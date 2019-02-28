长平观察：特朗普搬起金正恩砸自己的脚

（德国之声中文网）过去三年来，我在本专栏写了四篇文章讨论朝核问题。几乎每一篇文章，不用修改一个字，都可以用来评论现状。这是令人悲哀的，它意味着现状没有任何改变。第二次"特金会"，不用猜想都能知道结果：金家王朝借助特朗普空洞无物的虚荣心，进一步得到国际社会的承认，而朝鲜半岛去核化仍然像多年前一样只是公开的谎言。

那么中国呢？对于中国民众来说，这一次"特金会"最大的亮点，在于朝鲜领导人金正恩放弃飞机不坐，而是坐着沉重的绿皮火车慢腾腾地穿越中国大地，沿途由中国政府劳命伤财负责高强度的保安任务。在中国社交媒体反复被删但仍然广为传播的文章《横行金家绿皮车满载权力刻骨的傲慢》中，作者红佛写道："三儿坐着他家祖传的绿皮车，正大摇大摆行驶在文明古国的大地上。所到之处高铁动车晚点的晚点、停运的停运，铁道附近交通管制，车辆行人无奈的无奈，等待的等待。真可谓畅快了外邦一只猪，憋屈了华夏千万人。"

很多网民想不通：一个国民多年来处于饥荒状态的弹丸小国，为什么可以对多年来经济高速发展的中国作威作福？中国政府不仅供养着金家王朝，还让其主人享受着当年毛泽东权力顶峰时的专列横行的待遇，这到底是为什么？

观看视频 02:59 分享 特朗普的朝鲜战略成功了？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3ECs0 特朗普的朝鲜战略成功了？

在前述文章中，作者给出了这样的解释说，"助长绿皮车横行的人，和它的主人一样不要脸。丫们本是一根腐藤上的秋后蚂蚱、一条漏船上的难兄难弟"，并且义愤而又乐观地说，"且让我们耐心看戏，看他们能蹦哒到几时"。

专制者都"不要脸"（没有道义），而且是"难兄难弟"（互利互惠），无疑是正确的解释。但是，也正是这样的事实，考验我们"看戏"的耐心，而且让它们还有些时日可以"蹦达"。尽管不会像中国官方力推的电影《流浪地球》所宣称的那样，专制统治将延续到太阳系末日，但是可以确定的是，在特朗普的"无私帮助"之下，中朝两个政权都成为朝鲜半岛争端中最大的受益者。

特朗普帮助中国"发挥作用"

很多人只看到特朗普在贸易战中"修理"中国，让中国政府难堪，却没有看到这并非特朗普政府的单方面选择，而是中国发展模式必然对国际秩序带来威胁、国际社会必然要做出回应的结果--在这种"必然"之中，特朗普对中国并非最苛责的态度。他并没有逼迫中国做出任何政治上的变革--尽管他的内阁中很多人都认识到这才是问题的实质--而只是要求中国政府在经济上做出让步。事实上，就算中国政府全部满足他提出的关税要求，也不会大规模地改变现有贸易结构，也不会大幅度地减弱中国模式对国际秩序的威胁。

在朝核半岛危机上，特朗普更是帮了朝鲜和中国的大忙。他在上周末说："我不想催促任何人。"在昨天的记者会上，他说自己"不急着签署正确的协议"。他还说："只要没有核试验，我们就很高兴，"他是指朝鲜暂停核试验和导弹试验。假如两国首脑会面对目标只是这个，那么何须等到今天？这不是金正恩的父亲金正日早就提出的要求吗？

去年的第一次"特金会"，并没有落实美国主张的"全面、可核查、不可逆转"的弃核原则，而是中国长期呼吁的"双暂停"倡议（ 朝鲜暂停核导活动，美韩暂停大规模军演）。这已经让中国喜出望外。《环球时报》社评得意地宣称："回头看，中国发挥的作用无愧于整个地区和国际社会。"

特朗普的国家情报总监丹•科茨(Dan Coats)上个月说，朝鲜"不太可能完全放弃核武器和生产能力"，因为这"对政权的生存至关重要"。如果这是前提，那么即便美国和朝鲜双方宣布"停战"，对中国来说也并非像人们想象的那样难以接受。

金正恩对付特朗普游刃有余

我曾经指出，专制统治者大多都不像他们看上去那样没有理智，他们是精心算计者。金正日已经将前几任精明的美国总统玩弄于股掌之间，金正恩对付虚荣自大的特朗普更是游刃有余。即便他答应销毁现有库存核武器，朝鲜也已经是一个得到美国承认的核国家。假如朝鲜在严格的政治高压之下推行所谓经济改革，那不过是另外一个中国模式而已。而这正是中国梦寐以求的示范效应。

中国过去若干年打朝核问题"六方会谈"这张牌，借机在国际舞台上扮演了"大佬"角色，并一度希望"维持现状"，也就是一直空谈下去。问题在于，不仅国际社会对此不满，朝鲜也越来越不甘心做听话的"小弟"。朝鲜在中朝边境反复进行核弹试验，尽管中国政府对边境人民的身体健康、生命安全及土壤安全受到的威胁毫无顾念，但是毕竟它长期以领土和主权完整作为爱国主义宣传，在民众的议论中显得尴尬。更重要的是，朝鲜的核武器真正威胁的是北京，而不是华盛顿。

因此，这两个"一衣带水"的兄弟政权，外交关系一度停滞，官方媒体也出现"互撕"，两国领导人中断访问，如同陌路。直到特朗普和金正恩"坠入爱河"，北京才长长地舒了一口气，重新找回了自己的位置。我曾经说，中国在朝核事务中搬起石头砸了自己的脚， 特朗普跑过来帮忙移走了石头。今天我还要说，特朗普不仅把石头从北京的脚边移走，而且砸到了自己的脚上。而这块巨大的石头，就是金正恩本人。

这辆"满载权力刻骨的傲慢"的金家绿皮火车，不仅穿越中国大地，而且正畅行于国际社会。

正如金正恩昨天对记者所说，全世界都在看这场峰会，对某些人来说，两人会面像是"奇幻电影"中的情节。这场"奇幻电影"到底是如何炮制出来的？有兴趣的读者可以参阅我在本专栏发表的前面几篇文章：

长平观察：特朗普为中国作嫁衣裳

长平观察：吃朝鲜的饭，砸朝鲜的锅？

长平观察：北京的朝核算盘打得响

长平观察：谁是朝鲜核爆受害者？

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。