演火力全开，惊天骇地。但是，根据台湾民意基金会的上述最新调查，和该基金会今年2月做的前一次调查相比较，期盼未来台湾独立的人增加了4.9个百分点(原为44.0%)；期盼未来继续维持现状者增加2.9个百分点(原为24.0%)；期盼未来两岸统一者减少0.5个百分点(原为12.3%)。

中国政府一再告诉民众，民主选举特别花钱。我相信他们的确是有感而发——不要说选举，即便“助选”也贵得不得了。仅仅是去年8月的一次封锁台湾，台湾和西方专家耗资1亿多美金，也就是大约七八亿元人民币；而中国专家则称，可能要花费几百亿甚至是上千亿人民币（参见《长平观察：一次扰台军演的成本，可以购买多少辉瑞药？》）花了这么多钱，“期盼未来台湾独立”和“期盼未来继续维持现状”的“台独分子”总共才增加7.8个百分点！

假如中国国台办放弃“助选”，对台湾总统/副总统候选人说：“习近平主席已经说了，中方没有所谓的动武计划，请你们不要把他当作言而无信的小人，不要再炒作这个话题了，还是专注于你们的民生政策吧。”可能会有不一样的效果。

作者长平是中国资深媒体人、时事评论作家，六四记忆 · 人权博物馆总策展人，现居德国。

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